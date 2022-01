Psí plemena od nejinteligentnějších po nejhloupější

Máte rádi chytré psy a nebo vám ani hlupáčci nevadí? Konec konců inteligence nemá s láskou a oddaností nic společného. Jestli vás ale zajímá, která plemena jsou inteligentí a bystrá či naopak těžko naučitelná a neposlušná, máme pro vás seznam psích plemen, který sestavil přední oborník na psí inteligenci profesor Stanley Coren.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.sciencealert.com

Psi se mnohé naučili až od lidí

Psí inteligenci není jednoduché pochopit a ani jen tak ledabyle psy rozdělit na ty opravdu chytré a hlupáky. Psi se vyvíjeli po boku svých lidských pánů 11 tisíc let a jejich evoluce s lidmi souvisí víc než s druhy jim příbuznými či jinými zdomácnělými zvířaty. Psí myšlení a inteligence jsou spjaty nejen s velikostí zvířete, ale také z jednotlivými rasami.

Ptáte se, jak je to možné? Jedny z nejchytřejších ras jsou border kolie. Jsou neobyčejně pracovité, chytré, výborně poslouchají a dokáží se naučit množství povelů, ale také samostatně pracovat. Border kolie byly po staletí učeny, jak pracovat se stády jiných zvířat tak, aby o ně mohli lidé dobře pečovat. Dennodenní praxe, velmi úzký kontakt s lidmi a neustálý důraz na pochopení komunikovaných povelů, to vše z border kolií udělalo učenlivé a bystré psy. Právě z tohoto důvodu jsou také border kolie často využívány k porozumění psího myšlení a inteligence.

Psi se učilí a těší společností lidí už víc než 11 tisíc let. Zdroj: Look Studio / Shutterstock

Tři typy psí inteligence

Podle výzkumu a knihy „Psí inteligence“, kterou vydal Stanley Coren, profesor zabývající se psí psychologií na univerzitě Britské Columbie, má tři aspekty, podle který můžeme myšlení psů hodnotit. Instinktivní myšlení, adaptivní, a nakonec pracovitost a poslušnost jsou rozdílné kategorie, a proto není jednoduché psi jednoduše rozškatulkovat na chytré a hloupé.

Instinktivní myšlení psů souvisí s vykonáváním práce, ke které byly tyto rasy šlechtěny. Border kolie má proto silně vyvinutý instinkt, jak hlídat stádo.

Adaptivní inteligence souvisí s tím, jak sami dokáží psi řešit problémy. A poslední kategorie pracovitosti a poslušnosti vypovídá o zapojení inteligence a pochopení chování člověka a učení se od něj.

Psí inteligenci lze hodnotit ze třech různých pohledů. Zdroj: alexei_tm / Shutterstock.com

Nejhloupější a nejinteligentnější psí plemena

Protože víme, že psí učení nejvíc ovlivnil právě člověk, nemějme psům jejich pomalejší myšlení za zlé. Nakonec jsme to byli my, kdo se rozhodl nosit některé rasy v kabelce a hýčkat je jako děti, vyšlechtit je pro ozdobu nebo pro huňatý kožich, kterým hřáli paničkám nohy. Mezi ty nejhůře učenlivé a psí neposedy patří:

Afgánský chrt

Buldok

Baset

Bígl

Čau-čau

Čau čau Zdroj: Flower_Garden / Shutterstock.com

O něco lépe, ale jen asi se 40% poslušností a naučením nových povelů mezi 40 až 80 opakováními, skončil například:

Bullmastiff

Čivava

Bulteriér

Maltézáček

Mops

Průměrnými psi jsou ti, kteří poslechnou polovinu příkazů a naučí se nové po 25 až 40 opakováních. Mezi takové patří:

Husky

Boxer

Dánská doga

Bišonek

Kavalír King Charles španěl

Bišonek je drobný společenský psík, který je oblíbeným společníkem. Zdroj: Eudyptula / Shutterstock.com

5 až 15 opakování nového triku potřebují a až na 70 % poslechnou například tito pejsci:

Samojed

Jorkširský teriér

Irský setr

Skotský setr

Vousatá kolie

Skoro na špici s 5 až 15 opakováními a poslušností na 85 % jsou mezi jinými:

Kokršpaněl

Hladkosrstý retrívr

Belgický ovčák

Trpasličí jezevčík a

Anglický špringršpaněl

Kokršpaněl je z chytřejších plemen. Zdroj: Labrador Photo Video / Shutterstock.com

I ti nejposlušnější a nejchytřejší poslechnou na 95 % a nový povel pochopí za méně než pět opakovaní. Této psí elitě vévodí nejsilnější pětka: