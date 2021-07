Psí plemena, která v horku nejvíce trpí a horko je může nejsnáze zabít

Nebojte se, nebudeme vás strašit tím, že když máte malamuta nebo haskiho, horké léto nepřežije. Ale extrémní vedro, s nímž se letos ještě určitě potkáme, nedělá některým psům dobře. Vlastně většina psích plemen ve vedru trpí, stejně jako lidé. My vám poradíme, jak psům ulevit, když venku pere slunce, až praskají parapety.

Zdroje: www.focus.it, zoomagazin.cz, ceskokrumlovsky.denik.cz, veterinářka Jana Pistoriusová

Nikdo nemilujeme velká vedra, a to hlavně ve městech. U moře, v horách nebo u rybníka – tam všude se to dá přežít. Mějte ale na paměti, že váš pes trpí stejně jako vy, někdy dokonce více. Proč? Protože v parných dnech se pes může snadno přehřát. Musíme mu proto zajistit stálý přísun vody.

V horkých dnech noste vodu pro psa vždy s sebou Zdroj: Profimedia

Voda je naprostá nutnost

Kamkoli v létě s pejskem jdete, vodu musíte mít i na procházce stále k dispozici. Na procházku nikdy nezapomeňte vodu a přenosnou misku, aby se pes mohl kdykoli napít.

Psi se totiž velmi snadno přehřívají, dokonce více než lidé. A není to jen tím, že mají srst. Nedostatek tekutin může vést k dehydrataci až smrti našeho pejska: Psi se totiž na rozdíl od lidí potí pouze tlapkami a k ochlazení si mnohem více pomáhají vyplazeným jazykem a zrychleným dýcháním. Skočení do vody je proto parádní, ale pozor, aby pes nedostal infarkt. Psa nenechte do chladné vody rovnou skákat, ochlazujte jej postupně a až poté mu osvěžení dovolte.

Vždycky mějte na paměti, že důležitou roli v parných dnech hraje přístup k vodě – a to nejen k vodě k pití, ale i k vodě pro osvěžení přímo v rybnících či jezerech. Pro spoustu psů jsou vodní plochy velkým lákadlem.

Pomocníci ke zchlazení

Výborným doplňkem je chladící podložky, rychleschnoucí ručníky pro ochlazování psa a pro menší plemena i vesta či chladící šátek.

Psa je v horku lepší vyvenčit brzy ráno a k večeru, a rozhodně s ním nechodit ven v pravé poledne nebo za největšího hicu. Pokud ven za horka skutečně musíme, je lepší volit jen krátké a nenáročné procházky nejlépe ve stínu, bez větší fyzické zátěže.

Není voda jako voda

Ale i zde se musíme mít na pozoru a dbát na to, aby voda psovi, spíše neuškodila, než pomohla. Nikdy psa nenechte pít z kaluží nebo rybníků, kde má voda nevábnou barvu. Mohl by se otrávit.

Psi se ochlazují jazykem Zdroj: Profimedia

Stejně jako zkažená voda je nebezpečný i asfalt, hlavně ten rozpálený. Může psovi nehezky popálit tlapky, proto je lepší během procházky mimo přírodu zkusit test: Přiložte dlaň na pět vteřin na zem. Pokud vás bude ruka pálit, rozhodně se povrchu vyhněte a volte jinou cestu.

Jak se přehřátí projevuje?

Příznaky přehřátí (hypertemie) u psů

• Rychlé a obtížné dýchání

• Suchá, horká kůže a čenich

• Vysoká tělesná teplota

• Zvracení a průjem, křeče

• Zrychlený pulz a případný kolaps organismu

• Ztížená chůze a zarudlá sliznice

V případě přehřátí se doporučuje psa ochlazovat vodou, nejlépe ve vaně, nebo jej balit do již zmíněných podložek či plátna smočeného ve studené vodě. Musíme ale dát pozor, aby tělo pejska neutrpělo šok.

Nejlepší je sledovat jeho tělesnou teplotu a přestat s ochlazováním, když naměříme 39,5–40 °C. Pak je potřeba se psem odjet ihned k veterináři, protože skutečné přehřátí by mohlo mít fatální následky.

Dehydratace u psa

„Že je pes dehydrován poznáme nejlépe tak, že když mu jemně vytáhnete kůži za krkem, není pružná a nevrátí se na své místo. Pokud má pes dostatek tekutin, kůže je pružná a automaticky zase slehne,“ radí veterinářka Jana Pistoriusová. „Pes by měl vypít za den 50 mililitrů vody na každé své kilo váhy, což je u desetikilového psa zhruba půl litr. Dobré je namáčet granule do vody nebo také kombinovat suché krmivo s konzervou, v níž je voda obsažena.“

Do granulí psovi můžete přidat také zeleninový či masový vývar, samozřejmě bez soli a koření.

Která plemena jsou nejvíce ohrožena?

Horko neprospívá téměř žádnému plemenu, i když některá jej snášejí lépe. Nejvíce jsou ohrožena plemena s krátkým čenichem a širokou lebkou jako boxeři, buldoci, mopsové nebo psi rasy pekingský palácový psík. Tato plemena totiž velmi často postihují chronická respirační onemocnění.

NIKDY nenechávejte psa v autě - ani ve stínu či s otevřeným oknem Zdroj: Profimedia

Dále jsou ohroženi psi, kteří nejsou ve stavu dobré fyzické kondice či psi s kardiovaskulárními problémy, a to jak dospělí jedinci, tak štěňata.

Jak psa chránit před vedrem