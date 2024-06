Čím delší nos váš pes má, tím déle bude žít. Délka průměrného života psa je přibližně 13 let. Jak je na tom váš pes? Vědci zjistili, že malí a dlouhonosí psi mají tendenci žít déle než jejich větší a krátkonosí kolegové. Jaké další faktory přispívají k dlouhověkosti psů?

Výběr psího společníka není jen o vzhledu nebo velikosti, ale také o tom, jak dlouho vám bude dělat radost. Pokud hledáte psa, který se dožije dlouhého věku, určitě vás bude zajímat, které rasy jsou nejodolnější a mají nejdelší životnost. Podle nedávné studie zveřejněné v časopise Scientific Reports se ukazuje, že malí a dlouhonosí psi mají tendenci žít déle než jejich větší a krátkonosí kolegové.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu AnimalWised – 10 nejdéle žijících psích plemen

Zdroj: Youtube

Studie, která se zaměřila na více než 500 000 psů ve Velké Británii, odhalila zajímavé souvislosti mezi velikostí, tvarem čenichu a délkou života psů. Zatímco průměrná délka života psa se pohybuje mezi 10 až 13,7 lety, menší a dlouhonosí psi často dosahují vyššího věku.

Například miniaturní jezevčíci se průběžně dožívají 14 let. Na druhé straně francouzští buldočci, středně velcí psi s krátkými nosy, se dožívají v průměru jen 9,8 let.

Důvodem kratší životnosti brachycefalických psů, tedy těch s plochými čenichy, jsou četné zdravotní problémy, jako jsou dýchací potíže a intolerance vůči teplu. I když přesný vliv těchto faktorů na jejich délku života není zcela jasný, je zřejmé, že mají výrazný dopad.

Mezi 155 plemeny zahrnutými ve studii měli nejdelší průměrnou délku života psi plemene Lancashire heeler – Lancashirský patař, a to 15,4 roku. Další dlouhověká plemena zahrnují tibetské španěly (15,2 let), boloňské psíky (14,9 let), shiba-inu (14,6 let) a papilony (14,5 let). Naopak mezi plemena s nejkratší délkou života patří kavkazští ovčáci (5,4 roku), kanárské dogy (7,7 roku) a italský corso pes – cane Corso (8,1 roku).

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Mezi 155 plemeny zahrnutými ve studii měli nejdelší průměrnou délku života psi plemene Lancashire heeler – Lancashirský patař.

Překvapivým zjištěním bylo, že čistokrevní psi mají tendenci žít déle než kříženci. Čistokrevní psi měli průměrnou délku života 12,7 roku, zatímco kříženci 12 let. Toto zjištění odporuje dlouholeté představě, že kříženci díky větší genetické variabilitě žijí déle.

Studie rovněž zjistila, že fenky žijí o něco déle než psi. Průměrná délka života fen byla 12,7 roku, zatímco u psů to bylo 12,4 roku. Vědci se domnívají, že tento rozdíl by mohl být způsoben různými genetickými a hormonálními faktory, které ovlivňují zdraví a dlouhověkost psů.

Výsledky této studie by mohly mít praktický význam pro chovatele, majitele psů, útulky a veterináře. Znalost plemen s delší životností může pomoci při výběru psího společníka, který bude s vámi co nejdéle. Pro chovatele může být důležité soustředit se na zdraví a genetiku psů, aby prodloužili jejich život a zlepšili jejich kvalitu života.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pro chovatele může být důležité soustředit se na zdraví a genetiku psů, aby prodloužili jejich život a zlepšili jejich kvalitu života.

Další výzkumy by mohly podrobněji prozkoumat příčiny těchto rozdílů v délce života psů, včetně genetických, environmentálních a zdravotních faktorů. Rovněž by bylo užitečné provést podobné studie v jiných zemích, aby se zjistilo, zda se tyto výsledky dají aplikovat globálně.

Celkově vzato, pokud hledáte dlouhověkého psího společníka, měli byste zvážit plemena menší a s delším čumákem jako jsou miniaturní jezevčíci, tibetští španělé nebo shiba inu. Tato plemena vás mohou těšit svou přítomností po mnoho let a stát se vašimi věrnými a dlouhověkými přáteli.

Nezapomeňte, že péče o zdraví vašeho psa, pravidelné veterinární prohlídky a kvalitní strava mohou významně přispět k prodloužení jeho života a zlepšení jeho celkové pohody.

Zdroj: smithsonianmag.com