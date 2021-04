Co všechno musíte udělat se štěnětem, co říká zákon a jaká jsou další doporučení

Plánujete pořízení štěněte, ale lámete si hlavu s jeho očkováním a další potřebnou veterinární péčí? Přinášíme stručný popis, který vás touto dobou provede.

První očkování a odčervení by mělo proběhnout už u chovatele, a to hned v několika obdobích. Poprvé se štěňata odčervují kolem čtrnáctého dne života, přičemž je vhodné jim v této době také ostříhat drápky, aby matku při kojení nepoškrábala. Nejčastěji se odčervují speciální veterinární pastou, která se jim polkne lépe než klasické tablety. Když je štěňatům 28 dní, je vhodné nechat je podruhé odčervit a následně ve věku šesti týdnů jim dopřát třetí dávku. Současně také probíhá i první očkování (kombinace proti psince a parvoviróze), vše tedy ještě v režii chovatele. Záznam o očkování a odčervení by mělo mít štěně ve svém očkovacím průkazu, případně v pasu zvířete.

U nového majitele

Štěňata mohou jít podle zákona do nových domovů nejdříve ve stáří 50 dnů. Následně se doporučuje štěně odčervovat každé dva týdny do věku tří měsíců, následně do věku šesti měsíců jedenou měsíčně, posléze alespoň třikrát ročně. U dospělého psa můžete místo odčervení také nechat udělat v laboratoři rozbor psího trusu, ze kterého lze poznat, zda ho netrápí nějací cizopasníci. Výhodou je, že pokud se žádný neprokáže, nemusíte mu zbytečně podávat chemické tabletky proti parazitům.

Přeočkování je třeba provést zhruba po 21 dnech od prvního očkování (které bylo ještě u chovatele), tedy ve věku devíti týdnů. Tehdy se očkuje látka proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, leptospiróze a parainfluenze. Pak přijde ještě přeočkování proti zmíněným nemocem, a to přibližně po 25 dnech od posledního očkování (tedy ve věku dvanácti týdnů). Často vám veterináři nabídnou, že společně s touto kombinovanou vakcínou psa naočkují rovnou už i proti vzteklině. Pokud ale odmítnete, stejně budete muset psa proti ní nechat očkovat za další tři až čtyři týdny. Po zbytek psího života se tato dvě očkování provádějí už jen jednou ročně.

Přeočkování je třeba provést zhruba po 21 dnech od prvního očkování (které bylo ještě u chovatele)

A co další očkování?

Psa můžete samozřejmě očkovat i proti dalším nemocem. Často je majitelé nechávají očkovat proti tetanu (to by mělo být nepsané pravidlo pro psy, kteří žijí na farmách a přicházejí do styku se zvířecími výkaly – například koňskými), protože tato nemoc se velmi špatně léčí a nejčastěji končí smrtí zvířete. Psi jsou náchylní především v období výměny chrupu, kdy se jim infekce snadno dostane do těla skrz otevřené ranky v tlamě. Doporučované je i očkování proti borelióze, herpes viru a psincovému kašli. Pokud chcete nechat psa proti těmto či jiným nemocem naočkovat, dodržte odstup alespoň čtyř týdnů od kombinovaného očkování.

