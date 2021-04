Psí plemena, která nejčastěji napadají jiné psy

Někteří psi jsou mírumilovnost sama a nerozhází je ani ostatní psí kolegové, naopak jim život ve smečce velmi vyhovuje, a někteří jsou lidem skvělými parťáky, ale vůči jiným psům se zkrátka projevují dominantně a do smečkového zvířete mají opravdu daleko. Vybraná pětice plemen přináší psí solitéry, kteří si rádi střeží své území a s jinými psy se rozhodně nemají v lásce.

Americký pitbulteriér

Tento zdravý a statný pes neoplývá zrovna nejlepší pověstí, ale image krvelačné bestie není úplně zasloužená. Jedná se sice o zvíře, které potřebuje důslednou výchovu, výcvik a zkušeného majitele, ale se správným vedením je to nadšený společník plný energie, který si s pánem užije veškeré aktivity. Pro svoji rodinu je oddaný parťák, který si dokáže vytvořit velmi hluboký vztah i k dětem. Hluboký vztah si ale rozhodně nikdy nevytvoří k jiným psům, k těm jsou pitbulové naopak velmi nesnášenliví, a to jak psi, tak feny. Pořizovat pitbulovi psího kamaráda je tedy velice nešťastný nápad a i venku musíte mít tento jeho povahový rys na paměti.

Čau čau

Tajemný Asijec se vzhledem roztomilého medvídka má ve skutečnosti dost komplikovanou a pro mnohé neproniknutelnou povahu. Je skvělý hlídač a miluje svého pána, především jednoho, kterého si sám zvolí. Tomu je pak zcela oddaný a dokáže se plně vcítit i do jeho nálady. Zároveň je to ale nezávislé zvíře, které se se svým pánem rozhodně nebude povalovat na gauči a tolerovat jeho mazlení. Stačí mu pánova přítomnost, ale má rád svůj prostor a klid.

Čau čau má rád svůj prostor a klid Zdroj: Serhii Khomiak / Shutterstock.com

K cizím lidem je velmi ostražitý a nedůvěřivý a s cizími psy nevychází už vůbec. Obzvlášť dospělí psi se mohou vůči svým kolegům projevovat natolik dominantně a agresivně, že nezbývá než toto chování zmírnit kastrací. Navíc jejich fyziognomie je pro ostatní psy dost nečitelná, což také může být příčinou mnohých šarvátek.

Karelský medvědí pes

Tento bystrý a odolný severský lovec medvědů vyniká skvělým orientačním smyslem a nesmírnou oddaností svému pánovi. Je mu vlastní také silný lovecký instinkt, což je nutné mít na paměti, když se s „karelákem“ chcete vydávat na procházky do přírody. Je to také zdatný útěkář, takže je potřeba mít opravdu zabezpečenou zahradu.

Karelský medvědí pes. Vztah k jiným zvířatům není jeho silnou stránkou Zdroj: Tereza Vana / Shutterstock.com

Pokud nemáte zahradu, o pořízení tohoto plemene ani neuvažujte, není to pes, který by byl šťastný zavřený v bytě. Šťastný naopak bude, když bude mít dostatek aktivit, pohybu i zaměstnání. Vztah k jiným zvířatům není jeho silnou stránkou – zvířata jiného druhu bere často jako kořist a vůči ostatním psům se projevuje dominantně a agresivně, rozhodně to není pes vhodný do smečky.

Komondor

Toto plemeno, za jehož domovinu je dneska považováno Maďarsko, zdárně klame tělem. Na pohled se jedná o dobráckého, skoro legračního psa, který díky své dlouhé, husté šňůrkovité srsti připomíná spíš obří mop. Ale ve skutečnosti je komondor nesmírně odvážné, sebevědomé a odolné plemeno. Je to samostatný a nesmlouvavý hlídač, který se nebojí postavit prakticky komukoliv, což má v sobě z dob, kdy hlídal stáda i před predátory, jako jsou medvěd nebo vlk.

Komondor nebývá konfliktní nebo bezdůvodně agresivní, ovšem cizí psy v lásce nemá Zdroj: Everita Pane / Shutterstock.com

Vůči své rodinně je velmi oddaný, bude ji bez váhání chránit, ale není to bytový ani společenský pes, který s vámi bude sdílet jeden gauč. Se zvířaty vychází tento dominantní ostrý hoch vcelku dobře, ovšem výjimkou jsou jiní psi. Komondor sice nebývá konfliktní nebo bezdůvodně agresivní, ovšem cizí psy v lásce zrovna nemá, a pokud by si na něj chtěli dovolovat, nemuselo by to pro ně dopadnout zrovna dobře.

Anatolský pastevecký pes

Toto plemeno pochází z území dnešního Turecka, kde sloužilo k ochraně stád. K nám bylo dovezeno až v 90. letech minulého století, ale získává zde pomalu na popularitě. Není divu, jedná se o velké, ušlechtile vypadající psy většinou s plavou krátkou srstí, s inteligentní, klidnou a samostatnou povahou. Už štěňata jsou výrazně klidnější než štěňata jiných plemen. Zároveň ale tito psi vyžadují dost pohybu, a to nejlépe v přírodě. Městské prostředí pro ně není, stejně tak se nebudou cítit dobře v bytě.

Anatolský pastevecký pes se vůči jiným psům staví značně dominantně Zdroj: CharlitoCZ / Shutterstock.com

Jsou to psi jednoho pána, kterého budou respektovat, ale nejedná se o otrocky poslušné plemeno, jsou zvyklí být samostatní a mají svoji hlavu. K cizím lidem jsou odměření, ale ne bezdůvodně agresivní a útoční. Horší je jejich vztah k jiným zvířatům – jiná než domácí zvířata mají tendenci lovit a vůči jiným psům se staví značně dominantně.

