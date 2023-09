Proč dávaly naše babičky psům do misky s vodou jablečný ocet? Dělejte to taky

Jablečný ocet dříve patřil k domácí výbavě každé babičky, které moc dobře věděly, že má velmi široké využití. Pokud chováte psa, hodí se vám tento druh octa nejen proti nepříjemným klíšťatům.

Jablečný ocet se dá používat nejen k dochucení pokrmů, ale jedná se i o účinnou dezinfekci, perfektního pomocníka při úklidu domácnosti, ale můžete ho snadno využít i v péči o vašeho domácího psího mazlíčka. Má totiž velmi blahodárných účinů na jeho zdraví.

Jak se dá v péči o psy využít jablečný ocet? Na to se podívejte v tomto videu na YouTube, na kanálu Kyara Macchiato:

Pro psy nezbytnost

Jablečný ocet je přírodní produkt, který je doslova nadupaný vitamíny, minerály a účinnými antioxidanty. Zároveň je bohatý na kyselinu octovou, která má silné antibakteriální, antifungální a antiparazitické účinky. Jablečný ocet pomůže psům nejen značně zlepšit kvalitu srsti, ale i pokožky a zubů. Zároveň výborně podporuje trávení a ochrání vašeho miláčka i před nežádoucím hmyzem a nebezpečnými roztoči.

Jablečný ocet je přírodní produkt, který je doslova nadupaný vitamíny, minerály a účinnými antioxidanty. Zdroj: shutterstock.com

Do misky s vodou

Pokud chcete, aby váš pes zdravotně prospíval, přidávejte mu jablečný ocet do krmné dávky. Díky tomu bude mít zvíře lepší imunitu, posílený metabolismus a mnohem lepší trávení. Na každých 30 kg tělesné váhy dejte do misky s vodou 2x denně kávovou lžičku, a to 2 až 3x do týdne.

Zdravá pokožka

Oplachy z jablečného octa jsou skvělým řešením na kvasinky. Jsou na ně náchylná psí plemena, která mají v oblibě vodu, díky které se jim v pokožce psů daří. Kvasinky však nesnáší kyselé pH jablečného octa. K oplachům si připravte směs jablečného octa s vodou, které smíchejte v poměru 1:1. Oplachy provádějte dle potřeby nebo 2x denně.

Čistá srst bez zápachu

Protože je jablečný ocet také výborný pohlcovač pachů, můžete ho využít k jejich likvidaci i u psů. Vyrobte si výše uvedený octový roztok, nalijte ho do lahvičky s rozprašovačem a aplikujte ho na srst zvířete. Nejenže ocet pohltí nepříjemné zápachy, ale srst bude ve výsledku pěkně lesklá a půjde vám také mnohem lépe kartáčovat.

Ocet nejen pohltí nepříjemné zápachy, ale srst bude ve výsledku pěkně lesklá a půjde vám také mnohem lépe kartáčovat. Zdroj: Shutterstock.com

Odradí klíšťata

Roztok z jablečného octa můžete využít také jako odpuzující vrstvu proti klíšťatům a blechám. Než půjdete s pejskem ven, nastříkejte ho. Nepřehánějte to však s množstvím, obzvlášť, pokud má zvíře citlivou pokožku.

Čištění uší

Jablečný ocet je díky svým antibakteriálním a odmašťovacím schopnostem velice vhodný na čištění psích uší. V roztoku smíchaném v poměru 1:1 namočte kousek vaty nebo kosmetický tampón a vytřete jím psovi případné nečistoty z obou uší.

Zdroje: www.ruskypes.cz, www.radaveterinare.cz