Existují psi, kteří dokáží vyčenichat rakovinu: Která plemena mají předpoklady?

Existují zprávy o tom, že pes nebo kočka odhalili vážné onemocnění svého páníčka. Zdravotní sestra a výzkumnice v jedné osobě Isabelle Fromantin se rozhodla, že to prozkoumá z vědeckého hlediska. A zjistila, že psi dokáží vyčenichat rakovinu.

Psi mají čich 100 000 až 1 milionkrát citlivější než lidé. To pozná každý majitel ušatého kamaráda a uvědomovala si to i zdravotní sestra Isabelle Fromantin. Když se v rámci svého výzkumu zabývala otázkou, proč rány zapáchají, napadlo jí, zda existuje detektor, který dokáže rozpoznat těkavé organické sloučeniny neboli VOC (volatile organic compound), jež se tvoří v rakovinotvorných nádorech, a které my necítíme.

„Maliňák" je mrštný, temperamentní, skvěle se učí a má perfektní čich. Zdroj: nordantin/Shutterstock.com

Belgický ovčák

V rámci psaní své diplomové práce založila skupinu KDOG pro detekci rakoviny a získala své první psy. Belgické ovčáky Thora a Nykiose, kteří začali trénovat v psím centru. Belgický ovčák neboli Malinois, familiárně zvaný též, malina postupně vytlačuje z předních příček oblíbeného německého ovčáka. „Maliňák" je mrštný, temperamentní, skvěle se učí a má perfektní čich. Je proslulý tím, že neodvádí poloviční práci a bývá ve střehu ve dne i v noci. Je také vynikajícím spolupracovníkem a má velkou výdrž, proto si toto plemeno pro svůj projekt Isabelle zvolila. Po dobu 6 měsíců cvičili Thor a Nykios čichovou paměť a výsledky byly více než povzbudivé. V prvním kole testů měli psi úspěšnost 90,3 %.

Detekce rakoviny pomoci psů

Výzkum se prováděl tak, že si sledované ženy přes noc přiložily obvaz na každý z prsu, aby absorboval pot. Poté je poslaly v obálce do centra pro psy. Obvazy se umístily do krabice s velkým kuželem, do něhož mohli psi strčit nos. Chlupáčům bylo předloženo 31 obvazů ať už od pacientek nebo od žen, které rakovinou netrpí. Zkouška byla 2x opakována, takže Thor a Nykios provedli celkem 62 analýz. V prvním kole poznali 28 obvazů, v druhém se nespletli ani jednou.

Belgický ovčák na hranicích. Zdroj: Mountains Hunter/Shutterstock.com

Pokračování studie

Od roku 2020 se provádí rozsáhlejší klinická studie, do níž jsou zainteresovaní nejen psi, ale především ověřená lékařská komunita. Ta věří, že levná, neinvazivní a jednoduchá metoda detekce rakoviny pomocí psů by mohla pomoci především chudším zemím, které nemají peníze na mamografy.

