Psí plemena, která nesnáší vodu, špatně plavou a jsou náchylná k utopení

Ne každý pes má rád vodu. Někteří psi dokonce nejsou zdatnými plavci. Poradíme, jakým způsobem se můžete pokusit o to, aby se váš pejsek začal cachtat rád.

Mnoho lidí si myslí, že každý pes je dobrý plavec a vodu má v oblibě. Není to tak. Je to jako s lidmi, ne každý člověk je milovník vody, a ani vedro ho nedonutí vlézt do bazénu nebo rybníku. Pes neplavec se dokonce může snadno utopit, jelikož k tomu nemá potřebné tělesné dispozice.

Baset by se také bez vody na koupání obešel. A rád. Zdroj: Profimedia

Hafani, kteří mají široký hrudník a krátké nohy, mají s plaváním všeobecně problém. Plavání je nepříjemné i pro plemena, která mají „spláclý čumák“, jedná se vlastně o deformitu lebky a psům se špatně dýchá – neustále. Umíte si představit, že máte šílenou rýmu a někdo vás nutí jít plavat do řeky?

(Ne)milovníci plavání

Mezi psy, kteří vodu nemusí, patří například baset, bernský salašnický pes, corgi, mops, buldok, jezevčík, nebo čau-čau.

Pozor by si především měli dát majitelé bazénů, pokud bez pes bez dozoru spadne do vody, sám se přes okraj nedostane. Plave do úplného vyčerpání a nakonec zemře. Myslete také na šok ze studené vody! Studená voda může způsobit i syndrom strnulého ocasu, neboť kořen ocasu je jedním z nejcitlivějších míst na psím těle, a pokud prochladne, psa to nesmírně bolí.

Při společném plavání se psem dávejte pozor, abyste byli výše než váš pes, protože vás může v panice začít topit.

Někteří pejsci se bojí vody z důvodu, že mají velmi špatné vzpomínky z minulosti. Nemusí se jednat jen o koupel ve venkovních prostorech, ale může si pamatovat něco z doby, kdy jste ho například drbali od bláta ve vaně.

Všeobecně vana v psích miláčcích nevyvolává zrovna dobré pocity. Venku se pesani koupou pro radost, zábavu, ale ve vaně nejsou pány situace, jen stojí a vyvaleně koukají ve spoustě vody. A k tomu vyndáte ze skříňky psí šampón a celého ho namydlíte. Vás to samozřejmě baví, vypadají vtipně, ale psy to většinou docela stresuje.

Můžeme psy naučit akceptovat vanu?

Jak ho naučit, aby byl ve vaně rád a neprotestoval hlasitým vytím jen při pohledu na vanu?

Zkuste pomazat vanu něčím, co váš má pes rád. Doporučuje se například burákové máslo. Pejsek bude spokojeně lízat a vy spokojeně mýt. Někomu funguje i varianta přídělu dobrůtek. Pes se bude na další koupání možná i těšit. Nezabrala ani jedna varianta? Sundejte oblečení a vlezte si do vany s ním.

Někteří psi se naučí vanu akceptovat Zdroj: Profimedia

Hlavní je, psa do koupání nenutit násilím. To vám do vany už chtít sám v životě nebude.

Pokud si pořizujete štěně, seznamte ho s vanou co nejdříve, buďte při tom vždy v dobré náladě, pejsek to ucítí. Po koupání nezapomeňte vytřít ouška!

Chcete svého psa naučit plavat?

Začněte od útlého věku. Pokud jste to nestihli, nezoufejte, plavat se naučí i dospělý pes.

Odbornice ze společnosti PetCenter radí, jak otestovat štěně a jeho plovací schopnosti: „Podržte štěně ve vodě, jestli bude používat jen přední packy k plavání, vytahuje tlapky z vody a plácá jimi po hladině, potřebuje s učením pomoci. S trochou podpory se naučí zakomponovat zadní nohy i ocas, aby zůstalo na hladině.“ vysvětluje Patrika Březinová.

Jděte na procházku k potůčku, kde moc vody neteče, to pro začátek stačí. Popřemýšlejte, kam ho vezmete příště (až se bude v tomto potůčku cítit bezpečně), aby voda byla o něco hlubší. Trénink ve vodě by měl trvat maximálně 10 minut.