Co znamená, když vás olizuje pes? Ani zkušení chovatelé to mnohdy nevědí

Psi nám vyjadřují svou náklonnost mnoha různými způsoby. Víte, co znamená, když vás váš pes olizuje? Umíte správně zareagovat? Víte, která plemena olizují „své lidi“ nejraději?

Zdroje: www.thesprucepets.com, www.radaveterinare.cz

Možná jste oblíbenec vašeho psa. Pes vám neustále skáče do klína, nebo k vám na pohovku a důkladně vás omývá jazykem. Možná svými polibky častuje i vaši návštěvu nebo děti. Pokud vás váš pes s oblibou líže a vy si musíte neustále umývat obličej od psích slin, nejspíš už jste přemýšleli nad tím, proč to ten pes vlastně dělá. Důvodů pro toto psí chování může být hned několik.

Co tím chce pes dát najevo

Olizování obličeje pro psy není nic mimořádného. Dělá-li to i váš pes, chce Vám tím vyjádřit, že respektuje vaše postavení ve smečce, a že se vůči vám cítí v submisivním postavení. Toto chování psům zůstalo po vlcích. Ti běžně v přírodě tímto způsobem vyjadřují výše postaveným členům smečky, jako znak toho, že chápou hierarchii smečky a vědí, jaké v ní mají oni sami postavení.

Zároveň je to i vyjádření citů vašeho psa vůči vám. Pes se vás tak snaží přimět k tomu, abyste o něj pečovali, krmili ho a starali se o něj. Ví, že tak to dělala i jeho matka, případně dominantní člen smečky.

Přeborníci v olizování jsou štěňata

Předkové našich psů krmívali svá štěňata vyvrženou natrávenou stravou, tak, jak to dodnes dělají třeba ptáci. Štěňata olizováním spouštěla vyvrhovací reflex svých matek. Na první pohled se může zdát, že nyní tento reflex psi již nemají, ale štěňata se ho dosud nezbavila. Štěňata nám lidem chtějí olizováním naznačit, že jsou to bezbranní tvorové, kteří jsou navíc ještě malí, takže se jich nikdo nemusí obávat. Chtějí nám tak dát vědět, že jim nemáme ubližovat.

Která plemena olizují lidi nejraději

Některé zvyky či zlozvyky můžeme u jedněch plemen psů spatřit častěji, u některých vůbec. K plemenům, která ráda olizují lidem tvář, patří zejména zlatí a labradorští retrívři, krysí teriéři, jorkširští teriéři, šeltie a trpasličí pudlové.

Je to výhra, když si vaše dítě a váš pes důvěřují a rozumí. Zdroj: Alena Ozerova / Shutterstock.com

Jak reagovat na psí olizování

Někomu psí olizování nevadí, jinému je nepříjemné. Pokud vám není po chuti, že vás pes olizuje, třeba proto, že to považujete za nehygienické, musíte to dát psovi ihned znát. Trvejte na svém, že vás pes nesmí olizovat. Dejte psovi jasně najevo, že je vám to nepříjemné. Jedná se totiž o poměrně silný instinkt, který je zvlášť těžké zcela potlačit. Jakmile pes naznačí, že vás chce olizovat, ihned se s ním přestaňte mazlit. Nejlepší je vstát a odejít z místnosti. Budete-li to dělat vytrvale a nenecháte se psem olizovat, on brzy pochopí, že mu jeho chování nepřináší kýženou reakci a omezí své chování.

Veterinář radí

Při tom, když vás váš pes olizuje, je dobré si všímat, jestli mu nepáchne z tlamy. Pokud ano, je dobré vzít psa k veterináři na vyšetření. Pes by mohl mít bolavý zub, zanícené dásně, nebo dokonce trpět nějakým zásadnějším onemocněním.