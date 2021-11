Psi pro alergiky: Přehled ras, které se hodí a nehodí pro lidi s alergiemi

Trpíte alergiemi, ale toužíte i po psím příteli? Nebojte se, nejste ani první ani poslední. Milovníci psů jsou často alergiky, kteří by se měli zvířatům vyhýbat. Kteří psi jsou pro alergiky nejvhodnější a kteří naopak vůbec ne?

Alergici a psi

Pokud jste citliví na alergeny pocházející z bílkovin obsažených v šupinkách zvířecí kůže či slinách, neznamená to nutně, že vás váš čtyřnohý mazlíček přivede do hrobu. Víte-li, že vás může společnost psa dráždit a spustit alergickou reakci či astma, rozhodně zvažte nejen rasu psa. Důležité je také rozhodnutí, jakým způsobem se o psa budete starat, případně kde bude pes spát či zda bude mít přístup do celého domu. I když mnozí majitelé považují sdílení lůžka se psy za normální, pejsek si bude spokojeně hovět i mimo vaši ložnici, případně i obývák.

I alergici milují psi, i když často v jejich přítomnosti trpí kýcháním, vyrážkami či astmatickými záchvaty. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Psi pro alergiky

I když kožní šupinky produkují všechna zvířata, přesto jsou některé rasy vhodnější než jiné. Dokonce i slinění psů způsobuje spuštění alergické reakce, a proto jsou některá plemena vyloženě nevhodná, byť mají hladkou krátkou srst, o kterou lze jednoduše pečovat.

Alergici by měli o své psy pečovat pravidelně

Zvolíte-li pejska s delšími chlupy, snažte se srst udržovat v čistotě pravidelným mytím. Nejideálnější je využití služeb psích salonů, čímž se zcela vyhnete nutnému kontaktu při mytí a úpravě psího kožichu.

Rozhodně se hodí i pravidelné praní psího pelechu a úklid podlah či koberců v okolí spaní. Některá plemena dobře zvládnou i celoroční pobyt v kotci na zahradě. Může se vám to sice zdát drsné, ale pokud má pes dostatek prostoru, přístřeší i spoustu aktivního pobytu venku, pak i přespávání venku může být vhodnou variantou, jak mít spokojeného psa i majitele bez zdravotních problémů.

Spaní psa v posteli má své vášnivé zastánce i odpůrce. Pro alergiky je však zcela nevhodné. Zdroj: Kati Finell / Shutterstock.com

Psi, kteří se k alergikům hodí

Psí plemena se liší i v tom, jakou mají pod srstí kůži a produkcí odumřelých šupinek kůže. Mezi psy, jejichž kožich je čistší bez obrovského množství alergie způsobujících šupinek, patří knírači. Jsou to roztomilí psi, kteří uspokojí majitele bytu i většího domku s pozemkem. Můžete si totiž vybrat variantu podle vzrůstu. Knírači jsou aktivní, velmi chytří a svérázní psi, kteří vyžadují pozornost majitele. Nestačí je zabavit jen fyzicky, ale i mentálně. Výcvik jim proto dělá vyloženě radost.

Knírač Zdroj: Katerina Cechova / Shutterstock.com



I když jsou chlupatí, i maltézáčci jsou pro alergiky vhodní. Maltézský psík či pinč jsou oficiálními názvy tohoto sněhobílého plemene připomínající hračku. Jsou to milý a pracovití psi, kteří sice vypadají jako věčná štěňata, ale výcvik a psí sporty je baví. Srst maltézáčka potřebuje pravidelnou péči, koupání i česání. Podobně je na tom také bišonek, havanský psík či další špicům podobní psi.

Havanský psík, též havanský bišonek, je malé společenské psí plemeno roztomilého vzhledu. Zdroj: michaelheim / Shutterstock.com

Pejsci, které by alergici raději neměli mít

Pro nadměrnou produkci šupinek podobným lupům jsou němečtí ovčáci pro alergiky nevhodní. Vlčáci, jak je hovorově označujeme, jsou nejrozšířenějším psím plemenem vůbec. Je to především díky jejich skvělým vlastnostem a dobré vycvičitelnosti. Nicméně pokud se vaše alergie projevují po kontaktu se zvířaty, pak je to patrně právě zásluhou suché kůže, na kterou vlčáci trpí.

Německý ovčák je oblíbené plemeno, ale k alergikům se spíš nehodí. Zdroj: Cloud Bursted / Shutterstock.com

Nadměrným sliněním jsou zase proslulí bernardýni i buldoci a také například bostonští teriéři. I když jsou to psi hodní a věrní, kteří jsou často skvělí do rodin s malými dětmi, díky slintání se alergikům nedají doporučit. V žádném případě nejde o to, zda je vám slinění nepříjemné na pohled. Bílkoviny psi vylučují kůži, ve slinách i moči a všechny tyto zmíněné látky alergiky iritují.

Zdroje: https://www.everydayhealth.com, https://cs.wikipedia.org