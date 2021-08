Šest nejdivnějších psích zvyků: Proč dělají tyhle divné věci?

Dělá váš pejsánek tyhle divně věci? Pokud jste pejskaři a vídáte se i s ostatními majiteli čtyřnohých miláčků víte, že psi dělají spoustu podivností, nad kterými zůstává rozum stát. Můžete si také všimnou, že se tak chovají vesměs všichni psi. Ale proč?

I psí zvyk je železná košile

Vyčerpaný pes prostě odpadne a usne téměř kdekoli. Především pokud je to utahané štěně. Nicméně velmi často si pejsci svoje polštáře, deky nebo jen podlahu, kde hodlají ležet, napřed ušlapou. Několikrát se dokolečka otočí na místě, než ulehnou a má to svůj důvod. Je to prastarý zvyk, kteří se psům vpil pod kůži z dob, kdy žili venku. Ušlapávání trávy je vlastně docela logické. Nejen že si nohama stelou, ale také propátrají okolí, aby se ujistili, že v místě nečíhá dotěrný hmyz nebo jiná nepříjemná překážka jejich klidného odpočinku.

Pelech je potřeba ušlapat stejně jako trávu. Zdroj: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

Psí pravidla představování

Očuchávání psích zadečků nelze přehlédnout. Pokud jste dětem řekli, že se takto psi poznávají, máte úplnou pravdu. Z pachu žláz ústících u řitního otvoru poznají ostatní psi mnohé. Patrně také zdraví, duševní pohodu, nebojácnost a prostě i to, zda se právě vítají s alfa samcem, který je lídr. Z takového šéfa smečky se může stát parťák, ale také obávaný sok. Uznejte, že to je nutné vědět.

Chování nehodné dobře vychovaného psíka

Válení se v psích či jiných exkrementech je, bohužel, dalším z častých zvyků. Odborníci nejsou zajedno v tom, proč to vlastně psi dělají. Někteří se domnívají, že psi si na sobě přinesou důležité informace o tom, jaké zvíře či predátor se pohybují v okolí. Taková informace není důležitá jen pro psi samotné, ale také pro celou smečku. A to, i když vás osobně to opravdu nezajímá.

Sama spíš inklinuji k názoru, že jde o jakési mimikry a splynutí s okolím. Můj pes o takové maskování nestál až do okamžiku, kdy byl čerstvě umytý a „vyvoněný“. Se stoprocentní jistotou právě to byl okamžik, kdy zamířil k nejsmradlavější žumpě, exkrementu nebo mršině, kterou jsme během venčení minuli.

Proč chtějí být pejsci špinaví? Zdroj: Jus_Ol / Shutterstock

Teritoriální zvyky psů

Je to podobné jako u očuchávání. I značkování každého patníku patří k dorozumívání se a sdílení informací o tom, kdo kde byl a patří tedy do tohoto teritoria. Není to nic neobvyklého, i když to může být docela protivné. Obzvlášť nepotěší, když se takovým místem pro sdílení stane kolo vašeho auta nebo branka do předzahrádky. Myslete si třeba, že by se podle značek pejsek dokázal dostat domů. Nad přírodou se někdy nedá vyhrát.

Psí zvyky při stolování

Kupujete různé misky, měníte místo, kde váš pes jí, ale stejně je všechno jídlo roztahané po bytě? Váš věrný přítel jen dělá to, co jeho předky léta prověřená praxe v divočině naučila. Když smečka ulovila nebo objevila jídlo, každý člen psího společenství si něco urval, aby přežil. Na nějaké společné hodování nebyl čas ani prostor, a proto si každý odnesl něco bokem. Odborníci na psí chování se domnívají, že právě tohle stojí za záměrným převracením misek a odnášením si jídla do pelechu nebo na jiné bezpečné místo. Bohužel, tím může být i vaše postel nebo sedačka v obýváku.

Psi si jídlo často vynášejí mimo misku. Zdroj: David ODell / Shutterstock

Váš pes se chová jako blázen?

Pěkně si vyšlapujete, míjíte psy i kočky a najednou se váš pes splaší! Nic neobvyklého. Jde prostě u výbuch radosti. Energie, kterou pes projevuje nadšení a čisté veselí, by vás měla potěšit. Máte pejska, kterého baví život jistě proto, že se má dobře a je v dobré dušení pohodě. Gratuluji, staráte se dobře!

Radostné běhání je známkou dobrého duševního stavu. Zdroj: Przemek Iciak / Shutterstock.com

