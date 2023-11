Necháte svého psa, aby vám olizoval ústa a obličej? Máte rádi psí polibky? Pohnutky, proč psi své oblíbence olizují, nejsou vůbec tak vroucné, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Člověk a pes

Psi jsou lidskými společníky už desetitisíce let a není proto divu, že si k nám našli cestu a my k nim. O zvláštním vztahu člověka a psa není sporu a ač i jiná, někdy i divoká zvířata mohou k člověku přilnout, psi mají přece jen výsadní postavení.

Není to kvůli šlechtěnému vzhledu, vytrénovaným vlastnostem nebo pracovní i odpočinkové použitelnosti psů v mnoha směrech. Se psy v určitém smyslu souzníme a rozumíme si i beze slov. Neznamená to ale, že je máme přečtené od á do zet.

K tomu, co každý majitel u svého psa odpozoruje, tu je řada obecných pravd nebo vědeckých zjištění, které se vsákly do našeho povědomí. Mnohé z nich lze ale označit za moderní mýty a o psech existuje celá řada neplatných přesvědčení. Jaké to jsou vám prozradí videopříspěvek z YouTube kanálu Doggy Digs.

Zdroj: Youtube

Proč psi lidem olizují tvář?

V příspěvku stejně jako ve článcích odborníků a kynologů je psí „polibek“ respektive olíznutí vaší tváře či úst tématem, které se snaží tito specialisté narovnat. Nicméně je fér dodat, že vlastně všichni mají tak trochu pravdu.

Pokud se domníváte, že vám pes projevuje olizováním tváře náklonnost, i to je určitě možné. Pes se raduje, olizováním projevuje i pozitivní emoce, a navíc se má za to, že je toto chování instinktivní a funguje jako prostředek komunikace i navazování dobrých vztahů.

K tomu je ale nutné dodat, že psi olizují to, co jim připadne chuťově či čichově zajímavé. Ať už z vás cítí oběd, nevšední tělové mléko či něco podobného.

K olizování se ale také váže kompulzivní chování, kdy zvíře nadměrně olizuje věci a lidi. Nemusí jí také jen o olizování, ale také často chytání svého ocasu nebo lapání po mouchách. Ač je to zcela přirozené a běžné chování, pokud se objevuje až příliš často, možná už nejde o roztomilé chvilkové povyražení, ale problém, který se může stupňovat. K takovému chování tedy psy rozhodně nenavádějte.

V neposlední řadě je dobré zmínit onu pobídku ke zvrácení obsahu žaludku. Profesor psychologie na University of British Columbia Stanley Core, Ph.D., FRSC. ve článku pro Psychology Today uvádí toto: „Divoké psovité šelmy mají dobře vyvinutý reflex říhání a štěňata olizují tvář a rty své matky, aby ji přiměla vyzvracet potravu. Pro matku je pohodlnější nosit potravu v žaludku než se snažit tahat věci do doupěte v tlamě.“ Pro mláďata, které již odvykají od mléka a začínají se živit pevnou stravou, je taková pokousaná a předtrávená potrava ideální.

close info Profimedia zoom_in Pes může váš obličej také olizovat pro vaši konkrétní chuť a vůni.

Zda se necháte olizovat je na vás. Psa netrestejte

Ve výsledku není důvod vlastně důležitý. Pokud vás považuje pes za mámu, která ho zaopatří nebo vás olizuje z čistého přátelství či pro vůni řízků, není zásadní.

Ač je psí tlama líhní milionů bakterií, které však nepředstavují pro člověka nebezpečí, nutno dodat, že každý majitel ví, co všechno jeho pes olizuje při procházce venku a co pozře i přes majitelovy výhružky. Psy rozhodně není dobré za olizování tváře trestat. Ale naučit je, že tento projev lásky není ideální, je rozhodně možné.

Zdroje: psychologytoday.com , petmd.com