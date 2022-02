Horoskop pro psy: Datum narození určuje povahu i u psů. Jaký je ten váš?

Zcela určitě znáte své vlastní znamení zvěrokruhu. Ovšem víte, které astrologické znamení ovlivňuje charakter a typ vašeho psího mazlíčka? Psí horoskop vám poodhalí něco z jeho osobnosti a vypoví mnohé o hlavních rysech jeho povahy.

Ano, je to tak! Hvězdy přisuzují jisté atributy nejen lidem, ale i zvířatům. Takže i psi mají svůj horoskop, díky kterému se o vašem miláčkovi můžete dozvědět něco navíc a třeba ještě lépe porozumíte jeho gestům. Anebo naopak. Jestli si teprve hodláte štěně pořídit, půjde vám při výběru jednodušeji odhadnout jeho povahu a hlavní charakterové vlastnosti. S tímto horoskopem také snáze odhadnete povahu štěňátka, které si chystáte pořídit.

Beran (21. 3. - 19. 4.)

Buďte si jisti, že pes zrozený ve znamení berana bude vždy usilovat o dominantní postavení a bude stále plný energie. Prostě žádná nuda! Počítejte s tím, že se v žádném případě nebude chtít dělit o pozornost pána. Pes Beran je totiž tak trochu sobec a sólista, bude vaši lásku viditelně vyžadovat. Ovšem pozor, zároveň bude mít časté sklony utíkat a ukazovat svou sílu před ostatními psy.

Býk (21. 4. - 20. 5.)

Pes narozený ve znamení býka bude kliďas, který je naprosto oddán svému pánovi. Miluje absolutní komfort a pocit bezpečí domova. Takže již dopředu počítejte se společným válením se na pohovce či na zemi. Psí horoskop dává takovému mazlíčkovi do vínku extrémní mazlivost a láskyplnost. Připravte se však zároveň na přísnější výchovu, protože tito psi bývají dost tvrdohlaví.

U psa narozeného ve znamení Býka dopředu počítejte se společným válením se na pohovce či na zemi. Zdroj: shutterstock.com

Blíženci (21. 5. - 21.6.)

Základní vlastností Blíženců je komunikativnost, takže se připravte na častější štěkání. Jejich naprostou předností je prvotřídní touha učit se stále něco nového, přičemž jsou velmi bystří a hraví. Velice často oplývají nejen znamenitě vyvinutým čichem, ale i chutí. Takže se těšte na jejich naprosto blažený výraz, kterým ocení dobré jídlo. Miluje společnost, a tak uvítá dalšího zvířecího kamaráda. Miluje pohyb, takže máte o aktivitu postaráno!

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Možná už máte nebo si pořídíte totálního mazlíčka. Vaše pozornost pro něj bude neodolatelná a bude ji neustále vyžadovat. Na druhou stranu vám to však vrátí totálním a setrvalým vděkem. Půjde o velmi citlivou duši, která nesnáší bojovnost a nátlak. Ve většině případů půjde o naprosto klidnou a mírumilovnou povahu. Rak je ideálním členem do rodiny s dětmi, které bezmezně miluje.

Lev (23. 7. - 23. 8.)

Pes ve znamení Lva si bude velice dobře umět vynutit pozornost a mnohokrát to dělá dost elegantními způsoby. Buďte si jisti, že jde o odvážného a sebejistého psa, který má silné ego. Ve chvíli, kdy se ocitne ve smečce, bude chtít vládnout. V základu je to ideální adept na top manekýna psích výstav, který se rád předvádí. Nudit se s tímto psem rozhodně nebudete. Pán, který bude mít takového pejska, se nemusí obávat o svou bezpečnost. Je to přirozený obranář.

Panna (24. 8. – 23. 9.)

Charakteristické rysy psa ve znamení Panny? Naprosto čistotný, starostlivý a poslušný. S nudou na něj nechoďte, bude vyžadovat pozornost a akci. Ze své podstaty bývá tento pes velmi poslušný a jeho výcvik není nijak složitý. Některé typy mohou mít sklony k nervozitě, proto jim dopřejte dostatečný a kvalitní odpočinek se spoustu spánku. Ocení určitý stereotyp a režim, takže je lepší jej venčit i krmit vždy v podobný čas.

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Předností psů v tomto znamení je jistý druh moudrosti. Absolutně vždy si budou umět domluvit pořádek mezi ostatními zvířecími mazlíčky a hravě si získají respekt. Minimálně vyžadují jen přítomnost pána, milují jakoukoliv společnost. Často bývají výjimečně roztomilí, tak se připravte nejen na časté mazlení, ale i na velký počet obdivovatelů. Během výcviku buďte přísní a důslední.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

V tomto případě jde často svým způsobem o zajímavou a komplikovanou povahu. Někdy je složité mu hned porozumět. Dejte jen všemu čas. Pokud si totiž získáte jeho důvěru, stane se věrným a oddaným přítelem. Štír nepatří mezi společenské jedince a ke svému pánovi se může někdy chovat majetnicky. Psí horoskop dává do vínku těmto mazlíkům také žárlivost a majetnické chování. Pes Štír se skvěle hodí k hlídání objektů.

Střelec (23. 11. - 21. 12)

Milujete aktivní život? Tak tento pes je jasná volba a srdcovka! Má nesmírně dobrodružnou povahu a ocení volný prostor, čerstvý vzduch a nejrůznější výlety. Buďte si jisti, že vás „den co den“ nabije dobrou náladou. Bývá naprosto samostatný a nepřipouští si žádné potíže. Zároveň je rozvážný a přátelský, proto mu s klidem můžete pořídit dalšího čtyřnohého kamaráda. Počítejte s pomalejším výcvikem.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Pes zrozen jako kozoroh vyniká inteligencí a s bravurou zvládne naučit se neskutečně rychle nejrůznější povely. Nepočítejte s tím, že bude za každých okolností společníkem k nezaplacení. To vám asi nesplní! Neočekávejte ani nadměrné mazlení, než které je schopen nabídnout. Za každých okolností se však dočkáte jeho absolutní poslušnosti, věrnosti a zdravé hrdosti. A buďte si jisti, že jde o vynikajícího strážce vašeho domova.

Vodnář (21. 1. - 19. 2.)

V tomto případě si pejska náramně užijete, protože o sobě bude dávat náležitě vědět. Bývá totiž dost živý, nápaditý, ale zároveň i roztržitý. Bude na vás vyžadovat jistou dávku svobody, tak mu ji dopřejte. Snad jen to možné toulání stojí za to zkorigovat. Jeho velikou předností je přátelskost, a tak v klidu snese ve své blízkosti i další domácí mazlíčky. Výborně a rád spolupracuje při výcviku a je lehce trénovatelný.

Jestli toužíte po nesmírně jemném a citlivém stvoření s totální dávkou lásky, tak vsaďte na psa ve znamení Ryb. Zdroj: shutterstock.com

Ryby (20. 2. - 20.3.)

Jestli toužíte po nesmírně jemném a citlivém stvoření s totální dávkou lásky, tak vsaďte na psa ve znamení Ryb. V žádném případě nebudete litovat! Nepočítejte s tím, že bude „bůh ví jak“ aktivní, ale dostane vás svým vřelým přístupem a mimořádnou intuicí. Přátelsky přivítá každou návštěvu, ale zároveň vás v soukromí dokáže odměnit plnohodnotnými a upřímnými city. Tito psi bývají velmi vnímaví a citliví, a tak snadno dobře vycítí, když se necítíte úplně nejlíp.

