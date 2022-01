Co všechno si pamatuje pes? Jaká je jeho dlouhodobá a krátkodobá paměť

Víte, co očekávat od paměti vašeho psího miláčka? Pamatují si psi vůbec něco? A jak rychle zapomínají? Se psí pamětí souvisí i jejich podobnost a náklonost k lidem. Jsou prostě jedineční a není to náhoda.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.livescience.com

Psí paměť a evoluce

Psi se nenechali zlákat lidmi, aby s nimi sdíleli domácnost, protože si byli s člověkem tak podobní. Bylo to docela naopak. Psi se několika tisíciletým kontaktem s lidmi formovali a jejich sociální i fyzická evoluce z nich udělala nejlepší lidské přátele. To souvisí i se psí myslí a pamětí. Psí paměť je oproti jiným zvířatům rozvinutá a dokáží ji použít i v reakci na řeč těla. Mají nás prostě přečtené.

Psi se naučili lidem rozumět. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Psí paměť a reflex

Psi si rozhodně pamatují příjemné nebo nepříjemné pocity, které spojují se sluchovými, zrakovými i čichovými vjemy. Každý majitel psa může u svého mazlíčka vysledovat, jak reaguje na jednotlivé podněty. Psi sliní, i když jsme jejich misku vzali do ruky, abychom ji umyli. Přiběhnou přivítat každého člena rodiny podle zacinkání klíčů, ale také poznají svého pána po pachu i po velmi dlouhé době odloučení.

Psí paměť lze přirovnat k dětské

Obecně lze říci, že mají psi paměť podobnou jako malé, asi roční až tříleté děti. Psi se učí také pozorováním. Ale i kontaktem s jinými psi a sledováním jejich chování, což se také podobá dětem a jejich způsobu učení. Pamatují si příjemné i nepříjemné a je důležité pochopit, že nedokáží spojovat události a “přemýšlet”. Rozhodně ne tedy tak, že by dokázali odpustit nebo pochopit, že jsou trestáni za něco, co udělali před hodinou. Psi už za zhruba dvě minuty zapomenou, co zrovna dělali. To je sice velmi krátká doba, ale ve zvířecí říši lepší než průměr. Dlouhodobá paměť je v porovnání s jinými zvířaty velice dobrá a díky ní se psi stali empatickými a chápavými společníky.

Psi si vybavují příjemné či nepříjemné pocity pomocí sluchu, zraku i pachů. Zdroj: Sandra Huber / Shutterstock.com

Mají různá plemena jinou paměť?

Studie z posledních let se soustředí například na rozdíly mezi pamětí psů v souvislosti s konkrétním plemenem. V roce 2019 studie vedená Danielem J. Horschlerem prokázala, že velká plemena mají lepší paměť, ale také sebekontrolu. Šlo o paměť týkající se každodenních úkonů, které psi poznávali na základě vlastní paměti, respektive zkušenosti. Psi si pamatují poměrně dobře příjemný nebo nepříjemný zážitek, případně aktivitu, se kterou je pach či zvuk spojen. Velká psí plemena ale nebyla lepší v chápání posunků, ani nedisponují lepším úsudkem.

Starší psi dokáží rozeznat i jiný jazyk. Zdroj: Martin Mecnarowski / Shutterstock.com

Zapamatování slov a předmětů psy

Zajímavé také je, že psi jsou schopni rozeznat slova a zapamatovat si je. Při pokusu v roce 2008, který byl publikován Virginií Morell v časopise National Geographic, se naučila border kolie Betsy 345 názvů předmětů, které pak dokázala správně přiřadit k fotografiím. Navíc šlo o věci, které nikdy neviděla, respektive neznala konkrétní předmět na fotografii stejné barvy či přesného tvaru.

Jiná border kolie zas ve studii z roku 2004 na Max Planckově institutu v Lipsku dokázala přiřazovat nová slova k věcem, která neznala. Jde o takzvané “rychlé mapování”, které nutně zahrnuje jednoduchou dedukci. Pes správně odvozoval, že nové slovo patří k předmětu, který mu není známý. I další border kolie byly testovány, a ne nadarmo jsou považovány za schopné a inteligentní plemeno.

Border kolie jsou často využívané ke studiu psích schopností. Zdroj: dezy / Shutterstock.com