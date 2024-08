Mami, tati, já bych chtěl štěně… Kolik rodičů se s touto větou opakovaně potýká? A pak jednoho dne podlehneme dětskému přání a psa opravdu pořídíme. Ještě než jej přinesete domů se ale dobře rozmyslete, jaké plemeno se právě k vám hodí. Jsou totiž i taková, jež by se určitě stala vaší noční můrou.

Děti a psi, to je propojení, které může vytvořit zážitky na celý zbytek života – a to jak v tom pozitivním, tak ale bohužel i v negativním duchu. Nerozhodujte se tedy jen podle vzhledu zvířete, ale hlavně podle vlastností toho kterého plemene.

Určitě nebudete (zvláště k malým dětem) chtít pořizovat malého ďábla v krásném kožichu, který z nudy zlikviduje zahradu, plot i pneumatiky u auta. A až bude mít hotovo doma, mohl by se pustit do práce u sousedů. O kterých plemenech je řeč?

Akita inu má vlastní hlavu

Obecně je možné konstatovat, že do rodin s dětmi, kde je logicky většina péče věnována právě jim a psi, ačkoliv dobře vychováváni a zaopatřeni, odstupují mírně do pozadí, nepatří ani příliš energická a ani těžko vyzpytatelná plemena. Příkladem takového je akita inu, inteligentní, ale také velmi svéhlavé zvíře, které potřebuje alespoň zpočátku opravdu pevné vedení.

Nenechte psa velet vaší "smečce"

Jakmile totiž akita zjistí, že je na něj jeho chovatel krátký a projdou mu i některé nepravosti, stane se okamžitě pánem smečky a může si svoje teritorium začít chránit a organizovat podle svého uvážení.

Nikdo nechce, aby se dítě muselo bát chodit po zahradě nebo si domů pozvat kamarády. Akitu by mohla rozčílit třeba podle jeho názoru příliš hlasitá hra. Pokud ale máte dost času a zkušeností s výchovou psů, bude akita jedním z nejoddanějších a nejlepších psích společníků.

Sibiřský hasky není dobrá volba

Chcete-li mít doma klid, nepřemýšlejte ani o sibiřském haskym, který sice nebude mít touhu někomu ublížit, ale někdy nedokáže odhadnout velikost svého těla a veškeré souvislosti, které z toho vyplývají.

Když si bude hrát s malým dítětem a porazí jej, bude to sice nechtěně, ale to těžko zmírní případnou bolest. Navíc opravdu těžce snášejí projevy dětské nespokojenosti, hlavně pláč a křik. V takovém případě se mohou rozhodnout, že je třeba rázně zakročit – ale od toho tu musí být jedině rodiče.

Nervózní pekinéz není to pravé k dětem

Další z plemen, které bychom mohli jen těžko doporučit k menším dětem, jsou pekinézové. I když jde v tomto případě o malá zvířata, jejich majetnická a těžko pochopitelná povaha se jen těžko slučuje s nutností, aby zaujala podřízené postavení, a to i vzhledem k dítěti.

Neklidné prostředí pro ně rozhodně není ideální, jejich nervový systém může v takových chvílích snadno zkratovat a pak se dějí věci, které doma určitě nechceme. Na druhou stranu mají sklon opravdu pečlivě chránit nejen svoje teritorium, ale také lidi, které má rád.

aTo by se nemuselo vyplatit při dětské hře, která může někdy vypadat nebezpečně. Ve snaze ochránit “svého člověka” by mohlo dojít k úrazu sousedova potomka.

close info Shutterstock zoom_in Pekinéz má rád klidné prostředí. Dětské hry by ho mohly znervózňovat.

Čau-čau nerad ustupuje

Jsou nádherní, majestátní a jejich chov se znovu vrací do módy. Řeč je o plemeni čau-čau, psech s ikonicky modrým jazykem a tak hustým kožichem, že bychom se do něj rádi sami schovali. Tahle zvířata mají ale kromě neobyčejné dávky svéhlavosti a vlastního názoru, z něhož jen velmi nerada ustupují, také poměrně špatné nervy a hůře snáší živější prostředí. Nemusíme si povídat, že domácnost s dětmi nebývá nejtišší, a tak by takové soužití nebylo ideální ani pro vás, ale ani pro psa.

Nezkrotný Jack Russel

Nakonec se můžeme zmínit ještě o jednom plemenu, jež je vhodnější do rodiny, kde na něj bude mít chovatel opravdu hodně času. Jde o Jack Russel teriéra, zvíře neobyčejně aktivní a energické, které vyžaduje téměř neustále dostatek pozornosti a pořád nové a nové podněty ke hře, zkoumání, učení.

Zahradu neubráníte

I když tento pes nebude na dítě útočit a s největší pravděpodobností si budou velmi dobře rozumět i v hlasitější a rychlé hře, nezůstane na zahradě ani v bytě kámen na kameni.

Stačí nechat Jacka na chvíli samotného a místo krásně posekaného trávníku budete mít připravenou půdu pro nový záhon, místo plotu bude jakási ozdobná, umělecky děravá záležitost bez sebemenšího významu. To vše, děti a pravděpodobná hypotéka, bude opravdu hodně i na otrlé a silné povahy.

Raději se ještě zamyslete

Stále uvažujete o pejskovi k dětem nebo pro děti? Pak opravdu raději volte klidnější a tolerantnější plemena. Bude to nejen pro radost vašich potomků, ale i pro šťastný život zvířete a váš klid.

