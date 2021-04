Psí plemena, která si rozhodně nepořizujte, když chcete mít klid

Seniorský věk je obdobím, ve kterém se mnoho lidí rozhodne pořídit si psího kamaráda. Ten dokáže zpříjemnit a zpestřit někdy trochu jednotvárný seniorský život, pravidelné procházky navíc udržují staršího člověka v kondici. Samozřejmě ale záleží na výběru plemene, ne každé je pro seniory vhodné. Následující pětici si na stáří raději nepořizujte. Tito psi, jakkoliv skvělí, staršímu člověku svými nároky a životním stylem způsobí víc starostí než užitku a sami také nemusí být v poklidné seniorské domácnosti spokojení.

Obecně platí, že pro seniory nejsou vhodná velká, těžká plemena, a to jak z důvodu obtížné manipulace, tak i finančních nároků, protože na kvalitní stravu pro mastifa by nemusel důchod stačit. Problémem může být i prostor, senior bydlící v malém bytě se o něj asi nebude chtít dělit třeba s německou dogou. Stejně tak nejsou vhodná plemena hůře zvladatelná, která potřebují důsledné vedení a majitele vzbuzujícího respekt, ani plemena často nemocná a s množstvím vrozených vad, která vyžadují častou péči veterináře. I to by mohlo být pro seniora finančně nad jeho možnosti, nehledě na stres, který by mu trápení jeho parťáka přinášelo. Následující pětka tedy zahrnuje psy, kteří nejsou z různých důvodů pro seniory vhodní, při pořízení psího kamaráda na důchod se proto raději poohlédněte jinde.

Anglický buldok

Tento nezaměnitelný pes má sice ideální povahu, je nekonfliktní a přátelský, prakticky neštěká, nepotřebuje obzvláštní fyzické vyžití a má rád děti, takže si oblíbí i vaše vnoučata, ale dokáže potrápit jinak.

Anglický buldok Zdroj: Stratos Giannikos / Shutterstock.com

Kvůli šlechtění, které přineslo jeho charakteristický vzhled, ale také spoustu zdravotních problémů, je pravděpodobné, že vaše výdaje za veterináře nebudou zrovna malé a místo bezstarostných chvil se svým pejskem se spíš budete strachovat o jeho zdraví.

Šiperka

Tento malý černý pejsek by se na první pohled mohl zdát jako ideální parťák – zdravý, učenlivý, čistotný a hravý, a navíc dobrý hlídač. Ale zároveň je to opravdu uštěkaný pes, kterého k halasu vyprovokuje i sebemenší maličkost.

Šiperky a načančaná zahrada nejdou k sobě. Zdroj: Al_Er / Shutterstock.com

Majitelům pyšnícím se upravenou zahrádkou ji dokáže pořádně pohrabat a ke své spokojenosti potřebuje skutečně hodně pohybu a pozornosti. Vzhledem k jeho dlouhověkosti je dobré zvážit, jestli byste tomuto nepřeslechnutelnému a velmi akčnímu pejskovi dokázali po celý jeho život vyhovět.

Čau čau

Tento poměrně velký pes, vážící kolem 30 kg, je výborný hlídač, takže se s ním budete i na samotě cítit v bezpečí, nevyžaduje ani chov v bytě. Nestojí ale příliš o mazlení a fyzický kontakt, stačí mu blízkost jeho pána, do kterého se však dokáže velmi vcítit.

Čau čau je výborný hlídač. Zdroj: espirito85 / Shutterstock.com

Na druhou stranu je to hodně tvrdohlavé zvíře, které potřebuje svůj prostor a není zrovna vzorem snášenlivosti. Z návštěvy hlučných mrňat, která se přišla podívat na babičku a dědu, také rozhodně nebude nadšený, takže opatrnost při pořizování tohoto plemene je namístě.

Novofundlandský pes

Tenhle obrovitý dobrák s huňatým kožíškem oplývá mírumilovnou a přátelskou povahou, která bude v souladu s majitelem jakéhokoliv věku. Není problém ho vycvičit a je ideální do domku se zahradou, kde svým vzhledem odradí jakékoliv potenciální vetřelce.

Novofundlandský pes Zdroj: D. Ribeiro / Shutterstock.com

Je ale nutné počítat s tím, že je opravdu velký, může vážit klidně až 60 kg. Jeho velikosti odpovídá i množství krmě, které tento méďa spotřebuje. Zvažte proto, zda by vaše příjmy v penzi stačily pro psa i vás. Kromě pořádné porce stravy vyžaduje také denní porci fyzické aktivity, není to tedy zrovna pes pro lidi, kteří už dávají přednost klidu domova.

Výmarský ohař

Tento nádherný a charismatický pes upoutá na první pohled svým vznešeným vzhledem, ostatně se mu pro jeho stříbřitý tón srsti přezdívá „stříbrný duch“. Je to velmi chytrý a učenlivý společník, který navíc vyniká dobrým zdravím. Má skvělý vztah k dětem, takže kolize s vnoučaty nehrozí.

Výmarský ohař miluje dlouhé procházky i psí sporty. Zdroj: Marsan / Shutterstock.com

Na druhou stranu je výmarský ohař opravdu akční pes plný energie, který vyžaduje hodně fyzického i mentálního vyžití, dlouhé procházky nebo běhy, nepohrdne ani psími sporty. Při procházce v parku nebo v lese můžete mít problém ho uhlídat kvůli jeho loveckému instinktu. Pro vyznavače poklidného životního stylu tedy tohle hravé tornádo není zrovna nejlepší volbou.

