Psi jsou dokonalými společníky, kteří dokáží zahnat samotu. Zdají se tedy být přímo ideální volbou pro seniory, kteří zůstali sami a rodina s nimi nemůže trávit celé dny, například kvůli pracovnímu vytížení. Je však třeba správně zvolit plemeno psa, některá jsou k tomu přímo jako určená.

Při výběru pejska pro staršího člověka musíme brát v potaz možnosti seniora, tedy hlavně jeho fyzickou kondici. Je samozřejmé, že jsou osmdesátníci, kteří bez problémů zdolávají horské túry, ale takových je menšina. Větší procento lidí v důchodovém věku se již potýká s většími či menšími zdravotními problémy, které je částečně omezují. Od toho by se také mělo odvíjet rozhodování o tom správném plemenu nového čtyřnohého člena rodiny.

Která psí plemena se hodí pro seniory? Youtubový kanál Welfare Of Dogs napoví:

Zdroj: Youtube

Bišonek - snadno zvladatelný, veselý a milý

Jedním a často tím hlavním důvodem, proč by si senioři měli pořídit pejska, je společnost. Vybírejme tedy ta plemena, která jsou na své chovatele fixována, ale nejde o velká zvířata, která by potřebovala příliš pevnou ruku a fyzickou zdatnost chovatele. Spolehnout se tak jistě můžeme například na bišonka. Je to malá bílá chlupatá a jemná kulička, která sice vyžaduje větší péči o srst, ale pokud bude jeho chovatel trávit dny v zaslouženém důchodu, neměl by s tím být problém.

Bišonek, známý svojí veselou povahou a láskou k chovateli, od něhož se nejraději nehne ani na krok, páníčkům veškerý jejich čas a lásku mnohonásobně vrátí. Je také schopen se bez větších problémů naučit základní pokyny a v některých případech i “artistické kousky”, které udělají radost nejen samotnému pejskovi, ale i jeho chovateli. S ostatními psy se většinou snesou bez problémů a v délce procházek se rádi přizpůsobí možnostem chovatele.

Maltézák pro každého

Velmi podobně jako bišonek se bude chovat také maltézský psík. I v tomto případě jde o bílou psí miniaturu veselého a hravého společníka, který se svým páníčkem vydrží i nějakou tu chvíli nepohody, i když na to na první pohled nevypadá. Je velmi snadno vycvičitelný, protože jde o inteligentní plemeno. Neměl by tedy mít problémy s několika nejdůležitějšími základními povely. V “pubertě” umí být občas také svéhlavý, ale který tvor v této části svého života je na tom jinak?

close info Chendongshan / Shutterstock.com zoom_in Zlatí retrívři nemají problém obývat s kočkami společnou domácnost.

Smutný výraz, veselá duše: francouzský buldoček

Pokud senior netouží po chlupaté sněhové kouli a raději by venčil krátkosrstého pejska, pak by mohl tou správnou volbou být francouzský buldoček. I když na to nevypadá, jde o veselého a hravého psíka, který sice vypadá sportovně, ale ke spokojenosti mu budou docela stačit i kratší procházky. Musíme jen počítat s tím, že na rozdíl od výše jmenovaných plemen jde o psa dobře osvaleného a tedy i těžšího. I francouzský buldoček se bude rád věnovat svým chovatelům a stráví po jejich boku každou možnou chvilku.

Čivava je dobrá volba

Ať už jde o mladého chovatele nebo seniora, do malého bytu je vždy ideální volbou čivava. Nejen pro její miniaturní velikost, ale také proto, že se zkrátka přizpůsobí téměř každému člověku. Může jít o zvířátko velmi aktivní, ale stejně tak si zvykne na lenošivé povalování na kanapi vedle svého páníčka. Navíc je to plemeno velmi chytré, a tak mnohdy intuitivně vycítí, co její chovatel právě potřebuje. Co víc si od takového plemene přát?

Retrívři jsou dokonalí společníci

Ne všichni senioři žijí v bytech. Pokud mají k dispozici zahradu a mohou si dovolit chovat i větší plemeno psa, pak by neměli při svém výběru minout retrívry. Ať už by šlo o labradorského nebo zlatého, v obou případech v něm získají výjimečně oddaného a výborného společníka, ochranáře a psychicky vyrovnaného kamaráda, kterého hned tak něco nerozhází. Dokáže se dokonale naladit na strunu svých chovatelů a pomůže překonat mnohé problémy. Bude-li mít dostatek příležitostí k pohybu po zahradě, nepotřebuje ani dlouhé procházky, i když mu vždy samozřejmě udělají radost.

Nemusíte být sami

Vybrali jste si? Plemen, která by se hodila do domácnosti starších lidí, je samozřejmě ještě mnohem více. Mohli bychom namátkou jmenovat také mopsíky, pudly, pomeraniany nebo třeba i “královského” corgiho, tedy střední plemeno, které po celý život milovala sama anglická královna Alžběta II. Výběr je velký, možnosti nepřeberné. Proto je zbytečné zůstávat o samotě.

