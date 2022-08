TOP 5 malých psích plemen, která budou šťastná i v malém bytě

Máte chuť pořídit si domácího mazlíčka a nejste majiteli velkého prostoru? Máme pro vás pár tipů, kteří psi jsou vhodní do malého bytu.

Aby vám s novým zvířecím společníkem bylo oběma příjemně, měli byste vždy zvolit rasu podle jeho potřeb a vašich možností. V případě, že máte poměrně malý byt, zvažte vždy nejen jeho velikost, ale i to, jak je konkrétní rasa fyzicky aktivní a jaké jsou její povahové rysy. Kterým psům se ve vašem bytě bude dařit nejlépe? Máme pro vás hned pět zaručených tipů.

Baset neboli basset hound

Velikostně se jedná o středně vzrostlého psa, který má naprosto pohodovou povahu a zpravidla je velmi mírný a poměrně nenáročný. Jedná se o krátkonohé lovecké plemeno, které pochází původem z Francie, kde jej vyšlechtili středověcí mniši k lovu v hustých porostech. Baset je k lidem velice přátelský a miluje hlavně nejen děti, ale velice dobře snáší i společnost dalších zvířat, a to i koček. Myslete však na to, že když zůstane bez společnosti, bývá dost nešťastný a dává to najevo poměrně častým vytím. ale i to se dá odnaučit. Nutné je, abyste si zvykli na větší slinění, ale i s tím si jistě poradíte pečlivou hygienou. A také je potřeba basetům pravidelně čistit uši, mají totiž poměrně citlivé zvukovody.

Baset je k lidem velice přátelský a miluje hlavně nejen děti, ale velice dobře snáší i společnost dalších zvířat Zdroj: Ewa Studio / Shutterstock.com

Baseti většinou váží kolem 20 až 30 kg a mají typicky dlouhé uši a smutný či melancholický výraz v očích. V podstatě mají klidnou a vyrovnanou povahu a jsou neskutečně věrní. Protože se jedná o loveckého psa, počítejte s tím, že na společné procházce jej budete muset hlídat a učit ho poslouchat. Jako štěně bude živější a plný energie, ale počítejte s tím, že jeho aktivita s postupujícím věkem lehce klesá.

Boloňský psík

Tento druh psa je výborný jako rodinný kamarád a miluje jak děti, tak dospělé jedince. Je velmi empatický a hravý. Stejně jako baset nemá problémy s dalšími zvířecími společníky. Je velice drobný a váží kolem 3 až 4 kilogramů, což pocítíte hlavně při pořizování kvalitního krmiva. Většinou má bílou barvu, váží zpravidla tři až čtyři kila a dosahuje výšky 31 cm. Jedná se o docela inteligentní rasu, která je velmi učenlivá a snaživá, takže se nemusíte obávat řádného výcviku. Naopak boloňáčci milují nové výzvy. Protože téměř nelíná, je tento druh psů vhodný i pro alergiky. A užijete si hlazení, protože má velice jemnou a hedvábnou srst. A s přehledem s ním můžete podnikat výlety, velice dobře snáší cestování.

Čivava

Čivavy patří mezi jedny z nejmenších a nejoblíbenějších psů o váze 1,5 až 3 kg, ovšem s velkou osobností. Typické jsou pro ni nejen velké netopýří uši a oči, ale i hlava jablíčkovitého tvaru a krátký, špičatý čumák. Tato rasa je neskutečně odvážná a každému narušiteli to dá ihned vědět poměrně hlasitým štěkotem. Silný temperament budete muset lehce zkrotit správným výcvikem, ale odměnou vám bude věrný psí kamarád na celý život, který je nesmírně roztomilý a přítulný. Dopřejte mu časté a dlouhé procházky, které ho budou udržovat ve stálé kondici. Výhodou čivav je jejich odolnost vůči mnohým chorobám a s přehledem se dožívají i věku 16 let.

Bišonek

Jedná se o velmi přátelské, hravé a roztomilé psí plemeno pocházející původem z Francie a Belgie. Pejsci zpravidla váží pouhé 3 až 7 kg a měří maximálně 30 cm. Bišonci patří mezi typické pokojové psy, kteří jsou velmi rychle učenliví, a tak se nemusíte obávat neúspěchu ve výcviku. Jsou zároveň velmi společenští, často si rádi vynucují pozornost a rádi jsou v centru všeho dění. Proto jim domácí místečko nedělejte nikdy tam, kde by se cítili osamoceně. Bude se jim líbit tam, kde je přes den většina rodiny. Počítejte s tím, že je potřeba se pravidelně starat o jejich kudrnatou srst, a to nejlépe každý den vyčesáváním a pravidelným mytím psím šamponem. Přesto je bišonek vhodným psem i pro alergiky.

Čínský naháč patří k plemenům, kterým nesvědčí mrazy a prudké slunce. Zdroj: ugustino / Shutterstock.com

Zástupci této rasy jsou drobní, tiší a středně aktivní psi, jedná se tedy o perfektní výbavu pro život v bytech. A co je pro ně naprosto typické? Jedná se o plemeno bez srsti, a proto se jim také říká čínský naháč. Chlupy najdete pouze na tlapkách, na koncích uší, na hlavě a na ocase. Přestože jde o malé plochy, měli byste je psům pravidelně pročesávat. Neochlupenou pokožku je nutné čistit vlhkým hadříkem nebo osprchováním a během parných slunných dní ji chránit opalovacím krémem. Velice dobře se snáší i s jinými zvířaty a miluje dlouhé procházky, během nichž se projeví jeho vrozená mrštnost a energetické hopsání.

