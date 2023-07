Skvělý trik, jak dostat psí chlupy z koberce, auta i oblečení. Pomůcku máte doma

Jakmile si pořídíte domácího mazlíčka, začne úporný boj s jeho srstí, která se stane nedílnou součástí nejen vašeho oblečení, ale celé domácnosti. Jak se zbavit nejen psích chlupů z koberce, čalounění v autě a z oblečení? Máme pro vás skvělý trik.

Lepicí válečky zná asi každý chovatel psů nebo koček. Jsou praktickou nezbytností, která dokáže zbavit oblečení toho největšího nánosu zvířecích chlupů. Jenže ani válečky nejsou všespásné a spousta nechtěných ozdob na oblečení, koberci nebo na čalounění doma nebo v autě zůstane. Máme pro vás ale tip, který zaručeně funguje a díky kterému se zvířecích chlupů poměrně elegantně zbavíte.

Pemza a rukavice

Asi vás to překvapí, ale k ošetření koberce, sedaček (i těch v autě) velmi dobře poslouží pemza. Ostatně díky tomuto malému vynálezu se zbavíte chlupů i na oblečení.

Jak na to, se podívejte ve videu:

Povrch pemzy je jako stvořený k tomu, aby zachytával zvířecí chlupy. Můžete ji použít i na oblečení, nicméně rozhodně ne na jemné prádlo. Skvělou práci odvede pemza na kabátech, manšestrovém oblečení i na svetrech. Ze svetrů dokonce kromě chlupů velmi efektivně odstraní i žmolky!

Pemzou se zbavíte chlupů z koberce, sedačky, čalounění, ale i oblečení. Zdroj: Shutterstock

Jak na jemné prádlo?

Jemné prádlo se pemzou ošetřit příliš nedá. Hrubý povrch by mohl narušit vlákna a to by byla škoda. Přesto existují triky, jak se zvířecích chlupů zbavit i z něj. Zmiňovaný váleček odvede velmi slušnou práci. Ovšem začít můžete už při praní. Spolu s prádlem vhoďte do pračky klasickou houbičku na nádobí a prádlo vyperte. Chlupy se nachytají na houbičku. Pokud nějaké na oblečení zbydou, dolaďte jejich odstranění lepicím válečkem. Pokud jej nemáte doma, postačí klasická izolepa.



Poslední záchrana

Pokud se chlupy drží na jemném oblečení stále, zkuste ještě trik s gumovou rukavicí. Nasaďte si ji na ruku a namočte. Pak přejíždějte přes kus oblečení vždy odshora dolů, chlupy se pak na rukavici nachytají a oblečení bude jako nové.

Někteří psi línají víc než jiní. Pomáhá i častější vyčesávání. Zdroj: Shutterstock

Tip na závěr

Pozornost věnujte i domácímu mazlíčkovi. Víte-li, že se blíží období, kdy bude srst měnit, pravidelně jej vyčesávejte speciálními kartáči nebo rukavicemi.

Zdroje: www.youtube.com, prozeny.blesk.cz, www.hogarmania.com