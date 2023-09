Psí klaun: Havanský psík je malý a skladný, ale má spoustu energie. Podívejte

Havanský psík je malý a skladný, ale má poměrně robustní postavu a spoustu energie na rozdávání.

Původ havanského psíka není zcela znám, ale předpokládá se, že vznikl v oblasti Středomoří křížením různých plemen malých psů. Šlo jak o lovecké psy, specialisty na vodní práce, tak i o psy ovčácké. Patří do skupiny bišonků a blízko má i k maltézskému psíkovi. Kvůli jeho tabákově zbarvené srsti (která tehdy byla nejčastější) se předpokládalo, že tento psík pocházel z Havany. Tam se však dostal díky italským námořníkům a obchodníkům, kteří někdy psy darovali ženám, aby s jejich muži snadněji navázali obchodní vztah.

Na Kubě se mu začalo říkat Habaneros. Byl zde šlechtěn a oblíbili si ho bohatí španělští kolonisté i šlechta. Během kubánské revoluce v 50. letech 20. století plemeno málem zaniklo. Naštěstí se podařilo několika chovatelům plemeno i sebe přesídlit do Spojených států, a tak jej zachránit. Dnes je tam havanský psík jednou z nejoblíbenějších ras. Společnost dělal v minulosti například také královně Viktorii nebo Charlesu Dickensovi.

Zvládne i hory

Tento malý psík je výjimečně bystrý, veselý, přátelský, oddaný a okouzlující. Má rád lidi každého věku od dětí po seniory a velmi dobře vychází i s domácími zvířaty. Je velmi přizpůsobivý a nenáročný. Dokáže odpočívat doma několik hodin, ale také zvládnout celodenní výlet v horách.

Venku ne

Díky svému malému vzrůstu vám také nebude působit problém při společném cestování. Často ho přijmou i tam, kde větší psy odmítají. Hodí se jak do malého bytu, tak i do domečku se zahrádkou. Není však vhodné chovat jej čistě jako venkovního psa. Má poměrně vysoké nároky na pozornost, proto by si ho neměl pořizovat člověk, který je příliš časově vytížen.

Havanský psík potřebuje hodně pozornosti, nehodí se proto k časově vytíženým lidem. Zdroj: Shutterstock

Malý, ale šikovný

Havanský psík je velmi inteligentní a má stále dobrou náladu. Velmi rád předvádí různé triky a je středem pozornosti, proto se mu někdy přezdívá psí klaun. Rychle se učí a naučené nezapomíná. V jeho malém tělíčku se skrývá velká dávka energie, kterou nejraději používá na mazlení se členy své lidské rodiny, procházky, hru a učení se novým kouskům. Je poměrně nenáročný na výchovu, a tak je doporučován i jako pes pro začátečníky či seniory.

Pozor na děti

Díky své nekomplikované povaze potěší jak dospěláky, děti, tak i sportovní nadšence. Děti by však měly být dostatečně poučené a hlídané, aby drobnému pejskovi omylem neublížily – to platí o to víc, pokud máte doma malé štěně. Motivací pro vzájemnou spolupráci mohou být pamlsky, ale i radost ze společné aktivity. Potkat ho můžete nejen jako společenského psa, ale třeba i na parkuru agility nebo na závodech dogdancingu.

Péče o srst

Jeho krycí srst je velmi dlouhá a často dosahuje až 18 centimetrů u dospělých jedinců. Může být měkká, rovná nebo vlnitá a tvořit kadeřavé prameny. Má strukturu spíše vlasu než chlupu, a tak často vyhovuje i lidem, kteří jsou citlivější vůči alergenům. Zato jeho podsada nebývá příliš vyvinutá a často i zcela chybí. Srst je potřeba pravidelně pročesávat, aby se v ní netvořily chuchvalce a neplstnatěla – to se často děje při výměně srsti ze štěněcí na dospělou.

Pokud máte se psem výstavní ambice, neměla by se upravovat její délka. Srst v okolí očí může být zkrácena nebo svázána do gumičky, aby mu nebránila ve výhledu.

Srst je potřeba pravidelně pročesávat, aby se v ní netvořily chuchvalce. Zdroj: Shutterstock

Pozor na nemoci

Pokud vás tento psík zaujal a přemýšlíte o jeho pořízení, opět doporučuji podívat se po ověřených chovatelských stanicích a vybrat si štěně s průkazem původu. Jeho rodiče by měli mít vyšetření na luxace čéšky (patelly) a ideálně i test na dědičné oční vady (PRA). U tohoto plemene se může vyskytnout také šedý zákal, srdeční šelest nebo nedomykavost srdeční chlopně.

U starších jedinců nebývá ojedinělá také hluchota. Proto je důležité vybrat si budoucího člena rodiny od zodpovědného chovatele, kterému záleží na zdraví jeho odchovů. Někdy se také může vyskytnout sebaceózní adentitida, autoimunitní onemocnění, které způsobuje vypadávání srsti. Jinak se havanský psík řadí k velmi zdravým plemenům. Doporučuje se pouze pravidelná kontrola zubů – to kvůli tvorbě zubního plaku, a také uší, kde se může dařit bakteriím.

Štěňátko si vybírejte s průkazem původu a pouze od zodpovědného chovatele. Zdroj: Shutterstock

Milý mazlíček

Havanský psík může v průběhu života měnit barvu srsti. Často se tak děje u štěňat, ta se narodí s různými odstíny, které se s dospíváním mění – obvykle srst tmavne. Havanský psík byl oblíbeným mazlíčkem na karibských obchodních lodích, kde sloužil jako uklidňující a zábavný společník posádky během dlouhých cest. Tito psi byli často používáni pro lovení myší. I když je havanský psík spíše mazlíček než strážce, může se stát výborným hlídacím psem, jak tomu kdysi bývalo. Dnes je však nejčastěji pořizován jako milý a oddaný společník.

Důležité údaje

Původ: Kuba

Velikost feny: 23–27 centimetrů (tolerance ± 2 centimetry)

Velikost psa: 23–27 centimetrů (tolerance ± 2 centimetry)

Váha feny: 4,5–7,3 kilogramů

Váha psa: 4,5–7,3 kilogramů

Barva: Vzácná čistě bílá, plavá v různých odstínech (menší množství černé srsti je přípustné), černá, hnědá, tabáková, rudohnědá. Skvrnky v uvedených barvách jsou povoleny. U všech zbarvení jsou přípustné tříslové znaky.

Skupina FCI 9: Společenská plemena

Chovatelské kluby: Klub chovatelů málopočetných plemen psů (kchmpp.cz), Klub chovatelů havanských psíků (havanskypsik-kchhp.cz)

