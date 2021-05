Kam až sahá psí paměť a co jsou psi schopni si zapamatovat ze své minulosti?

Pes, kterého jste zachránili a adoptovali z útulku má za sebou jistou historii, ale otázkou je, kolik si toho ze své historie pamatuje. Poznal by váš pes své staré majitele nebo místo, kde všichni dříve společně bydleli? Dokázal by si vzpomenout na konkrétní zkušenosti, ať už byly dobré nebo špatné?

Pro některé zachráněné psy může být zapomnění bolestivé minulosti dobrá věc, ale je to vůbec možné zapomenout? Pojďme se tedy blíž podívat na to, jak funguje paměť psů a co si vědci myslí, že si mohou psi pamatovat ze své minulosti.

Psi si pamatují nejen své oblíbené lidi, ale i své oblíbené hračky Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Síla psí paměti

Otázka, zda si zachránění psi mohou vzpomenout na svou minulost, souvisí se silou jejich paměti. Všichni víme, že psi mají dobrou paměť - jak jinak by věděli, co mají dělat, když řeknete „sedni“, nebo co to znamená, když dostanou na krk vodítko? Akt vzpomínání je však složitější, než si uvědomujeme. Existují různé aspekty paměti, ale způsob, jakým si psi pamatují, je stále nejasný.

Může vás zajímat Zvířata Proč se psi stáčejí do klubíčka, když spí? Zvířata Proč psi vrtí ocasem: Nevyjadřuje pouze radost. Znáte skutečný důvod?

Sémantická paměť čerpající ze zkušeností

Sémantická paměť je typ dlouhodobé paměti, která čerpá ze znalostí a zkušeností. Lidé používají sémantickou paměť, když se učí na testy, a děti ji využívají, když se učí rozpoznávat vše od tváří lidí až po barvy jejich oblíbených hraček. Sémantická paměť je mozek, který si pamatuje obecné znalosti potřebné pro každodenní život.

Když svého psa naučíte povel „otoč se“, použije sémantickou paměť k propojení vašich slov s akcí, kterou chcete provést. Pokud tuto paměť občas posilujete, měl by se váš pes držet těchto znalostí celý svůj život. To je důvod, proč, když si adoptujete zachráněného psa, jednou z prvních věcí, které byste měli udělat, je zjistit, jak je na tom s výcvikem. Novým majitelům se doporučuje, aby náhodně vyzkoušeli různé podněty, aby zjistili, zda na ně pes reaguje.

Díky sémantické paměti si psi mohou snadno pamatovat věci, které se naučili před lety. Pokud byl váš pes vycvičen dříve, než jste ho potkali, na tyto lekce najednou nezapomene, jakmile si je osvojíte i vy. Tento výcvik si uloží do paměti, i když se změní celý zbytek jeho života.

Psi se k nám dokážou vrátí i z velké dálky, když se ztratí Zdroj: LenaLavr / Shutterstock.com

Psi prožívají emoce

Vědět, že si váš pes může pamatovat trénink z uplynulého období, se hodí. Ale to není přesně to, na co většina psů myslí, pokud jde o jejich minulost. Psi prožívají emoce. Miloval pes svého starého majitele? Na jaké posteli spali? Měli vůbec postel? A celou řadu dalších otázek si může dávat majitel adoptovaného psa, aby zjistil, jak je na tom pes s pamětí. A právě tady se věci komplikují. Když si lidé pamatují svou minulost, je to, jako by cestovali v čase. V ten okamžik jako bychom se nazuli do svých starých bot, prožíváme vzpomínku jako film v našich hlavách. Vědci a psychologové tomu říkají epizodická paměť. Je to schopnost spojit konkrétní události s místy, časy a emocemi. Je to velká část lidského bytí, ale zatím nejsou vědci zajedno v tom, zda mají, nebo nemají jiná zvířata stejnou schopnost.

Psi si velmi dobře pamatují odkud pocházejí Zdroj: marcinm111 / Shutterstock.com

Výzkum psích vzpomínek

Studie publikovaná v roce 2016 je tou nejbližší, která dokazuje, že psi myslí na vzpomínky stejně jako my lidé. Zvířecí psycholožka Claudia Fugazza vedla výzkumný tým, který se zabýval studiem paměti u psů. Provedli experiment, aby zjistili, zda pes používá svou sémantickou paměť, nebo typ epizodické paměti k zapamatování si konkrétní události. Nakonec výsledky ukázaly, že psi mají „neočekávaný potenciál“ držet se složitých vzpomínek. Výzkum zvířecí psycholožky nejde tak daleko, že by zkoumal psy, a to, zda mají epizodické vzpomínky jako lidé. Studie ale naznačuje, že psi mohou mít „epizodické“ vzpomínky, které jim umožňují spáchat určité události k dlouhodobé paměti.

Co všechno si psi mohou pamatovat z minulosti? Zdroj: Ivanova N / Shutterstock.com

Epizodická paměť - vzpomínky bez vědomého úsilí

Zásadním aspektem epizodické paměti je, že vzpomínky jsou vytvářeny bez vědomého úsilí. Je to rozdíl mezi memorováním matematické rovnice, protože víte, že to bude na zkoušce a budete si moci vzpomenout a pamatovat si, kde jste byli, když jste studovali, jak vypadala místnost a jakou barvu mělo pero, které jste používali. Tyto vzpomínky vám při testu nepomohou, ale váš mozek si je stejně pamatuje, aniž byste to řekli. Protože nemůžeme požádat naše psy, aby popsali své vzpomínky, neexistuje konkrétní způsob, jak zjistit, zda si pamatují zážitky stejně jako my. Většina vědců říká, že to není možné, ale to neznamená, že si nemohou vzpomenout na věci ze své minulosti. Je třeba prozkoumat ještě jeden další aspekt paměti.

Psi si pamatují velmi dobře svá oblíbená místa Zdroj: Yari Ghidone / Shutterstock.com

Vzpomínka na emoce s asociativní pamětí

Schopnost psa používat epizodickou paměť je stále velkým otazníkem. To nás přivádí k typu paměti, kterou psi používají nejčastěji - asociativní paměť. Sdružení jsou emocionální spojení navázaná na konkrétní podněty a mohou být pozitivní nebo negativní. Příkladem pozitivní asociace je, jak si pes spojuje zábavu a vzrušení se psím parkem. (S největší pravděpodobností) si nepamatují ten den minulý týden, kdy pronásledovali teriéra celých 30 minut a pak se váleli v kalné louži, ale pamatují si, jak se v té chvíli cítili a spojili si tyto emoce s místem.

Zdroj: https://wagwalking.com/sense/can-dogs-remember-their-past, https://barkspot.com/do-dogs-remember-their-previous-owners/