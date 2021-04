Jak udělat z roztomilého domácího psíka drsného hlídače a trhače?

Pes je náš nejlepší kamarád, společník a mazlík. Čím víc lásky mu dáte, tím víc vám ji oplatí. Co když ale od něj očekáváte, že bude zároveň neúprosným hlídačem a ochrání váš dům před útokem zlodějů? Je k tomu potřeba nějaká zvláštní výchova?

Dá se říci, že snaha ochraňovat rodinu a přilehlé teritorium je většině psů vrozená. Výjimku představují mimořádně přátelská plemena typu zlatý retrívr nebo labrador, která by zlodějům snad i ochotně podržela dveře. Je logické, že funkčního hlídače neuděláme ani z plemen drobných, jež sice mohou štěkat hlasitěji než alarm, ale nenechavce nevystraší. Pro hlídání domu se zahradou je tedy ideální volit střední nebo velké psy, kteří budí respekt už svým zjevem. V pozici hlídače se nejlépe osvědčuje například německý ovčák, dobrman, velký a střední knírač, hovawart, bernský salašnický pes, akita inu nebo třeba i dobrácky vyhlížející kolie.

V každém případě není doporučeno pořizovat si plemeno špatně zvladatelné, svévolné a se sklony k agresivitě, pokud nemáte se psy náležité zkušenosti a možnost výcviku na cvičišti pod dohledem instruktora. Hlídací pes by totiž neměl být v žádném případě útočný. Může štěkat, ale nesmí kousnout, pokud není vyloženě fyzicky napaden.

Základní výchova se u hlídacího psa v podstatě neliší od výchovy toho gaučového; je potřeba si vypěstovat vzájemnou důvěru, které dosáhnete kombinací mazlení, hry, cvičení povelů a jasně nastavených pravidel. Psa nikdy fyzicky netrestejte ani nedrážděte k boji. Takový přístup by ho zmátl a stal by se nepředvídatelným.

Přes branku nikdo nesmí! Zdroj: Shutterstock.com

Ačkoli psi mají své instinkty a do určité míry dokážou rozeznat osobu přátelskou od vetřelce, je nutné je vést k tomu, aby bez vaší přítomnosti nikoho kromě členů rodiny do zahrady nepustili. Požádejte návštěvy, ať vždy vyčkají vašeho příchodu, než otevřou branku. Psovi potom jasným povelem přikažte, aby příchozím ustoupil z cesty. Zvykne si tak, že bez povelu páníčka nikdo do zahrady nechodí.

Hlídací instinkt v něm nabudíte tréninkem povelu "Hlídej". Nechte ho hlídat nějaký předmět nebo i dítě a vzdalte se - nejprve na několik metrů, potom vzdálenost prodlužujte, až třeba zcela zajdete do domu. Pes musí vydržet sedět nebo ležet u hlídaného objektu, za což dostane pamlsek a pochvalu.

Může vás zajímat Zvířata Nejčastější psí jména v České republice. Rek už to není. Nastal specifický trend Zvířata Nejhorší potraviny pro psa, které ale psi milují

Vhodné je přizvat si figuranta, kterého pes nezná. Nemůže to být váš dobrý kamarád, jenž k vám chodí každý druhý den na skleničku, poproste spíš kolegu v práci, s nímž udržujete jen formální kontakt a vzájemně se nenavštěvujete. V ideálním případě si pozvěte instruktora ze cvičáku, který bude přesně vědět, co a jak.

Figurant bude kroužit kolem hlídaného předmětu nebo osoby a snažit se odlákat psa na pamlsek. Je velice důležité, aby pes nebral jídlo od cizí osoby, snížíte tak riziko, že vám ho někdo otráví! Pes musí figuranta i pamlsek ignorovat a zůstat ostražitě na místě.

Reakci na útok na vás nebo na hlídanou osobu, popřípadě přelézání plotu vetřelcem trénujte výhradně se zkušeným instruktorem. Pes nemusí pochopit, že jde jen o trénink, a figuranta může v dobrém úmyslu vážně zranit. Pamatujte, že i hlídací pes musí zůstat v jádru velkým milujícím dobrákem. Zaútočit by měl jen ve chvílích, kdy vám hrozí bezprostřední nebezpečí.

(Zdroje: https://www.hellosandy.cz/magazin/jak-vychovat-hlidaciho-psa-12048/, https://vse-pro-zviratka.cz/hlidaci-psi/)