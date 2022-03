Kvíz: Poznáte psí plemena? Udělejte si jednoduchý test

Znáte psí plemena? Vyzkoušejte si jednoduchý test. Určitě mnohá psí plemena poznáte podle obrázku. Víte ale, k čemu byla vyšlechtěna nebo odkud pocházejí? Připravte se, začínáme!

1

Poznáte psa, který miluje vodu? Zdroj: Pandas / Shutterstock.com

2

Plemeno vyšlechtili mniši z kláštera ve Velkém průsmyku, který je pojmenován po jednom svatém. Jsou to mohutní psi, kteří pomáhali nosit i tahat břemena. Dříve se používali i v horách v roli záchranářů.

3

Znáte tohoto Angličana? Zdroj: Vira Sivachuk / Shutterstock.com

4

Z Japonska pochází klidný, učenlivý a inteligentní pes, který však může být někdy i agresivní. Potřebují pevnou ruku, ale jsou to psi věrní i stateční. Původně se toto velké plemeno používalo k lovu zvěře, později se tito psi stali společníky v urozených rodinách a patřili i k samurajům.

5

Který pejsek s francouzským jménem je na obrázku? Zdroj: Anastasiia Cherniavskaia / Shutterstock.com

6

Malý psík původem z Francie a Belgie je i přes svůj bohatý bílý kožich vhodným společníkem pro alergiky, protože produkuje velmi malé množství odlupujících se šupinek kůže, které jsou rájem roztočů. I když pocházejí z Evropy, měla je i Kleopatra a po ní další významné osobnosti historie. Poznáte tohoto zářivě bílého psíka?

7

Toto plemeno bychom měli znát všichni. Zdroj: Fauren / Shutterstock.com

8

Jde o velmi staré plemeno původně ze Sibiře. I když je to velký pes, díky své mírumilovnosti není dobrým hlídačem. Jen kočky jej skutečně dráždí a obvykle se s nimi v jedné domácnosti nesnese. Původní psi měli na bílé srsti skvrny, ale dnešní podoba je jen čistě bílá s dlouhým chlupem.

9

Je to dalmatin, nebo není to dalmatin? Zdroj: Profimedia.cz

10

Tato rasa pochází z oblasti Konga a patří mezi nejpůvodnější plemena. Neštěká! Vydává krátké ostré zvuky, neboť je jeho hrdlo mnohem užší než u ostatních psích plemen. Má lesklou krátkou srst, která může být žíhaná, ale běžně také černobílá, červenobílá či trojbarevná.

Poznali jste? Ne vždy to bylo jednoduché, ale třeba jste si alespoň rozšířili obzory.



Zde jsou správné odpovědi.

1. Na prvním obrázku byl novofundlandský pes. O jeho původu se moc neví. Patří mezi rybářské psy a je možné, že je do Kanady, odkud pochází i jejich název, přivezli již Vikingové. Jsou to psi příbuzní labradorským retrívrům, ale jejich srst je dlouhá. Mohou být černí, hnědí i černobílí.

Bernardýn Zdroj: Grigorita Ko / Shutterstock.com

2. Bernardýn

3. Anglický mastif pochází z Británie a je to staré plemeno známe již ve středověku. Patří mezi největší plemena. Mastifové byli dříve používáni i pro zápasy, a to nejen s jinými psy, ale také s býky, lvy či medvědy. Nejsou to však psi lovečtí, ale spíš hlídací.

Akita Inu Zdroj: Chendongshan / Shutterstock.com

4. Akita Inu

5. Papillon je psík, jehož uši se splývavými chlupy připomínají motýla. Jsou to pejsci živí, hraví i citliví. Díky zvědavosti a inteligenci jsou dobře cvičitelní, milují společnost, ale nestrpí hrubší zacházení, a to především od dětí.

Bišonek je drobný společenský psík, který je oblíbeným společníkem všech páníčků. Zdroj: Eudyptula / Shutterstock.com

6. Bišonek

7. České hrubosrsté plemeno choval už Karel IV. Dříve byli tito psi označování také jako ohaři a není divu. Jsou to lovečtí psi, kteří se cvičili i pro obranu. Je to pes milý a oddaný, velmi aktivní a hbitý. Poznali jste českého fouska?

Samojed Zdroj: OlgaOvcharenko / Shutterstock.com

8. Samojed

9. Tohle byl trochu chyták. Poznali jste psí plemeno, které ovšem není dalmatin? Pointer bývá také puntíkatý, často i s tmavými fleky. Barva může být také docela jiná. Obvyklé je zbarvení černobílé, bílo játrové, bílo oranžové až citronové. Je to pes lovec s velkou chutí do práce, který však není agresivní a dobře snáší jiná plemena.

Basenji Zdroj: mariait / Shutterstock.com

10. Basenji

