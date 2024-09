Hlodavci dokážou udělat z vaší pěstěné zahrady měsíční krajinu. Proto byte měli udělat všechno proto, aby se k vám nenastěhovali. A jaké druhy hlodavců jsou pro váš „zelený ráj“ nejnebezpečnější?

Hraboš polní

Sice měří jen deset centimetrů (s ocáskem 13), ale dokáže udělat velké věci. Od klasické myši ho poznáte podle oblého čumáčku a uší, které má částečně zakryté srstí. Sice se dožívá jen dvou let, ale jeho genofond funguje dokonale.

Samička hraboše je totiž velmi plodná a za svůj život má čtyři vrhy, nejčastěji po 25 mláďatech. A to už je základ pro „hraboší kolonii“. Odrostlí potomci se pak usazují poblíž nor svých rodičů a příbuzných a pokračují v jejich ničivém díle.

A co tedy hraboš vlastně dělá? Samozřejmě hrabe v podzemí a narušuje kořeny rostlin. Ale zároveň má docela velký apetit a pochutnává si na čemkoliv, co ve vaší zahradě najde – na listech, stoncích, cibulích, oddencích okrasných rostlin. A nepohrdne ani kmeny či kořeny stromů. Výsledkem je, že na vaší zahradě rostliny pomalu, ale jistě slábnou a některé i umírají.

Co s tím? Hraboš miluje svůj klídek a rád se schovává. Proto mu nedávejte šanci, aby nebyl vidět. Kultivujte půdu. Pravidelně sečte trávu. A udržujte na zahradě pořádek, včetně toho, že třeba posbíráte spadaná jablka, uklidíte zbytky nepořádku (například po sekání dřeva). Chraňte stromy a keře ochranným pletivem a na zahradu nainstalujte „odstrašující“ maketu dravce.

close info Profimedia zoom_in Hraboš polní dokáže udlělat pořádnou neplechu.

Hryzec vodní

Tohoto fešáka poznáte na první dobrou, je totiž dvakrát tak větší než obyčejný hraboš. Živí se především nadzemními části rostlin, ale také kořenovou zeleninou, spadaným ovocem a větvičkami.

Nejvíc škody ale napáchá na kořenech okrasných ovocných stromů, které ohlodávají jako pes voňavou kost. Není divu, že stromky pod jeho tesáky masově hynou… Přítomnost hryzce na zahradě poznáte podle úhledných kupiček půdy, které mají – na rozdíl těch „krtkovských“ – podlouhlý tvar plný organických zbytků.

Co s tím? Prevencí proti hryzcům je čistá zahrada. Čas od času nezapomeňte zkontrolovat kompost, ve kterém se často hryzci zdržují. Pozor si dejte také na cibuloviny, které raději ochraňte plastovými koši. Zeleninu zajistěte ze shora pletivem. Hryzce odpuzují aromatické rostliny, tak toho využijte! Zasaďte si na zahradu česnek, mátu, pryšec, řebčík nebo aksamitník.

close info Profimedia zoom_in Hryzec vodní je větší a mohutnější než hraboš.

Živá zbraň proti hlodavcům

Zbavit se hlodavců je běh na dlouhou trať. Podle odborníků vám v tom mohou pomoci i domácí mazlíčci, zejména kočky a psi. Pokud máte zahradu (a bojíte se nájezdu hlodavců), pořiďte si psí rasy, které s nimi zatočí. Výborným „plašičem“ je třeba jezevčík, teriér nebo border kolie. Z volně žijících živočichů oceníte lasičku, užovku nebo dravé ptáky, které nedají hrabošům spát.

close info Profimedia zoom_in Jezevčík dokáže vystopovat hraboše.

Co ještě pomůže

Do menších zahrad můžete využít klasické pastičky na myši. Snažte se je umístit vždycky do vstupů nor a aby nebyly tolik nápadné, zakryjte je trávou nebo listím. Jako návnadu můžete použít kousek jablka. Vhodné jsou i kovové pasti, které mají podobu průchozí trubky, která je na koncích opatřena panty. Když západku lehce vmáčknete dovnitř, škůdce už pastička neputí.

