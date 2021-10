Psí plemena, která se vůbec nehodí k dětem

Asi každé dítě touží po psím kamarádovi. Ne však všechna plemena jsou do rodin vhodná. Mohou mít agresivní povahu nebo prcky ohrožovat mohutným tělem. Kteří psi se nehodí k dětem?

Do představy tzv. tradiční rodiny pes rozhodně patří. Není tedy divu, že mnoho rodičů podlehne naléhání svých ratolestí a pejska pořídí. Dnes je to navíc jednoduché. Stačí si z pohodlí domova prohlédnout fotky štěňat nebo zvířecích kamarádů v útulcích, vybrat si toho nejroztomilejšího a zakoupit si výbavu. Málokdo však přemýšlí nad tím, z jakých poměrů pes přichází, jak je vycvičený, jakou má povahu nebo do jaké velikosti vyroste.

Dítě a pes

„Především je třeba vybrat štěně, které odmalička děti zná a má s nimi dobrou zkušenost. Nemělo by být bázlivé ani přehnaně aktivní a kousavé," radí Hana Žertová z etologické poradny v Brně. Nedoporučuje miniaturní plemena a také jezevčíky, kokršpaněly, malé teriéry a německé ovčáky, kteří podle ní nejčastěji poradí lidi. Podle dalších odborníku by mělo díte psa zvládnout a nenudit se s ním. Díky tomu nebude ani jedna strana provádět „psí kusy".

Do představy tzv. tradiční rodiny pes rozhodně patří. Zdroj: Sonya Anro / Shutterstock.com

Čivava

Čivava je nejmenším psím plemenem na světe. Chybějící centimetry dohání hlasitým štěkotem a agresivitou. Nesnáší dětské hry, tahání za uši, ocas nebo mazlení. Cítí se totiž ohrožena a hrozí, že dítě kousne.

Výmarský ohař

Tento elegantní pes potřebuje svůj vlastní klid a rutinu. Jinak je náchylný k separační úzkosti. To u dětí není možné zaručit. Plemeno bylo vyšlechtěno k lovu velké zvěře a ochraně. To znamená, že pokud vidí, že jeho páníčka něco ohrožuje, ať se jedná pouze o dětskou hru, může se nechat unést a zaútočit.

Čau – čau

Tito psí medvídkové svým vzhledem vybízejí k pořádnému pomazlení. Bohužel, na tuto aktivitu si nepotrpí. Navíc je opravdu tvrdohlavý a vycvičit ho je téměř nadlidský úkol. Vůči cizím lidem je rezervovaný a pokud ho někdo vyruší, může být i agresivní.

Aljašský malamut

Tito nádherní psi mají vlčí instinkty silnější než většina ostatních plemen. Proto byste si ho neměli pořizovat, pokud máte malé děti. Hrozí, že si je splete s kořistí a mohl by je napadnout. Malamuti jsou navíc extrémně dominantní a obtížně se cvičí.

Američtí pitbullové

I přesto, že spousta psů tohoto plemena jsou skvěle vycvičeni a neublížili by ani mouše, k dětem si pitbulla raději nepořizujte. Hlavním důvodem není jeho původ, ale dětské hry. Tahání za ocas, za uši, přehnané mazlení nebo domácí „veterinární" prohlídka by nemusela dopadnou dobře.

Pitbull je dobrá volba pro extroverty, kteří mají s tímto plemenem zkušenosti. Zdroj: Mary Swift / Shutterstock.com

Akita

Akity jsou milým a věrným plemenem. Byly ale vyšlechtěny jako hlídací psi. Problém může nastat, když vás navštíví cizí děti. Kvílení a další hluk mohou vnímat jako ohrožení rodiny, kterou bude bránit.

Pekingský palácový psík

Tento malý psík nesnáší popichování, šťouchání nebo tahání za ocas. Snadno se rozzlobí a kousne. Bývá také majetnický a nerad půjčuje hračky. Rád se cítí králem a bude soutěžit o pozornost páníčka.

