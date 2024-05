Zvažujete pořízení psa nejen jako budoucího nejlepšího přítele, ale také jako parťáka na sport, pro děti, nebo jako užitečného pomocníka při hlídání majetku? Pak si dobře rozmyslete, jaké plemeno to bude, některá totiž mohou mít problémy, které by vám mohly v budoucnu přidělat nevítané problémy.

O kterých plemenech je řeč? Většinou se jedná o ta dlouhodobě šlechtěná, která se svým divokým předkům podobají už jen opravdu pramálo. Tvar jejich těla a hlavně hlavy se od ostatních výrazně liší, a ne vždy to musí být jen ku prospěchu. Některé abnormality jsou pro zvířata nejen nepohodlné, ale dokonce i nebezpečné.

Aby pes vypadal jako pes

Obecně lze konstatovat, že zvíře, které si může užívat život bez větších omezení, by mělo mít jednotlivé části těla v patřičných poměrech k ostatním. Nevadí, že je pes obecně malý, nebo naopak velký.

Problém nastává ve chvíli, kdy je dlouhý, ale jeho nohy tomu neodpovídají. Nebo spíš naopak – délka těla neodpovídá ostatním částem. Samozřejmě je řeč o jezevčících, kteří (a na to by si měli chovatelé dát pozor již při jejich pořizování) mívají ve vyšším věku značné problémy s pohybem. Dlouhá páteř se zkrátka neudrží v rovině, přijdou bolesti a mnohdy i ochrnutí zadních končetin.

Pes čumák zkrátka potřebuje

Dalším dnes poměrně častým problémem, vzhledem k oblíbenosti psů s krátkým čumákem, jako jsou mopsové, buldočci a další, je ztížené dýchání zástupců těchto tak zvaně brachycefalických plemen.

Kromě zmiňovaných dýchacích problémů se u nich může vyvinout problém se zrakem a snadno se také přehřívají. Trváte-li tedy na tom, že právě takové plemeno je tím, po kterém neodolatelně toužíte, pak je dobré se připravit na nutné preventivní návštěvy veterináře, který může předejít rozvoji některých závažných problémů jejich podchycením v prvotním stádiu. Je ale třeba podotknout, že tito psíci bývají velmi milými společníky.

Roztomilý pohled, ale za jakou cenu?

Bloodhound je typickým plemenem, na němž si můžeme ukázat hned dva možné problémy. Za prvé jej může postihnout problém s očními víčky, které má sice roztomile pokroucená tak, že stále vypadá “nešťastně” a my máme potřebu se mu o to víc věnovat.

To ale neznamená, že by to bylo tak docela v pořádku a v souladu s přírodou. Lidé jej tak sice vyšlechtili, ale štěstí mu to nepřináší. Stejně tak ani hojné kožní záhyby na těle, kde mohou při nedostatečné péči o zvíře vznikat záněty, plísně a další zdravotní neduhy, které našemu kamarádovi na pohodlném životě rozhodně nepřidají.

close info Shutterstock zoom_in Čivava je roztomilá, může mít ale problémy s očima

Pozor na oči

Roztomilé se nám zdají také čivaví oči, které vypadají jako korálky. Je to tím, že hodně vystupují z očních důlků a ani to není ideální řešení, které by příroda vítala.

Oči je potřeba chránit, a pokud jsou takto výrazně vystaveny venkovnímu vlivu, může se snadno taková část těla poranit. Totéž hrozí třeba pekinézovi a dalším plemenům. Bude tedy lepší odolat takovému pohledu a volit plemeno přirozeněji stavěné.

Ocásek je důležitý

Co dál? Podobných abnormalit bychom v přešlechtěném psím světě našli samozřejmě víc. Obecně je tedy dobré si pamatovat, že by zvíře mělo vypadat co nejpodobněji jeho divokému předku, alespoň poměrem jednotlivých částí těla.

Tak se jako chovatelé vyvarujete možným zbytečným problémům vašeho miláčka. Ty mohou vznikat i v komunikaci mezi ním a jeho soukmenovci třeba v případě, že si pořídíte plemeno bez ocásku.

Takové zvíře je pak pro ostatní do určité míry vlastně “němé”, protože nemůže pohybem ocasu signalizovat sympatie, varovat a podobně, což ostatní psi běžně dělají.

Budete-li tedy zvažovat, jaké plemeno si pořídit, pátrejte také po jeho možných problémech, které moderním plemenům přivodili sami lidé jejich dlouhodobým šlechtěním. Vyplatí se to.

