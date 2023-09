Psí plemena, která nelínají. Tito doma nepustí ani chlup

Máte alergii na pejsky nebo vám vadí chlupy na koberci, na pohovce či polštářích? Nechodí k vám návštěvy, protože se obávají, že se jim na oblečení nalepí spousta chlupů vašeho psa? Existují psí plemena, která nelínají, anebo jen minimálně. Zajímá vás, která to jsou?

Línání je přirozený proces, kdy se psí srst zbavuje starších chloupků a dorůstají nové. Někteří pejsci tohle absolvují jen párkrát ročně, jiní línají setrvale a pak jsou takoví psi, nepustí doma ani chloupek. Budete se divit, nejde o žádné naháče nebo pejsky s nedostatkem srsti. Ve své podstatě jde o pořádné chlupáče, kteří si na rozdíl od svých soukmenovců dokážou svou srst dokonale udržet. A o jaká plemena se jedná?

Na kanálu Amazing Digs na YouTube se můžete podívat na video o psech, kteří nelínají a nezápachají:

Pudl plný kudrlinek

Platí za zábavného a velmi chytrého psa a společníka. Dalším jeho bonusem je srst, která nelíná. Příroda tohoto psího kamaráda totiž obdařila speciální srstí, která neumožňuje starším chlupům vypadávat. Zachycují se o další a vytváří takzvané kudrlinky. To je důvod, proč se musí pudlíci pravidelně vyčesávat, stříhat a péče o jejich srst je náročnější. Nicméně na podlaze, v jídle a ani na posteli nenajdete ani chloupek.

Pudl nelíná, nicméně starou srst musíte vyčesat hřebenem. Zdroj: Profimedia

Jorkšírský teriér

Je roztomilý a takzvaně přenosný, takže ho můžete snadno nosit v tašce či kabelce. Výhodou jorkšírského teriéra je fakt, že jeho srst je složená z pesíků, tedy dlouhých chlupů, které se vyskytují u většiny psů jen na povrchu srsti. Jorkšírskému teriérovi chybí podsada, to znamená chlupy, které nejčastěji línají a jsou častými roznašeči alergenů. Občas se stane, že z něj vypadne nějaký chlup, ale jen výjimečně. U jorkšíra se vyplatí praktický krátký sestřih, protože tím odpadá pravidelné koupání, česání a zábaly s olejíčky.

Pro jorkšírského teriéra je zásadní krátký sestřih. Zdroj: Profimedia

Havanský psík

Je roztomilý, tulivý a velmi dobrý společník. Nevýhodou havanského psíka je ale jeho delší srst, která je náročnější na údržbu. Nepropouští starší chloupky, proto je potřeba ho pravidelně kartáčovat. A to do konce i na méně přístupných místech jako na polštářcích tlapek. Pokud tuhle úlitbu přežijete, nebudete litovat. Havanský psík vám to bohatě oplatí, třeba tím, že nevyžaduje dlouhé procházky a stačí mu krátké venčení párkrát denně.

Havanský psík nepustí ani chlup. Zdroj: Profimedia

Opičí pinč

Patří mezi hrubosrsté pejsky, které je potřeba upravovat trimováním (tedy vytrháváním odumřelých chlupů speciálním trimovacím hřebenem). Ačkoliv to může zní drasticky, nejde o metodu, která je náročnější než běžné česání. Opičí pinč si o svou dávku péče často řekne i sám, systematickým drbáním, kdy ho staré chloupky nepříjemně svědí. Pokud mu dopřejete úlevu, bude vám za to vděčný. Pinč je zábavný a veselý společník. Díky své chytrosti a učenlivosti je velmi vděčný za jakékoliv psí hádanky, schovávačky a hlavolamy.

Opičí pinč má pořádnou hřívu. Zdroj: Profimedia

Drsnosrstý foxteriér

Je jako živá baterka. Nikdy nemá dost. Proto je vhodný pro všechny, co mají sportovního ducha. Pejsek má krátkou drsnou srst, kterou je potřeba udržovat trimováním a pravidelným vyčesáváním. Jednu věc vám ale slíbit můžeme – doma budete mít čisto.

Drsnosrstý foxteriér potřebuje srst udržovat trimováním. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.hobbio.cz, www.chlupaci.cz