Jsou ta nejzákeřnější psí plemena a nebezpeční zabijáci nebo ty malé mršky, které na vás vrčí z nákupní tašky majitelky? Co myslíte?

Agresivita psích plemen je velké téma, které se často rozpoutá po útoku na člověka a co ještě hůř, na malé dítě. I když je možné některá plemena a mezi nimi i silné psy označit za agresivnější, nutné je uvědomit si, že se o takových případech píše, protože jde o raritu, která se neděje na denní bázi.

Na druhou stranu jde často o plemena, která člověk po tisíce let cvičil k obraně, ale také skolení kořisti, jako je medvěd nebo lev. Tyto dovednosti psi již nepotřebují, nicméně tento instinkt některých plemen umí ukočírovat jen zkušení trenéři. Není divu, že jsou tato plemena považována za nebezpečná.

Nejnebezpečnější plemena nemusí být nutně ta nejagresivnější či nejnevyzpytatelnější, ale v kombinaci s jejich sílou a velikostí jsou to právě tato, která považujeme za nejhrozivější. Dvacet nejnebezpečnějších psích plemen vám představí tento příspěvek z YouTube kanálu 4 Ever Green.

Zdroj: Youtube

Proč je pes agresivní?

Co spouští agresivitu u psů? Důvodů je celá řada a každý chovatel by si měl být vědom toho, co se děje. Psi jsou agresivní nejen když chrání své teritorium, ale také pokud se bojí, jsou frustrovaní nebo pociťují bolest. U psů, jejichž minulost neznáte, vás může překvapit agresivita způsobená předešlými traumaty a týráním, ale také tím, že nejsou socializovaní.

V neposlední řadě může jít také o agresivní plemeno, které lidé cíleně vycvičili a vychovali k takovému chování, a proto je nutné na tento fakt vždy pamatovat a bezpodmínečně psa vycvičit.

close info ijasper zoom_in Maličké čivavy patří k opravdu nervózním a nepředvitatelným psům.

K nejzákeřnějším patří maličcí psi

Pro všechny psy a jejich majitele by mělo platit, že pes na vodítku nebo s náhubkem, ale hlavně cvičený pes, by měl být standardem. Ač je jisté, že u některých psů trvá výcvik déle, vhodný je jak pro velká, střední, agresivní, ale i malá plemena, která rozhodně nepatří k neškodným pacifistům.

Co se týče nevyzpytatelnosti, jsou na špici především malá plemena. Zatímco u silných agresivních plemen budete chování bedlivě sledovat, ze zálohy či dokonce něčí tašky vás klidně atakuje čivava, jezevčík nebo malý energický Jack Russell teriér. Dalšími nevypočitatelnými agresory bývají čau-čau nebo také akita-inu a celá řada plemen, která spadají pod pitbuly.

