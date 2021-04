Nejostřejší psí plemena, která ovšem milují děti

Někteří psi jsou od pohledu i povahou dobráci od kosti, někteří vypadají jako milí méďové, ale srdce na dlani zrovna nemají, a některé provází pověst ostrých hochů, přitom jsou to překvapivě něžná a láskyplná stvoření. A to je právě případ následující pětice. Ač její členové vzbuzují respekt, nebo dokonce strach (často neoprávněně), jejich srdce bijí i pro ty nejmenší členy jejich rodin, které něžně opatrují i ostražitě chrání.

Pro bezpečné soužití psů a dětí musíme ale dodržovat několik zásad. Pes by měl být samozřejmě dobře vychovaný a socializovaný a dítě by mělo být přiměřeně věku poučeno, jak se k psovi chovat. I v takovém ideálním případě ale platí, že bychom neměli nikdy nechávat malé dítě se psem o samotě, ale vždy pod dozorem dospělého. Předejdeme tak různým nepříjemným překvapením a dítě i pes budou moct ze vzájemného vztahu získat skutečně jen to nejlepší.

Americký pitbulteriér

Tento inteligentní pes s nevyčerpatelnou zásobou energie je sice často vykreslován jako krvelačná bestie, ale to platí jen v případě absence výchovy nebo při výchově nedůsledné či vedené tak, aby psa záměrně povzbuzovala k agresivitě.

Pitbulteriér se v rukou zkušeného pána stává skvělým psím společníkem. Zdroj: Mary Swift / Shutterstock.com

Pitbul vedený zodpovědným a zkušeným majitelem, který pro něj má dostatek času a porozumění a dokáže si získat jeho respekt, se stává oddaným rodinným společníkem, který může neznalého pozorovatele překvapit výborným vztahem k dětem, trpělivostí a citlivostí, které prokazuje při hraní a kontaktu s nimi.

Rotvajler

Další plemeno, které se nezaslouženě těší špatné pověsti. Z dob, kdy rotvajleři pomáhali řezníkům hnát stáda na trh a rozvážet masné výrobky, pochází nelichotivé úsloví „má chování řeznického psa“.

Rotvajler, vyžaduje pečlivou výchovu a socializaci již od štěněte Zdroj: Milan Vachal / Shutterstock.com

Správně vedený rotvajler je ale inteligentní a klidný pes, který miluje být v přítomnosti své rodiny, pozornost jeho nejbližších je pro něj velmi důležitá. Na oplátku by své pány bránil i s nasazením vlastního života. To se samozřejmě týká i dětí, pokud v rodině jsou. Rotvajler si je zamiluje a bude je velmi svědomitě chránit.

Argentinská doga

Tento mohutný bílý pes budí respekt už svým vzhledem. Dobře vedená argentinská doga však není jen vzhledově majestátní, ale také hravá, učenlivá, miluje pohyb i svoji rodinu. Díky své inteligenci, sebevědomí, značné energii a síle vyžaduje nejen důslednou výchovu, ale i dostatek pozornosti a mentálního i fyzického vyžití.

Argentinská doga - obří psí plemeno bílé barvy. Zdroj: NSC Photography / Shutterstock.com

Oplátkou za investovaný čas a péči však majitel získá milujícího psa, který bude s oddaností sobě vlastní chránit svou rodinu včetně těch nejmenších členů, bude jí ale i skvělým parťákem pro celou řadu aktivit a v neposlední řadě svědomitě ohlídá rodinný majetek.

Anglický bulteriér

Tohoto energického společenského psa s typickou vejčitou hlavou také provází pověst zlého a nebezpečného zvířete. I tady je ovšem rozhodující majitel a způsob, jakým ke zvířeti přistupuje a jak ho vede.

Anglický bulteriér je k dětem něžný. Zdroj: Zoran Photographer / Shutterstock.com

Důsledně, ale zároveň citlivě vedený bulteriér je veselý a hravý společník, s kterým nikdy není nuda, zároveň je chytrý a odvážný. Svou rodinu miluje, vyžaduje těsný kontakt s ní a je velmi láskyplný a něžný k dětem, kterým díky své trpělivosti a vysokému prahu bolesti toleruje i leckdy neohrabané dětské hry.

Stafordširský bulteriér

Tento středně velký, ale mohutný a svalnatý pes s typickým úsměvem rovněž klame tělem. Ačkoliv ho i kvůli jeho statnému vzhledu provází pověst krvelačného gladiátora, v rukou zkušeného majitele je staford všestranným společníkem, který si se svým pánem užije s chutí jakékoliv aktivity od běhu po odpočinek na gauči.

Stafordširský bulteriér miluje svou rodinu, hlavně děti. Zdroj: Photobac / Shutterstock.com

Je inteligentní a učenlivý a rád spolupracuje s majitelem vlastně na jakékoliv činnosti, užije si i psí sporty. Zároveň je nenáročný na údržbu a přirozeně zdravý. A jeho vřelý, tolerantní vztah k dětem je přímo pověstný – ne nadarmo se mu přezdívá psí chůva.

