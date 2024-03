Už jste si někdy pořizovali psa? Na výběr čtyřnohého přítele se dá pohlížet všelijak, ale rozhodně byste tuto volbu neměli podceňovat. Psi totiž rozhodně mohou přinést smůlu a neštěstí, ale nejsou to ti psi, o kterých se to povídá.

Mohou být někteří psi zdrojem neštěstí?

Může pes přinést do vaší domácnosti jen smůlu a útrapy? Určitě ano. Jistě byste si dokázali představit psa, který by vaše nervy drásal natolik, že byste si přáli nikdy jej nepoznat. Ne nadarmo se říká, že bychom výběru psa měli věnovat velkou pozornost a rozhodně bychom neměli přeceňovat vlastní možnosti ať už fyzické, časové či finanční.

Víte, že existuje, respektive již neexistuje řada psích plemen? Jsou to ty psí rasy, které se lidem už nehodily k práci a z povrchu země se ztratily neřízeným křížením.

Smůlu mají nevypočitatelní psi bez domova

Mnozí se také domnívají, že nešťastná by byla volba jakéhokoli psa z útulku nebo pouličního psa. V tomto případě se mísí jak oprávněné obavy, tak mýty táhnoucí se napříč kulturami. Faktem je, že pejsci z útulku, kteří by si rozhodně zasloužili milující majitele a vhodný domov, jsou zvířata, která často prošla traumaty, mohou být bojácná, nevypočitatelná či doma nestálá. To vše je možné, ale rozhodně to není pravidlo a takovým argumentem byste se neměli ohánět. Jedna věc je uvědomovat si možné problémy a komplikace, druhá házet všechny nebohé pejsky bez domova do jednoho pytle.

V některých kulturách je ale oblíbenost psů nízká a především tam, kteří běhají volně po ulicích. Dokonce se říká, že když vás začne následovat takový psí bezdomovec, budete mít jistě smůlu. Faktem je, že v komunitách, kde běhá mnoho psů po venku, se mezi zvířaty významně intenzivněji šíří i různé choroby či paraziti, a proto přivést si takového pejska domů skutečně představuje určité riziko.

Démon nebo pes? Černí psi prý nosí smůlu stejně jako kočky.

Černí chlupáči nosí smůlu

O hotovém neštěstí a prokletí celého rodu až po pratetu z druhého kolene prý není pochyb, pokud přivedete do domu černého psa. Tomu skutečně někteří věří a patrně i z takových prastarých pověr pochází obliba bílých mazlíčků. Bílá je logicky spojovaná nejen s čistotou, ale také jde o zvláštnost a až podobnost plyšové hračce. Podívejte se na běloučkého bišonka nebo maltézáčka, a to by bylo, kdybyste si nechtěli na takové štěně sáhnout.

Černých, tmavých nebo flekatých psů a fenek je také významně víc než sněhobílých. Bílá je tedy vzácná. Nicméně takzvaný syndrom černého psa je v útulcích rozhodně skutečný. Světlí a bílí psi jsou adoptováni snáz, i když to neznamená, že bychom bývali všichni věřili v démony skrývající se pod černým kožichem pejsků a koček. Ale jeden nikdy neví!

Čivavy se těší oblibě díky své miniaturní velikosti. Jsou ale uštěkané a často i agresivní.

Toužíte po klidu a míru? Tito psi vás přivedou do hrobu

Pokud budeme stát nohama pevně na zemi, pak si jistě každý dokáže představit, že velkou smůlu a neštěstí dokáže do domu přivést hlučný, štěkající či vyjící pes. Samozřejmě, že každé zvíře má na takové projevy nárok, ale to jste asi ještě neslyšeli, jak hlučně komunikují psi plemene husky. Ač se štěkání a ňafání za betonovou zdí paneláku především vyčítá malým nervózním plemenům, i velcí psi se dokážou postarat o pořádný rámus.

Nezáleží jen na rase či velikosti plemene, ale rozhodně i na povaze a na tom, jak moc se pes nudí nebo bojí, a proto nutně musí komentovat každé šustnutí. Vyhlášení hlučnou nevyžádanou komunikací jsou například bíglové, husky, knírači, teriéři, jezevčíci nebo čivavy.

Neznamená to určitě, že tyto rasy jsou zapovězené, ale měli byste si toho být vědomi. Podobné je to také se silnými agresivními plemeny a rasami, které vyžadují velmi intenzivní pohyb. Pokud psa nezvládnete, může tím trpět nejen on, ale i celá vaše rodina či blízké okolí.

