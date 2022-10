Psí plemena, která špatně snášejí samotu: Tato se bez vás snadno i utrápí

Pes je přítel člověka, proto není divu, že vám chce být po boku. Některá psí plemene trpí o samotě víc, než je zdrávo. Kteří psi nesnášejí samotu?

Pes je parťák. Pes je kamarád. Pes je láska. Pes je možná skoro všechno, co byste chtěli dostat od okolí, ale nedostáváte. A čím se mu odvděčíte? Jistě – dobrým jídlem, venčením, péčí, starostlivostí, mazlením, sem tam nějakou hrou. Ale také pořádnou porcí samoty. S ní se každý čtyřnožec vypořádává jinak. Někteří pejsci spí, jiní okusují hračky nebo si hrají s papučí. Ale jsou i tací, kteří trpí a nepřítomnost páníčka jim doslova rve srdce. Tady je seznam plemen, kterým každodenní odloučení neprospívá.

Australský ovčák

Je chytrý jako liška. Rychle se učí novým povelům a miluje pohyb. S tímhle čtyřnožcem se určitě nudit nebudete! Miluje dlouhé procházky, společné hry, aportování. Navíc je tvárný a dá se velmi dobře vycvičit. Australský ovčák je zkrátka parťák do nepohody a udělá všechno, co vám na očích uvidí. Zatímco navenek působí vesele a společensky, v soukromí bývá lablnější. Je silně fixovaný na svého pána. Pokud ho budete nechávat dlouho doma samotného, projeví se to nejen na zhoršené psychice, ale i fyzické kondici.

Australský ovčák je silně fixovaný na svého pána. Při častém odloučení strádá psychicky i fyzicky. Zdroj: Profimedia

Americký pitbulteriér

Působí jako drsňák a každý (dokonce i člověk) z něj má nahnáno. Přestože působí nebezpečně, má měkké srdce. Americký pitbulteriér je extrémně empatický jedinec a jakmile mu páníček zmizí z dohledu, začne být nervózní. Pokud máte doma „bulíka“, určitě ho nenechávejte dlouho bez dozoru. Pejsek se vám za odloučení může pomstít demolací věcí v bytě. V extrémních případech se může stát nadměrně agresivním.

Americký pitbulteriér je citlivka. Zdroj: Profimedia

Čivava

Je tak malá, že byste ji schovali do kabelky. A možná právě proto čeká, že ji bedete nosit všude s sebou. Jenže to samozřejmě není možné. Občas musíte milovaného minipejska „odložit“ stranou. A to je přesně ten moment, který čivava nesnáší. Být zavřená doma? Bez pohybu? Bez páníčka? Až přijdete domů, ona vám to pěkně vytmaví...

Za každou minutu o samotě vám to čivava vytmaví. Zdroj: Profimedia

Francouzský buldoček

Ten, kdo má tohle plemeno, potvrdí, že buldoček je „srdcař". Miluje svou rodinnou smečku – dospělé, děti (i ty otravné, nejmenší). Proto těžce nese, když ho necháte doma na čekané. Potřebuje společnost, rozruch, procházky, pohlazení, interakci. O samotě se trápí a propadá depresi.

Pro společenského buldočka můžou být hodiny čekání depresivní. Zdroj: Profimedia

Foxteriér

Takového mazla byste těžko pohledali! Foxteriér je extrémně přátelský a rád tráví čas se svým majitelem. Je temperamentní, sportovně založený a dokáže být parťákem hlavně myslivcům. Když ho na pár hodin „odložíte“ doma, tak to přežije. Ale nikdy ho neuvazujte u boudy! „Foxík" potřebuje mít pocit svého zázemí a místa v domě. V případě dovolené nečekejte, že byste svého „čtyřnožce“ odložili k babičce. Tenhle pejsek je na svého pána vázaný a žalem by se utrápil. Takže při plánování dovolené hledejte hotely, kam můžou i psi!

Foxteriér potřebuje mít pocit svého zázemí a místa v domě. Zdroj: Shutterstock

Zdroje: www.nasezahrada.com, www.pesweb.cz