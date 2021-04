Psí plemena, která trpí ve městě

Při pořízení psa je nutné předem dobře promyslet, zda se nový přírůstek hodí do prostředí, kam ho chce jeho pán přivést. Stejně jako by asi nikoho nenapadlo pořizovat si čínského chocholatého psa na hlídání lesní samoty, některá hlavně velká plemena s hustým kožichem se opravdu necítí dobře v panelákové garsonce. Mezi tyto milovníky prostoru a volnosti patří i následující pětice, která zahrnuje známá i méně známá plemena. Spojuje je ale jedno – pokud máte městský byt, poohlédněte se radši v zájmu svém i zvířete po jiném psím parťákovi.

Australský honácký pes

Tento středně velký atletický pes s nezaměnitelnou skvrnitou srstí ve své původní vlasti pomáhal svým pánům při nahánění stád dobytka. Dodnes se jedná o velmi inteligentní a učenlivé zvíře, které je zároveň schopné i samostatné práce a úsudku. Je také velmi odolný, s přehledem zvládal vysoké teploty v nehostinném australském vnitrozemí, ale nezaskočí ho ani naše zima. Pro svou potřebu prostoru a pohybu to ale není pes vhodný do bytu, dům se zahradou je pro něj mnohem lepší variantou. Australský honák ho za odměnu svědomitě ohlídá. I tak je ale nutné věnovat mu dostatek pozornosti a umožnit mu společnými aktivitami vybít jeho nekonečnou energii.

Australský honácký pes, středně velký atletický pes s nezaměnitelnou skvrnitou srstí, ve své původní vlasti pomáhal při nahánění stád dobytka. Zdroj: profimedia.cz

Bobtail

Plemeno známé také jako staroanglický ovčák sloužilo původně ve své britské domovině jako pastevecké, dnes už se ale jeho příslušníci s lehkostí přeorientovali do role milého a nekonfliktního společníka. Tento dobromyslný obr s dlouhou hustou srstí, u nás předobraz oblíbeného Maxipsa Fíka, vychází dobře s lidmi i jinými zvířaty, je veselý a hravý. Protože už se mezi jeho aktivity neřadí hlídání stád ovcí, s chutí se vrhne třeba do psích sportů. Neznamená to ale, že by neměl žádné nároky. Vzhledem ke své velikosti a husté srsti potřebuje prostor a špatně snáší horko, takže byt v sluncem rozpálené městské zástavbě pro něj rozhodně není. Na zahradě bude mnohem spokojenější. I tak ale potřebuje dostatečný kontakt se svým pánem, kterému se za pozornost odvděčí oddaností, láskou a ochotou spolupracovat.

Vzhledem ke své velikosti a husté srsti potřebuje bobtail prostor a špatně snáší horko. Zdroj: profimedia.cz

Karelský medvědí pes

Odolný a rychlý lovec z rusko-finského pomezí vyniká mnoha skvělými vlastnostmi – je velmi inteligentní, samostatný, má vynikající orientační smysl a je také skvělý hlídač. Zároveň miluje svoji rodinu, svého pána bude chránit bez váhání a s nasazením veškerých sil. Přesto má svá specifika, která by mohla nezkušeného majitele zaskočit – tento černobílý huňatý krasavec s bystrostí špice rozhodně neudělá okamžitě vše, co po něm chcete, je také poměrně dominantní a jeho lovecký instinkt je stále velice silný. Patří proto do zkušených rukou. Co se týče ubytování, „karelák“ rozhodně není bytový pes, v bytě by opravdu trpěl, zahrada je pro něj jediná možnost. I tak ale potřebuje spoustu aktivit a činností, aby byl skutečně spokojený.

Malamut

Tento typicky vybarvený nádherný seveřan byl již před staletími věrným doprovodem Inuitů, kterým pomáhal lovit a tahat saně. Pro nepříznivé podmínky je vybaven hustou kožešinou a velkou odolností, je zdravý a nepřešlechtěný. Ačkoliv jeho poněkud divoký vzhled připomínající vlka evokuje nespoutanou povahu, ve skutečnosti je malamut docela tiché, přátelské a mírumilovné zvíře, které nemá problém ani s malými dětmi a jinými psy. Energie ale má na rozdávání, hodí se proto pro aktivní majitele, ochotné a schopné mu potřebné vyžití poskytnout. Stejně tak potřebuje dům se zahradou, dostatkem prostoru a stínu, v zimě vytápěný a v létě sluncem vyhřátý městský byt rozhodně není pro něj.

I když vypadá spíše jako vlk, malamut je tiché, přátelské a mírumilovné zvíře, které nemá problém ani s malými dětmi a jinými psy. Zdroj: profimedia.cz

Bernský salašnický pes

Tento švýcarský fešák sice byl původně pracovní pes, ale bude i výborným společníkem pro aktivní rodinu. Má skvělou povahu, díky níž není těžké s ním vyjít – je velmi inteligentní, přirozeně poslušný, není agresivní, naopak je klidný a vytrvalý. Díky jeho hustému kožichu pro něj není problém ani zima, nebo dokonce sníh. Dlouho si uchovává hravost a přítomnost svého pána nejen miluje, ale přímo vyžaduje, užije si s ním jakoukoliv aktivitu, neodradí ho ani dlouhé túry, naopak. Co mu však opravdu nesvědčí, je samota a život v bytě, potřebuje sice hodně pozornosti, ale stísněné prostory bytu pro něj nejsou. Na zahradě s dostatkem prostoru a stinných zákoutí s co nejčastějším kontaktem se svým pánem bude „berňák“ nejšťastnější.

Bernský salašnický pes byl původně pracovním psem. Zdroj: profimedia.cz

