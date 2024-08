Psí intoxikace vodou: Nadměrný příjem tekutin jim může takto nenávratně uškodit

Kristýna Stoklásková 15. 8. 2024

Zvrací váš pes často? Zbystřete. Nemusí to být nutně tím, co snědl, ale kolik toho vypil. Psí intoxikace vodou je stav, kdy pes přijme více vody, než jeho tělo dokáže zpracovat. Tento problém může nastat zejména během letních her ve vodě, kdy pes neúmyslně spolyká velké množství vody. Co s tím?

Psí intoxikace vodou, známá také jako hyperhydratace, je stav, při kterém pes přijme větší množství vody, než je jeho organismus schopný zpracovat. Tato situace může nastat při letních hrách ve vodě, kdy pes během aportování, potápění nebo chytání vody z hadice spolyká velké množství vody. V zápalu hry si pes neuvědomuje, že jeho tělo přijímá více vody, než dokáží ledviny filtrovat, což vede k narušení rovnováhy elektrolytů v těle. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Veterinary Secrets – Psí intoxikace vodou Zdroj: Youtube Když pes spolyká nadměrné množství vody, dochází ke zředění krevní plazmy, což vede k hypoosmolalitě. Ledviny nestíhají filtrovat a zahušťovat krev, což způsobuje prudký pokles hladiny sodíku v krvi. Sodnodraselná pumpa, která je klíčová pro přenos mezi buňkami a je zodpovědná za elektrický potenciál svalových a nervových buněk, je narušena. Tato dysfunkce vede k „bobtnání“ buněk ve snaze vyrovnat vnitřní nerovnováhu, což způsobuje otok tkání orgánů, včetně mozku. Příznaky Příznaky intoxikace vodou u psa mohou zahrnovat zvracení, letargii, ztrátu koordinace, nadměrné slinění, skleněné oči, bledé sliznice, rozšířené zornice, křeče, nadmutí, potíže s dýcháním a v pokročilých stádiích i bezvědomí. Nadměrné močení je také jedním z příznaků, protože tělo se snaží zbavit přebytečné vody. Pokud majitel zaznamená u svého psa některý z těchto příznaků, je nezbytně nutné okamžitě vyhledat veterinární pomoc. Většina případů intoxikace vodou končí smrtí, pokud není poskytnuta rychlá a účinná léčba. Proto je prevence klíčová. Majitelé by měli mít pod kontrolou hry svého psa ve vodě a omezit dlouhodobé chytání vody z hadice nebo aportování hraček z vody. Pes by nikdy neměl být ponechán bez dozoru s kropícím zařízením, pokud má sklony vodu chytat. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Obecně platí, že zdravý pes by měl vypít přibližně 50 až 60 mililitrů vody na kilogram tělesné hmotnosti denně. Rovnováha minerálů Veterinární lékař může při podezření na intoxikaci vodou provést několik testů, aby potvrdil diagnózu a zahájil léčbu. Tento proces může zahrnovat intravenózní podání elektrolytových roztoků k obnovení rovnováhy sodíku a dalších minerálů v krvi psa. Důležitou součástí léčby je také sledování psa, aby se předešlo dalším komplikacím jako je otok mozku, který může vést k trvalému poškození nebo smrti. Majitelé psů by měli být informováni o rizicích spojených s nadměrným příjmem vody a být připraveni jednat rychle, pokud jejich pes vykazuje známky intoxikace vodou. Předcházení této nebezpečné situaci je vždy lepší než léčba následků, které mohou být fatální. Kolik litrů vypije pes Kolik vody by měl pes denně vypít závisí na jeho velikosti, hmotnosti, věku, úrovni aktivity a klimatických podmínkách. Obecně platí, že zdravý pes by měl vypít přibližně 50 až 60 mililitrů vody na kilogram tělesné hmotnosti denně. To znamená, že například pes vážící 20 kilogramů by měl denně vypít přibližně 1 až 1,2 litru vody. V horkém počasí nebo při zvýšené fyzické aktivitě může být potřeba vody vyšší. Důležité je zajistit, aby pes měl vždy přístup k čerstvé a čisté vodě. Péče o psa zahrnuje nejen poskytování dostatečného množství čerstvé vody, ale také zajištění, aby pes nepřijal příliš velké množství vody najednou. V létě, kdy jsou hry ve vodě obzvláště oblíbené, je důležité sledovat chování psa a zasáhnout včas, pokud se zdá, že pes přijímá více vody, než je zdrávo. Prevence a informovanost jsou klíčem k zajištění zdraví a bezpečnosti našich čtyřnohých přátel. Majitelé by měli být také vědomi toho, že různí psi mohou mít různé rizikové faktory. Některá plemena mohou být náchylnější k intoxikaci vodou než jiná. Proto je důležité znát specifické potřeby a omezení svého psa a přizpůsobit tomu hry a aktivity. Pravidelné konzultace s veterinářem mohou také pomoci majitelům lépe porozumět zdravotnímu stavu jejich psa a předejít potenciálním problémům. Související články close Zvířata Když psa něco svědí, nemusí jít o alergii: Nechte veterináře provést test video close Zvířata Pes jako lékař: Jak vám mazlíček pomůže snížit krevní tlak? video Zdroj: pesweb.cz

