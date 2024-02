Rakovina bohužel ohrožuje i naše čtyřnohé mazlíčky. Která psí plemena mají vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny?

Téměř polovina všech psů ve věku 10 a více let umírá na rakovinu. Vědci po mnoha výzkumech došli k závěrům, že některá plemena mají větší pravděpodobnost, že touto nebezpečnou chorobou onemocní. Výsledky své studie zveřejnili pro ABC News na Royal Society Open Science.

Slovo odborníka

„Dobrou zprávou je, že jen málo plemen je nadměrně náchylných k rakovině“, řekl Leonard Nunney, evoluční biolog na University of California, Riverside. Fakta a čísla ukázala, že tuto nemoc mohou dostat všechna plemena psů, ale některá jsou k ní náchylnější. U některých chovatelů to může mít vliv při výběru psa, ostatní by měli hlídat možné příznaky nemoci, aby se dalo včas zasáhnout a nemoc co nejdříve psa léčit. O která plemena se konkrétně jedná?

Zlatý retrívr

Právě toto plemeno je jedním z nejvíce náchylných k rakovině. U zlatých retrívrů se vyskytuje oproti jiným plemenům psů až dvojnásobně. Studie udává, že 57 % fenek a 66 % psů bývá v určité fázi života postiženo nějakou formou této nemoci. Každý osmý zlatý retrívr je postižen lymfomem a každý pátý je hemangiosarkomem. Studie také ukázala, že rakovina se objevuje častěji u amerických zlatých retrívrů než u chovaných v Evropě.

Labradorský retrívr

Dost podobně jsou na tom i oblíbení labradoři. Nejběžněji se u nich rakovina vyskytuje ve formě osteosarkomu, hemangiosarkomu a lymfosarkomu. Prvotními ukazateli bývá ztráta chuti a hmotnosti, únava, výrůstky pod kůží, průjem, nebo třeba i kolaps.

close info Shutterstock zoom_in Mezi plemena ohrožená rakovinou patří i německý ovčák.

Německý ovčák

Mezi plemena ohrožená rakovinou patří i německý ovčák. Ve srovnání s jinými plemeny je více ohrožený zmíněným hemangiosarkomem. Jedná se o nemoc, která postihuje buňky a cévy a poměrně rychle se rozšiřuje po celém těle. Proto je důležité rozpoznat co nejdříve prvotní příznaky a situaci co nejrychleji řešit s lékařem.

Boxer

Vyššímu riziku rakoviny je vystaveno i plemeno boxerů. Kromě lymfomu jsou tito psi velmi často ohroženi také kožními a mozkovými nádory. Výskyt některého druhu rakoviny je příčinou úmrtí až u 38,5 % boxerů.

close info Shutterstock zoom_in Vyššímu riziku rakoviny je vystaveno i plemeno boxerů.

Beagle

K mnoha typům rakoviny jsou náchylní i beaglové. Konkrétně se jedná opět o lymfomy, ale i rakovinu močového měchýře. Proto není od věci provádět beaglům pravidelné testy.

Zdroje: www.abcnews.go.com, www.eurozpravy.cz, www.sciencemag.cz