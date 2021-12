Psí plemena podle horoskopu: Jaký druh psa se hodí k vaší povaze

Každé znamení zvěrokruhu se vyznačuje určitými charakterovými vlastnostmi. A jestli patříte mezi milovníky čtyřnohých mazlíčků a přemýšlíte, že si pořídíte psa, vyberte si parťáka, s kterým budete v harmonii podle hvězd. Horoskop vám napoví, která psí plemena jsou právě pro vás.

Pokud potřebujete někoho, kdo vás bude bezmezně milovat až za hrob, pak si opravdu pořiďte psa. Vyjádří vám lásku pokaždé, když vás uvidí, když ho vezmete na procházku nebo ho podrbete za ušima. Jen myslete na to, že ke každému z nás se hodí jiná rasa.

Beran (21.3. – 20.4.)

Beran je nejen ambiciózní, nezávislý, ale také vůdčí typ. Velice dobře se k vám tedy hodí pes, který miluje hry. A přesně takový je labrador. Aktivní plemeno, které je stejně tak jako vaše znamení temperamentní, inteligentní, poslušné a přináší vždy radost. Vyžaduje fyzickou zdatnost a duševní stimulaci, takže je pro vás toto plemeno naprosto ideální. Stejně jako vy rád soutěží a samozřejmě vyhrává. Dobrou společnost vám bude dělat i portugalský vodní pes. Snadno se cvičí, je hravý, odolný a vždy se bude snažit vás bezmezně potěšit. Právě toto plemeno má potřebnou výdrž, aby s vaší stále nabitou energií drželo krok.

Beran je nejen ambiciózní, nezávislý, ale také vůdčí typ. Velice dobře se k vám tedy hodí pes, který miluje hry. A přesně takový je labrador.

Býk (21.4. – 21.5.)

Býci mají rádi eleganci a pořádek, jsou hodně praktičtí a mají vyrovnanou povahu. Patříte prostě k nejvěrnějším znamením zvěrokruhu, a tak potřebujete psa, který vám bude oddaný a bude vám vaši lásku vracet. A přesně takový je boxer! Plemeno, které je milující a zároveň ochranitelské. Bude věrný nejen vám, ale celé vaší rodině. Dalším pro vás vhodným plemenem je bígl. Víte proč? Především pro jeho neochvějnou věrnost. Je považovaný za jedno z nejvhodnějších plemen pro děti. Bígl je ze všeho nadšený a stále plný energie. Kromě toho je bystrý, chytrý a má naprosto vyrovnanou povahu.

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Blíženci jsou ve společnosti lidí jako doma, jsou zvídaví a hodně přizpůsobiví. Vyhovovat vám bude pes, který bude odrážet vaši emoční inteligenci. A to jsou Kolie. Toto plemeno je milující, inteligentní a energické. Je možné ho velice snadno vycvičit a miluje výzvy. Kolie jsou naprosto nekonfliktní, takže z nich nechtějte vychovat hlídače. Hodí se k vám i německý ovčák, který je příkladem důvěry, inteligence a loajality. Stejně jako vy, má i toto plemeno dvě odlišné stránky. Pokud jde o členy vaší rodiny, vždy vám bude nakloněn a jasně vyjádří lásku, ale jakmile jde o cizí lidi, drží se často stranou a je nutné ho brát s respektem.

Blížencům vyhovuje milující, inteligentní a energické plemeno, a to jsou Kolie.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou citliví a dobrosrdeční, vytvářejí si vždy hluboké vztahy a jsou zcela oddaní. A přesně to očekáváte i od svých domácích mazlíčků. Pořiďte si proto Chrta, protože ten vás nikdy nezklame. Je to naprosto ušlechtilé plemeno, které vám vždy vrátí vaši lásku. Hlavně mu dopřejte mu hodně péče a pohybu. Úžasně se k vám hodí i Kavalír King Charles Španěl. Je naprosto sladký, temperamentní a půvabný, kterým vám vždy bude přítelem. Vždy se vám přizpůsobí, ať už zrovna lenošíte, nebo jste aktivní venku, kde si velmi rád pohraje s ostatními psy nebo lidmi.

Lev (23.7. – 22.8.)

Lvi jsou rádi středem pozornosti a jsou to hraví jedinci. Jsou známí i tím, jsou jedním z nejodvážnějších znamení zvěrokruhu. Potřebujete proto, aby váš pes byl stejně statečný a nebojácný. Ideální je pro vás masivní, svalnatý Mastif, který disponuje sice fyzickou silou, ale jeho síla spočívá hlavně v klidné a důstojné povaze. Je od přírody učenlivý, poslušný a vznešený. Fajn je pro vás i plemeno bernardýnů, protože u těchto psů je jedinečná jejich extrémní spolehlivost, pracovitost a cílevědomost. Kromě toho stejně jako vy, touží po úspěchu. Máte děti? Tak to se o ně nemusíte bát, vždy je ochrání.

Panna (23.8. – 22.9.)

Panny milují absolutní pořádek a potřebují mít na všechno dost času. Jste kromě toho velmi pracovité znamení, takže potřebujete i stejně takového psa. Nenajdete odhodlanější plemeno, než je sibiřský husky. Není mu cizí těžká zátěž a je stejně jako vy velmi nezávislý. Jen ho nesmíte nechat bez nových výzev a stimulací, začal by se totiž snadno nudit. Je to pes, který patří do smečky, takže se hodí se do velké rodiny. A další vaše plemeno? Je to nebojácný Dobrman, který vám bude vždy skvělým společníkem a ochranářem celé vaší rodiny.

Panny, Nenajdete odhodlanější plemeno, než je Sibiřský husky.

Váhy (23.9. – 23.10.)

Váhy se vyznačují laskavostí, chtějí vždy dosáhnout klidu a vnitřní rovnováhy. Malý pejsek k dlouhou srstí je pro vás okouzlující a patří k nejroztomilejším plemenům. Je to nejen společenský pes, ale zároveň i velmi přátelský a milující. Vyznačuje se tím, jak je živý, hravý, veselý, nezávislý a aktivní. A další tip? Pořiďte si Buldoka! Možná máte dojem, že toto plemeno působí poněkud těžkopádně, ale tenhle pes je naprosto klidný, dobrosrdečný a družný. Zároveň je maximálně chytrý, smělý, loajální a velmi odvážný. A navíc si s ním užijete legraci, protože je s ním bezva zábava. ´

Štír (24.10. – 22.11.)

Štíři jsou ochranáři, mají v sobě kousek tvrdosti a jsou naprosto oddaní. Elegantní dalmatin se svým nezaměnitelným tečkovaným kabátem je dostatečně aktivní, aby s vámi udržel krok ve vaší soutěživosti. Ale pozor, dalmatin vyžaduje důslednost a hodně pohybu a chce být středem pozornosti. Báječně se k vám hodí i anglický špringršpaněl. Je také inteligentní, oddaný a skvěle se dá vycvičit, což z něj dělá nejlepší plemeno pro tak náročného majitele, jakým je Štír. Vyniká milou, přátelskou, bezkonfliktní povahou a nejšťastnější je ve společnosti a s dětmi.

Střelec (23.11. – 21.12.)

Střelci mají v krvi dobrodružství, jsou maximálně zvídaví a zároveň velmi chytří. Milujete svobodu, zábavu a dobrodružství, a proto vám udělá radost lhasa apso. Plemeno, které vám poskytne opravdu hodně legrace. Někdy se může jevit jako trošku zlomyslný pejsek, ale zároveň i jako velmi komické stvoření, které se zaručeně stane středem pozornosti. Stejně tak se k vám hodí Jezevčík, který je přátelský, vytrvalý a náruživý. Život s ním je rozhodně dobrodružný a ani na okamžik nudný.

Střelci, Milujete svobodu, zábavu a dobrodružství, a proto vám udělá radost lhasa apso.

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Lidé narození v tomto znamení jsou klidní, pracovití a mají rádi loajálnost. Naprosto se k vám hodí starověké japonské plemeno Shiba Inu. Tento pes je dobromyslný, upřímný a ostražitý. Neustále vyžaduje pozornost a když někoho nezná, hlasitě štěká. Chcete hlídače? Tak to je přesně on. Mimo je velmi čistotný, takže se hodí i do bytu, kde vydrží celý den sám. Bezva psem je pro vás i Šarpej, typický městský pes. Je spolehlivý, loajální, inteligentní a klidný. Jen u něj nezanedbejte pravidelný tréning, prostě se nesmí hlavně nudit.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Vodnáři jsou velmi osobití a inteligentní, a tak k sobě potřebují pejska se stejnými povahovými vlastnostmi. Je to Pudl, ačkoliv se to přes jeho vzhled nezdá, je to velmi chytré plemeno. Zaručeně je pro vás báječným výběrem i Cardigan Welsh Corgi, který vám bude vždy oddaným společníkem. Přestože má krátké nohy, rád běhá venku a díky roztomilému obličeji a velkým uším vynikne kdekoliv s ním budete.

Pro Vodnáře je báječným výběrem i Cardigan Welsh Corgi.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Ryby jsou hodně citlivé, obětavé a upřímné. K vám se prostě hodí Čivava, která je neskutečně veselá a temperamentní. Pomůže vám, abyste nebraly život až tak moc vážně. Přestože to je drobný pes, o to větší je jeho osobnost. Ačkoliv se to nezdá, je velice inteligentní. Dalším nejlepším plemenem je pro vás Výmarský ohař, který je naprosto přátelský, elegantní a svědomitý. Je pro vás ideální i pro vaši aktivitu, takže mu dopřejte dostatek pohybu. Nemá rád dlouhá odloučení a naprosto vyžaduje výcvik a mentální stimulaci. Bez toho je nervózní a přecitlivělý, podobně jako vaše znamení.

