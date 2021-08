Někteří psi rádi běhají, jiní rádi aportují a někteří se nemohou zastavit v pronásledování čehokoli, co se hýbe. Tito psi jsou velkými lovci a pravděpodobně jimi i zůstanou na celý život. Podívejte se na náš přehled loveckých plemen s nejsilnějším loveckým pudem a zjistěte, zda takového lovce nemáte doma i vy.

Lovečtí psi mají silné lovecké instinkty. Mají tendenci běhat za pohybujícími se objekty, ať už jsou to ptáci, běžci, cyklisté, auta, nebo listí ve větru! Tito psi jsou energičtí a inteligentní, ale může s nimi být problém, pokud nemají produktivní způsob jak se zbavit přebytečné energie.

Níže je 12 plemen psů s nejsilnějším loveckým pudem - v žádném konkrétním pořadí.

1. Rhodéský ridgeback

Rhodéský ridgeback byl původně chován k lovu lvů a velké zvěře v Africe. Tito psi mají intenzivní touhu lovit a sledovat. Pachy je někdy mohou přivést k některým kočkám v sousedství, proto se ujistěte, že jsou vždy na vodítku nebo v bezpečně uzavřeném prostoru. Ze štěňat těchto psů obvykle vyrůstají skvělí hlídací psi.

Může vás zajímat Zvířata Psí plemena, která nejčastěji napadají jiné psy Zvířata Psí plemena s nejvyšší pořizovací cenou

2. Erdelteriér

Původně byl airedale teriér, což je jeho správný nepočeštěný název, vyšlechtěn jako lovecký pes se specializací na lov vyder. Pro jeho všestranné lovecké vlastnosti jako je nebojácnost, vytrvalost a ochota pracovat je v některých zemích stále využíván nejen k lovu drobné a pernaté zvěře, ale i k lovu drobné škodné, k lovu divočáků, vysoké zvěře, v USA a ve skandinávských zemích dokonce k lovu medvědů. Osvědčuje se i jako výborný barvář. Erdelteriéři byli původně chováni, aby sledovali a chytali hlavně vydry. Jsou to největší psi ve skupině teriérů. Dnes tito majestátně vypadající psi stále rádi chytají veverky a králíky. Pokud má váš energický erdelteriér stále více energie než vy, můžete se naučit několik chytrých triků, jak vašeho energického psa snadněji unavit.

3. Mexický naháč

Toto plemeno, známé také jako mexický bezsrstý pes, je známé také jako čtyřnohý lékař, kvůli teplu, které vydává, což uklidňuje ty, kteří teplo potřebují. Tento domácí mazlíček se spokojí s mazlením, ovšem jen dokud se na scéně neobjeví malé stvoření, jako třeba veverka… pak okamžitě vystartuje na lov.

Greyhound je elegantní rychlý pes s vynikajícím zrakem i čichem. Zdroj: Timchenko Natalia / Shutterstock.com

4. Chrt

Chrt má dlouhou a zářnou historii, která sahá téměř tisíc let zpět. Většina z nás má chrty zafixované jako sportovce na běžecké dráze. Grayhoundi patří k nejrychlejším chrtům. Byli používáni ke štvaní lovené zvěře. A právě to, že byl spjat se šlechtou, která měla výsadu toto plemeno držet, stal se z něj hrdina dostihových drah. Greyhoundi jsou však neuvěřitelně klidní a raději leží před útulným krbem, než aby dělali cokoli jiného… ledaže by jejich zorné pole zachytilo nějaké chlupaté zvíře, pak uvidíte, jakou rychlostí běhá chrt.

5. Saluki

Saluki je krásné a rezervované plemeno. Saluki psi mohou běžet až 64 km/hod. Takováto rychlost měla své opodstatnění před dvěma sty lety, kdy se od saluki očekávalo, že bude pronásledovat gazely a šakaly. Dnes si moderní saluki užívá klidnější život a honí veverky a králíky. Je to velmi ušlechtilé a elegantní zvíře, vůči cizím lidem rezervované. Je to plemeno inteligentní, sebevědomé a nezávislé. Vyžaduje velmi mnoho pohybu.

Faraónský pes - velmi staré plemeno, jehož malby známe již ze starověkého Egypta. Zdroj: Ivanova N / Shutterstock.com

6. Faraonský honič

Faraonský honič vznikl kolem roku 3000 před naším letopočtem ve Středomoří. Faraonští psi byli zvyklí na lov a pronásledování malé zvěře. Dnes jsou to bezstarostní psi, hraví, přítulní a přátelští, spokojení se svými lidmi. Přesto má toto plemeno velkou sílu a silný lovecký instinkt zaměřený na lov veverek, králíků a dalších menších tvorů.

Irský vlkodav ve srovnání s Jack Russell teriérem. Zdroj: Dmussman / Shutterstock.com

7. Irský vlkodav

Irský vlkodav, nejvyšší ze všech plemen a zároveň největší z chrtů. V jeho krvi však koluje i gen dogovitých plemen. Tento statný lovecký pes byl schopen ulovenou zvěř, mezi kterou patří prasata, medvědi, jeleni a losi, na kratší vzdálenost uštvat a skolit. Toto klidné plemeno se těší společnosti svého člověka a je spokojené s mírným, pomalu plynoucím životním tempem… dokud neuvidí záblesk tvora, který se hnal opačným směrem. Je to nebojácný pes vědomý si své síly.

8. Anglický bulteriér

Bulteriéři patří do skupiny dogovitých, středověkých býkohryzů. Úkolem těchto psů bylo zvěř nikoli štvát, ale zastavit a udržet na místě do příchodu lovce. Bulteriér, který byl údajně chován pro boj v ringu, se za posledních několik století značně změnil. Dnes je to milý společenský pes, přátelský ke svým lidem. Musí být ale od mládí absolutně důsledně vychováván. U nás se uplatňuje jako lovecký pes na černou zvěř.

9. Anglický špringršpaněl

Někteří nadšenci a příznivci tohoto plemene věří, že anglický špringršpaněl je originální a nejlepší pes pro lov. Patří také mezi nejstarší slídiče. Jeho krev také pomohla ke vzniku mnoha jiných plemen. Když začali být španělé v Anglii rozdělováni podle hmotnosti, ti silnější a vytrvalejší z nich obdrželi jméno špringršpaněl. Jeho název vypovídá, že svou kořist vypichuje, vyskočí za ní a hlasitě ji pronásleduje. Na rozdíl od menších slídičů dokáže aportovat i zajíce nebo lišku. Náleží z toho důvodu ke španělům s nejvšestrannějším použitím. Jeho lovecký instinkt je stále vysoký, žene se vpřed, aby vyděsil malá zvířata v úkrytech. Pro svou vytrvalost je oblíbeným psem profesionálních lovců a lesních zaměstnanců.

Sibiřský husky Zdroj: Kateryna Orlova / Shutterstock.com

10. Sibiřský husky

Sibiřský husky je lehký, rychlý saňový pes. Je odolný a vytrvalý, je to pes pracovní, ale zároveň i velmi milý společník. Může sice žít v bytě, ale lépe se cítí venku. Uvítá soužití s dalšími psy, je totiž na smečku zvyklý. Potřebuje hodně pohybu nebo sportovního vyžití. Rádi pronásledují a zajímají se o malá zvířata, jako jsou kuřata, veverky a někdy i domácí kočky. Husky může žít v harmonii s jinými malými domácími mazlíčky, ujistěte se však předem, že dalšímu malému zvířeti ve vaší domácnosti nebude dělat problémy.

11. Čivava

Čivavy jsou divoké! Mají tendenci reagovat na pohybující se objekty, ale to může mít spíše co dočinění s jejich „malými, ale mocnými“ schopnostmi strážného psa, než s jejich potřebou lovit.

Výmarský ohař miluje dlouhé procházky i psí sporty. Zdroj: Marsan / Shutterstock.com

12. Výmarský ohař

Výmarští ohaři mají silný lovecký pud, a proto se tito psi nedoporučují jako domácí mazlíčci do rodin chovatelů začátečníků. Toto plemeno je velmi energické. Bylo vyšlechtěno k celodenním lovům po boku svých pánů. Hodí se tedy do domácností energických chovatelů, kteří jsou zároveň činní v myslivosti. Těmto psům je třeba dopřávat dlouhé procházky a unavit je také psychicky. Chovatel, který není schopen čelit jejich silnému loveckému pudu, své rozhodnutí musí pečlivě zvážit anebo si vybrat z jiných plemen psů. Tito psi také často a silně štěkají, aby upozornili majitele na všechno, co oni sami považují za hrozbu anebo aby oznámili, co se děje v jejich blízkosti.

Lidé musí počítat s tím, že psi jsou masožravá zvířata s loveckým pudem. Ten je u některých plemen částečně až úplně potlačený, ale vždy s ním musí lidé počítat.

Zdroj: https://doggydogworld.co.uk/