Chcete si pořídit psího mazlíčka a nemáte moc času na venčení, anebo snad není pravidelný pohyb vaší silnou stránkou? Máme pro vás tipy na rasy pro líné chovatele.

Schází vám doma zvířecí parťák a uvažujete o tom, že byste si rádi pořídili vlastního psa? Než se opravdu rozhodnete, který typ psa je pro vás ten pravý, zamyslete se nejprve nejen nad svými možnostmi, ale i nad charakterovými vlastnostmi a genovou výbavou, které má konkrétní psí plemeno. Vybraný druh zvířete by měl také souznít s vašimi potřebami a životním stylem.

Pokud tedy neholdujete pohybu, počítejte s tím, že jisté dávce se určitě nevyhnete. Každý pes potřebuje vybít svou energii a pro správný chod těla je pro něj aktivní pohyb nezbytný. Dejte však přednost takovým plemenům, kterým stačí v tomto ohledu poměrně málo. Které to jsou a měli byste se na ně zaměřit?

Na top 10 psů pro líné majitele se podívejte v tomto YouTube videu kanálu In Short:

Zdroj: Youtube

Pravidlo číslo 1

Jestliže uvažujete o psovi, držte se vždy pravidla, které byste neměli nikdy opomíjet! Nevybírejte jen dle vzhledu či momentálních módních trendů. Ve výsledku byste mohli být zklamaní nejen vy, ale především i samotný pes. Při výběru správného plemene hraje totiž důležitou roli mnoho aspektů.

Zvažte tedy i to, jestli máte čas a sílu na každodenní aktivní a dlouhé procházky. Pokud nejste zrovna tento typ, dejte přednost raději tzv. „gaučovým psům“, kteří zvládají klid a pohodu domova bez velkého výdeje energie. Některá plemena jsou totiž přirozeně trošku „líná“. Zpravidla mají méně vyvinutý nervový systém, který je činí méně aktivními. Neznamená to však, že by snad nebyli dostatečně inteligentní. Z jakých ras můžete vybírat?

close info Angyalosi Beata / Shutterstock.com zoom_in Angličtí buldoci jsou hraví skvělí společníci vhodní k dětem.

Anglický buldok

Vzhledem k poměrně mohutné postavě, ale krátkým nohám, je tento druh psa ideální volbou do bytu. Dá se říct, že z něho jistá dávky lenosti vyzařuje již na první pohled. Přispívá tomu i jeho krátký, vtlačený nos, kvůli kterému si moc aktivní život ani nemůže dovolit.

Ze všeho nejraději se povaluje v blízkosti svého páníčka s nějakou psí laskominou, proto je dokonalou volbou pro všechny, kteří milují domácí válení. Co se týká venčení, je spokojen jen s krátkou procházkou v pomalém tempu. Díky tomu má bohužel tendence k přibírání, a proto vždy myslete na správné porce krmiva. Anglický buldok je velmi mírumilovné plemeno a perfektně se hodí do domácností s dětmi.

Bišonek

Dalším oblíbeným plemenem pro lenochy je bišonek. Přestože mu pravidelné venčení prospěje, mívá také jistý příval energie, kterou je nutné vyventilovat, stačí mu stejně jako v předchozím případě krátká procházka. Můžete počítat s tím, že po venčení se rád někde svalí a bude oddychovat.

Při plné aktivitě se bišonci rádi předvádí, ale jednou z jejich nejoblíbenějších „aktivit“ je hlavně spánek. S výcvikem neotálejte, bišonek vše nakonec zvládne, pro jistotu se však obrňte jistou dávkou trpělivosti. Toto plemeno vyžaduje pečlivou péči o srst, proto byste měli psa pravidelně koupat, česat a stříhat. Vyhnete se tak možnému nadměrnému línání.

Jezevčík

I tento pes, který má vzhledem k délce svého těla krátké končetiny, nevyžaduje dlouhé běhání po venku. Co miluje mnohem více? Rád se doma schoulí do klubíčka, a nejraději ve vaší blízkosti. Pokud budete mít dojem, že váš jezevčík překypuje nadbytečnou energií, hoďte mu doma hračku nebo míček, který mu budete chvíli opakovaně házet. Za chvíli se unaví a bude láskyplně pokračovat ve svém klidném hovění.

close info Profimedia zoom_in Bostonský teriér. Díky výborné paměti si rychle osvojí všechny triky.

Bostonský teriér

Toto plemeno se svou velikostí hodí do menších obytných prostor, a také pro začátečníky i seniory. Bostonský teriér je velký srdcař v malém balení se zdravou dávkou tvrdohlavosti. Díky výborné paměti si rychle osvojí všechny triky. Zároveň je velice tvárný, a přestože má energickou povahu a vyloženě vybízí k aktivnímu způsobu života, tak pokud se vám bude chtít být doma a odpočívat, s radostí se k vám přidá! Venku mu stačí pobýt jen chvilku, ale když si sním budete hrát, jistě si to naplno užije.

Zdroje: www.ronda.cz, www.hobbio.cz, www.blondpes.cz