Psi, kteří toho moc nenaštěkají. Hodí se třeba do bytu na sídliště

Chcete si pořídit čtyřnohého mazlíčka, ale bojíte se, co na to sousedi? Máme pro vás seznam psích plemen, které rozhodně nepatří mezi hlučné narušitele klidu. Naopak. Tito psi toho moc nenaštěkají. Kteří to jsou?

Psi jsou úžasní tvorové a samozřejmě ani obecné rysy plemene vám nezaručí, že jeho povahové vlastnosti budou přesně tak, jak uvádějí knížky. Přesto se můžete některých bodů při výběru toho pravého domácího mazlíčka držet alespoň orientačně. Pokud například hledáte tiché plemeno, které nebude štěkat od rána do večera a upozorňovat na svou existenci vás, ale i každého okolo, podívejte se na seznam těch nejméně uštěkaných plemen. Rozhodně se nejedná o psy, kteří by štěkat neuměli, spíš jde o to, že se projevují jinak a štěkot používají jen ve výjimečných či vypjatých situacích.

Podívejte se na desítku nejtišších psů ve videu na YouTube (kanál Dog Breeds FAQ Channel):

Proč štěká?

Psi štěkají v různých situacích, někdy je ale jejich hlasový projev až frustrující a obtěžující. Zvlášť, pokud trvá několik hodin a vy bydlíte v bytovém domě se sousedy. Jak takové štěkání odstranit? Rozhodně za něj pejska nekárejte a nekřičte na něj, mohl by si myslet, že jste se k němu přidali. Pokuste se najít příčinu a spouštěč, proč vůbec štěkat začal. Snažte se minimalizovat podněty, které jej nutí štěkat. Ukažte mu, že svých cílů může dosáhnout i mnohem klidnější a tišší formou. Dobré je také dopřát vašemu mazlíčkovi dostatek aktivity. Příjemně unavený pejsek pak nebude mít tendence vymýšlet lotroviny a štěkat. A která plemena patří mezi ty tišší?

Srdce velikána

Mezi plemena, která patří spíš k těm tišším, patří Bernský salašnický pes. Toto starobylé plemeno pocházející ze Švýcarska bylo vychováváno hlavně k hlídání stád dobytka a tahání dřeva. Umí postrašit a zahnat nepřítele, po většinu času jsou to ale kliďasové, kteří milují přítomnost svého pána a možnost schoulit se u krbu v nerušeném klidu.

Bernští salašničtí psi jsou klidní psi, dokonce jsou skvělí i k dětem. Zdroj: Grisha Bruev / Shutterstock.com

První pohled klame

Jeho vzhled nepřítele spolehlivě zastraší a budí dojem bručouna. Přesto Buldok zaujímá přední příčky těch nejlaskavějších a nejklidnějších plemen, pokud má k sobě také laskavého pána, jenž jej umí vést. Buldok je klidný pes, který dá přednost spokojenému šlofíku na gauči, než aby rušil okolí štěkotem.

Tichý společník

V minulosti jeho přítomnost těšila faraony a krále, dnes zase najde Italský chrt milující náruč u aktivních rodin. Přestože se jedná o malé, klidné a hlavně tiché plemeno, je italský krasavec poměrně temperamentní a má rád akci. Přesto od něj můžete očekávat jistou plachost a uzavřenost.

I když na první pohled může působit hlučně, Šarpej je poměrně klidný a vyrovnaný pes. Zdroj: 123rf

Štěká jen v nebezpečí

Šarpej zaujme svým jedinečným a poměrně specifickým vzhledem. Potomek špice a mastifa působí sice trochu těžkopádně a vypadá, že bude odstrašovat každého, kdo se mihne okolo vaší zahrady, opak je ale pravdou. Šarpejové příliš velký sklon k vytrvalému štěkání nemívají, ovšem jakmile cítí bezprostřední nebezpečí, umí na něj velmi hlasitě upozornit.

Japonský Shiba Inu svým vzhledem připomíná lišku. Zdroj: Evgeniia Shikhaleeva / Shutterstock.com

Japonský oblíbenec

Shiba Inu je typické plemeno, které se hodí do bytu. Je to velmi tichý a příjemný společník, možná proto je jedním z nejoblíbenějších plemen v Japonsku. Štěkat samozřejmě umí, ovšem energií na takový hlasový projev neplýtvá. Pokud uslyšíte Shibu štěkat, může to mít dvojí příčinu. Buď pes upozorňuje na nebezpečí, nebo se cítí až nevýslovně šťastný a potřebuje to dát pánovi zřetelně najevo.

Zdroje: hobbio.cz, www.krmiva-pucalka.cz