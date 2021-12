Jaká jsou nejčastější psí plemena chovaná v Česku a ve světě: Odhadnete to?

Co Čech, to milovník psů. V naší zemi je tolik pejskařů, že je to až neuvěřitelné. Občas máme dokonce své domácí mazlíčky raději než lidi. Která plemena jsou u nás nejoblíbenější a proč?

Když si vybíráme psa, hledíme na několik faktorů. Důležitá je nejen povaha, ale i poslušnost, náklady na stravu či náročnost. Obecně platí, že čím je pes náročnější, tím je méně oblíbený. Málokdo si koupí takového psa, kterému je potřeba věnovat většina času.

Výjimku samozřejmě tvoří nadšení pejskaři, kteří svým chlupáčům zasvětí celý život a nevadí jim s nimi denně chodit na cvičák, česat je, či jezdit na nejrůznější soutěže. I tací samozřejmě jsou, ale není jich moc. Proto se dnes podíváme na to, jaké rasy má ráda většina z nás a jaká plemena si Češi pořizují nejčastěji.

Německý ovčák

Německý ovčák patří mezi nejoblíbenější plemena nejen u nás, ale i ve světě. Říká se, že na jeho popularitě se velmi podepsal seriál Rex. Toto pastevecké plemeno bylo vyšlechtěno na zvíře, které rádo spolupracuje s člověkem, hlídá svého pána a miluje rodinu. Ovčák je chytrý, hravý a kamarádský. Nehodí se ale samozřejmě do bytu, potřebuje svůj prostor a výběh.

Jezevčík

Toto lovecké plemeno je velmi oblíbené mezi seniory. Jezevčíci mají tři velikosti a tři typy srsti. Kromě toho, že je milým společníkem, využívá se také při mysliveckých honech. Jezevčík je vděčný a nenáročný. Můžete ho mít klidně i v bytě a chodit s ním na pravidelné procházky.

Obecně se radí, že pes by se měl vykoupat, pokud přijde do místnosti a vy cítíte nepříjemný zápach. Zdroj: mis1il/Shutterstock.com

Boxer

Boxer je láskyplný, věrný a rodinný pes. Občas je nepráven nazýván bojovým psem, ale není to tak. Toto plemeno se využívalo jako honák i hlídač. Boxer je ve společnosti oblíbený, jemný a hravý. Agresivní chování u něj nehledejte.

Yorkšírský teriér

Yorkšíři umí být pěkní vzteklouni. Svou rodinu a páníčky ale milují a jsou jak jejich malá miminka. Své majitele brání hlasitým štěkotem. Pořizují si je také alergici. Mají totiž jedinečnou srst a nelínají. Dříve to byli psi horníků, díky své mini velikosti mohli totiž lovit v šachtách myši.

Čivava

Čivava je oblíbená nejen u nás, ale po celém světě. Tento malý pejsek je chován pro svou milou povahu, roztomilý vzhled a co si budeme povídat, protože ho vlastní spousta celebrit. Na čivavu sežene vše, od botiček po šatičky, tudíž si z ní můžete udělat i stylový doplněk. Čivavy jsou temperamentní, inteligentní a nenáročné. Jelikož jsou líné, stačí jim krátké procházky. Nemějte však strach, že by čivava nezvládla i dlouhou túru. Tento druh psa není příliš vhodný k malým dětem.

I starý pes může spokojeně žít, pokud se majitel dokáže vcítit do jeho potřeb. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Rotvajler

Rotvajler je skvělý hlídač a rodinný miláček. Je u něj však nutný výcvik, abyste s ním uměli pracovat. Díky nezvládání svými páníčky je bohužel rotvajler označován za zlého psa. Není to tak, když je toto plemeno vychované, není většího miláčka.

Bígl

Bígl pochází z Velké Británie a je nejmenším a nejstarším honičem. Bíglové jsou tvrdohlaví, ale i milí a společenští. Tíhnou k dětem a rodinnému životu. Rozhodně to není hlídací pes, zloděje by u vás doma nejspíš radostně přivítal. Patří mezi nejméně konfliktní psy.

