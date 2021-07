Proč podávat psům kvasnice? Každý chovatel by to měl dělat

Klasické kvasnice, které přidáváme do kynutých potravin, nejsou pro psy vhodné. Pivovarské kvasnice však pro psy znamenají bohatý zdroj bílkovin, vitamínů a minerálů. Můžeme je zařadit bez obav do stravy psů jako levný a zároveň účinný prostředek například po rekonvalescenci nebo při zátěži.

Pivovarské kvasnice jako zdroj proteinů

Pivovarské kvasnice jsou vynikající prostředek pro doplnění minerálů, bílkovin a vitamínů pro staré psy, psy v zátěži a psy v rekonvalescenci. Řadí se totiž mezi superpotraviny. Jsou skvělou možností, jak psům dopřát jednak dobrou prevenci, tak i vhodné vylepšení stravy pro psy v klidovém režimu. Jsou bohatým zdrojem proteinů.

Pečlivě zvolení krmení je důležité jak pro šťěňata, tak pro kojící fenu. Zdroj: vahamrick / Shutterstock.com

Jak vznikají pivovarské kvasnice

Jak již samotný název říká, jsou pivovarské kvasnice vedlejším produktem při výrobě piva. Kvasnice se během proměny cukru na alkohol velmi rychle množí. Vznikají během kvašení v nádržích, pak se suší a následně se využívají nejčastěji ve formě prášku. Tento prášek se dobře váže na další suroviny. Ideální je přimíchat ho do zvlhčeného krmiva.

Pivovarské kvasnice v prášku

Prášek má světle hnědou barvu a charakteristický, nahořklý pach a chuť. Sušené kvasnice mají konzistenci podobnou jemné polohrubé mouce.

Zlepšení zdraví a posílení imunity

Pivovarské kvasnice dokážou zlepšit zdravotní stav psů, posílí jejich přirozenou imunitu, dodají jim chybějící látky. Jsou zdrojem vysoce stravitelných dusíkatých látek. Jejich biologická hodnota spočívá hlavně v obsahu životně důležitých aminokyselin. Ty si organismus zvířat neumí sám syntetizovat. K těmto látkám patří cystin, izoleucin, leucin, lysin, metionin, valin a další.

Sušené pivovarské kvasnice se zvláště uplatní jako přídavek do základního krmiva Zdroj: eva_blanco / Shutterstock.com

Přípravek do základního krmiva

Sušené pivovarské kvasnice se zvláště uplatní jako přídavek do základního krmiva pro všechny psy. Kvasnice jim dodají stopové prvky jako jsou fosfor, draslík, měď, železo a zinek. Mimořádně přínosné jsou kvasnice z hlediska vysokého obsahu vitamínů skupiny B, zvláště pak riboflavinu (B2), pyridoxinu (B6), tyaminu (B1) a kyseliny pantotenové (B3).

Dávkování

Pivovarské kvasnice dávkujeme psům podle jejich hmotnosti.

psům do 10 kg dáváme 2–5 g na den

dáváme 2–5 g na den psům od 10 do 25 kg podáváme 6–10 g na den

podáváme 6–10 g na den psům od 25 do 40 kg podáváme 11–15 g na den

podáváme 11–15 g na den psům od 40 do 65 kg podáváme 16–25 g na den

podáváme 16–25 g na den psům nad 65 kg podáváme 26–35 g na den

Někteří psi přijímají kvasnice ve stravě ochotně, jiní nikoli. Pokud nemají psi s přijímáním tohoto potravinového doplňku problémy, je možné jim denní dávku zvýšit o 50 až 100 %. Zvláště se hodí psům, kteří jsou v zátěži, nebo psům žijícím v zimě venku, nebo pro posílení zdravotní kondice.

Rovnoměrné rozdělení dávky do krmení

Pro přimíchání dávky kvasnic do krmení využijte pro zvlhčení vhodný tuk nebo olej pro psy. Dobře je promíchejte a také rozdělte rovnoměrně do několika denních porcí. Kvasnice se na krmivo nalepí a pes je bez obtíží sežere. Menší dávky se mohou aplikovat do krmení i jednorázově.

Pro přimíchání dávky kvasnic do krmení využijte pro zvlhčení vhodný tuk nebo olej pro psy Zdroj: Christian Mueller / Shutterstock.com

Jak začínat s krmením kvasnicemi

Vždy začínáme s krmením menšími dávkami. V případě, že je pes přijímá ochotně, můžeme kvasnice postupně přidávat a zvyšovat dávku do denního maxima doporučovaného podle váhové kategorie psa. Pivovarskými kvasnicemi je možné psy krmit delší dobu, i měsíce. Zvláště u rekonvalescentů a aktivních psů je vhodné udržovat tento doplněk ve stravě po delší dobu.

Skladování

Kvasnice musíme skladovat v suchu a temnu. Ideální jsou PVC obaly a teplota maximálně do 20 °C. Měly by se spotřebovat do 10 měsíců od data nákupu.