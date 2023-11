close info Shutterstock

Šárka Kabátová 30. 11. 2023 7:30 clock 3 minuty video

Zdá se vám, že váš psí mazlíček má někdy zvláštní a upřený pohled a nevíte, co přesně si o tom myslet? Prozradíme vám, jaký to má opravdu význam a proč to dělá.

Chcete být v obraze, jak se váš psí parťák opravdu cítí? Jestli je v pohodě, nebo snad v napětí či stresu? Naučte se psí řeči a odezírání z pohybů jeho těla i výrazu ve tváři. Posílíte tak vzájemnou důvěru a pouto mezi vámi bude ještě pevnější. Psi totiž komunikují i pohledem. Jaký je skutečný důvod děsivého výrazu psů se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Doggy Digs: Zdroj: Youtube Jak rozumět řeči psích očí Psi vám o sobě prozradí mnohé svým chováním, ale také očima. Kromě toho, že mění různě dle svých pocitů jejich tvar a velikost, o lecčems vypovídá i jejich pohled. Každý majitel psa zná velice dobře tzv. „psí oči“, které zvíře používá, když si chce svého pána podrobit a něco získat. V případě, že je pes v klidu, mívá zpravidla uvolněná víčka a někdy to může vypadat, že šilhá. Jakmile má tvrdý pohled, zvíře není zrovna v dobrém psychickém rozpoložení. Někdy se psům v těchto situacích oční víčka stáhnou na malé škvírky. close info Photo-SD/Shutterstock.com zoom_in Psi vám o sobě prozradí mnohé svým chováním, ale také očima. Upřený psí pohled Upřený pohled vašeho psa není jen prosbou o pamlsky. Může to být také znamení, že se cítí ohrožený nebo se chystá být agresivní. Nejčastějším důvodem tohoto pohledu je poměrně vysoká únava, ale i nutkavá potřeba něco dělat a vyvíjet nějakou aktivitu. Stejně tak se může jednat o reakci na rozmožené brouky či jinou havěť, kteří způsobují hluky, které my lidé nevnímáme. Bohužel se však také může jednat o kognitivní problém, který má podobné příznaky jako Alzheimerova choroba. A týká se to samozřejmě i očí a zraku. Odvrácení pohledu Odvrácený pohled bývá často známkou podřízení a někdy i jisté dávky strachu. U psů se často vyskytuje, když jsou konfrontováni s jiným dominantním psem a jedná se o jistý projev pokory a uznání. Někdy však psi uplatňují toto gesto i z jiných důvodů. Mnohdy se jedná o projev nudy a nepříjemného lelkování. Psům totiž v tuto chvíli opadá pozornost a začínají se pohledem jaksi toulat. close info Shutterstock zoom_in Upřený pohled vašeho psa není jen prosbou o pamlsky. Mrkání Jedná se o přirozený proces, který udržuje oči psa vlhké a čisté. Mrkání je však také odrazem psychického a emocionálního stavu psa. Jakmile má pes zvýšenou pozornost, téměř nemrká. V opačném případě opět naznačuje, že se poměrně nudí. Mrkání je však také projevem podřízenosti, ovšem opět s uznanou úctou k protějšku. Když pes mrká a neodvrací pohled, znamená to něco ve smyslu „Jsme si téměř rovni, ale uznávám, že šéfem jsi ty.“ Mrknutí může být také signálem přátelství během prvního seznamování. Dlouhosrstí psi navazují oční kontakt hůře Některá plemena psů mají pro komunikaci očima poněkud horší podmínky. Zpravidla je to dáno jejich dlouhou srstí, která překrývá oční partie. Díky tomu navazují se svými protějšky oční kontakt jen minimálně. Proto není od věci provádět u těchto druhů psů pravidelné zástřihy chlupů kolem očí, ale praktickým řešením je i sepnutí do gumičky. Související články close Zvířata Tajemství pátého prstu u psů: Zapomenutý vlčí dráp má důležitou funkci a vyžaduje péči video close Zvířata Pozice ve spaní odhalí osobnost vašeho psa. Co byste měli vědět? video Zdroje: www.mazliccivpohybu.cz, www.krmeni.cz, www.mall.cz

