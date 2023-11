Rozhodujete se o pořízení psího mazlíčka a patříte mezi naprosté začátečníky? Nejlepší jsou psi, s nimiž určitě neuděláte při prvním výběru chybu.

Patříte mezi jedince, kteří nemají s chovem psů žádné zkušenosti a toužíte sdílet domácnost i s nejvěrnějším přítelem člověka? Pokud jste připraveni si pořídit svého prvního psa, sáhněte po plemenech, která jsou k tomu nejen doporučována, ale vybírejte vždy i srdcem. S kterými rasami to budete mít pro začátek nejjednodušší?

Nejprve vždy zodpovědné rozhodnutí

Pokud jste se rozhodli, že si pořídíte psa, buďte rozvážní a nikdy nedělejte ukvapená rozhodnutí. Mít doma zvíře je totiž stejně zodpovědné jako péče o děti. Zvažte hlavně to, abyste na něho měli dostatek času, ale i financí. Kromě toho také vždy myslete na to, aby vám zvolená rasa odpovídala a ve výsledku jste našli láskyplnou harmonii. A z kterých chlupatých kamarádů byste měli pro začátek vybírat?

close info Shutterstock zoom_in Jorkšírský teriér je vhodný pro všechny, kdo má méně času na společné venkovní aktivity.

Jorkšírský teriér

Tato rasa psa je často nazývaná jako “začátečnický pes”. Hodí se spíše pro majitele, kterým se hodí pes menších rozměrů, protože nezabere moc místa. Přestože může být na první pohled trochu více ostražitý, pokud cítí důvěru a lásku, brzy si vás také nade vše zamiluje. Jorkšírský teriér je vhodný pro každého, kdo má méně času na společné venkovní aktivity, které některé rasy vyžadují. V tomto případě postačí pravidelná každodenní procházka. Je však nutné nezanedbávat jeho pravidelnou domácí pozornost a také péči o rychle rostoucí srst.

Pudl

Další skvělou volbou pro začátek je pudl se svou zajímavou srstí a naprosto originálním vzhledem. Je naprosto výjimečný svou vysokou inteligencí. Proto se dá perfektně vycvičit. Nejlepší je vychovávat pudly už od štěněte, jsou totiž k cizím lidem poměrně nedůvěřiví. Měli byste mu dopřát dostatek zábavy, jedná se totiž o hravé plemeno. Stejně tak pudlové vyžadují pravidelnou dávku pohybu, tak s tím počítejte. Počítejte i s pravidelnou péčí o srst a jeho případné kudrliny.

Zlatý retrívr

Dalším plemenem, které snadno zapadne do domácnosti začátečníků, je přátelský zlatý retrívr s nádhernou srstí. Miluje početnou společnost a je rád součástí rodiny, obzvláště s dětmi. Rád si totiž hraje a dovádí. Vyplývá to z nátury rasy, která vyžaduje nejen pozornost, ale i dostatek pohybu. Pamatujte také na to, že nepatří mezi psy, kteří tráví rádi delší čas o samotě.

Labradorský retrívr

Stejně tak si můžete pořídit retrívra labradorského, který je známý nejen svou přátelskostí, ale i spolehlivostí. Proto je často věrným přítelem slepců. Má stejné požadavky na pohyb jako retrívr zlatý, proto myslete na dostatek času na každodenní aktivní venčení. Myslete také na odpovídající dávky krmení, protože toto plemeno má tendence k nezdravému tloustnutí. A zcela určite počítejte s každodenním vyčesáváním jeho chlupů.

close info Fotyma / Shutterstock.com zoom_in Kavalír King Charles španěl je pes mnoha zájmů a schopností.

Kavalír king Charles španěl

Tento malý, na pohled sladký a ve skutečnosti láskyplný pes je poměrně nenáročný nejen na prostor, ale ani na pohyb. Spíše se jedná o elegantní osobnost, která si zaslouží pravidelný výcvik či tréning agility a výstavy. Přestože s nimi nemusíte být venku hodiny a za aktivního a rychlého pohybu, pravidelnost každodenní procházky vyžadují. Přestože to tak na první pohled nevypadá, jedná se o docela energické plemeno. Pravidelné rozčesávání srsti je důležité proti jejímu zamotávání.

