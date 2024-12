Zde je 5 psích plemen s nejkratší očekávanou délkou života

Šárka Kabátová 12. 12. 2024

Přemýšlíte o tom, že se členem vaší rodiny stane i pes a chcete ho mít vedle sebe co nejdéle? Tak to byste měli znát psí rasy, co žijí nejkratší dobu. Možná vám to usnadní výběr správného plemene právě pro vás.

Někdy je velmi těžké se rozhodnout, jaké konkrétní plemeno psa si pořídit. Vždy je nutné se nejprve zamyslet, aby vyhovoval vašim požadavkům a také, abyste zvolenému zvířeti mohli poskytnout komfort, který ke svému životu potřebuje. Pro někoho je důležitý vzhled, pro druhé charakter a povaha a pro mnohé budoucí páníčky hraje při výběru významnou roli také očekávaná délka života. U kterých 5 plemen je pravděpodobnost společného soužití nejkratší? Které psy s nejkratším životem uvádí kanál DogCastTV? Podívejte se na toto YouTube video: Zdroj: Youtube Výsledky dle vědců Vědečtí pracovníci a veterináři z Royal Veterinary College provedli výzkum o délce života psích plemen a došli k jasným výsledkům, které uvedli ve své studii. Mezi nejvíce rizikové skupiny dle nich spadají psí rasy s plochým obličejem. Jejich život je často ohrožený vyšším výskytem dýchacích problémů, také častými infekcemi v kožních záhybech a vážnými zdravotními problémy s páteří. Vzhledem k faktu, že se stále zvyšuje registrace právě těchto plemen, vědci varují, že by se každý před pořízením psa nad touto situací měl zamyslet. Odborníci vyhodnotili výsledky na základě sledování 30 563 psů z 18 plemen a kříženců, kdy zjišťovali, jak se liší délka života u jednotlivých mláďat v období od 1. ledna 2016 do 31. července 2020. Díky tomu odhalili, která plemena žijí nejdéle a která, bohužel, jen menší počet roků. Nejlépe na tom bylo plemeno Jack Russell teriér, který žije v průměru 12 až 13 let, následně jorkšírský teriér s dobou života 12,5 roku a na třetím místě to byla border kolie s životností 12,1 roku. Doktor Dan O'Neil, docent epidemiologie společenských zvířat na Royal Veterinary College, výsledky shrnul slovy: „Tyto nové tabulky VetCompass Life umožňují majitelům nyní odhadnout, jak dlouho se mohou těšit se svými psy." A která plemena jsou na tom s délkou života nejhůře? Francouzský buldoček Francouzští buldočci se v průměru dožívají pouhých 4,53 let. Jsou malí, ale podsadití a svalnatí a zpravidla dosahují hmotnosti mezi 8 a 14 kg. Jejich trup směrem k bedrům mírně stoupá, protože zadní končetiny mají delší než přední. Charakteristická je pro toto plemeno široká a silná hlava s velkýma a mírně vystouplýma očima a malým zploštělým čenichem. Kožní záhyby na čenichu vyžadují velmi důkladnou péči a je nutné je nejlépe každý den nebo obden pečlivě čistit a omývat. Francouzským buldočkům je potřeba také pravidelně čistit ušní boltce, kde se jim vzhledem k jejich rozměrům rychle usazují nečistoty a prach. Zvířeti je také nutné omývat alespoň jednou týdně převařenou vodou nebo speciálním přípravkem oční okolí. Vzhledem ke krátké tlamě mají už v mladém věku potíže s usazováním zubního kamene. close info Shutterstock zoom_in Angličtí buldoci se dožívají v průměru 7,39 let. Anglický buldok Angličtí buldoci dopadli o něco lépe, dožívají se v průměru 7,39 let. Je to pes s velmi silnou, podsaditou postavou s krátkými končetinami, kdy přední jsou o něco kratší oproti zadním. Toto plemeno má široký hrudník, páteř je v hrudní a bederní části o trochu níže a má krátký rovný ocas. Typická je pro tyto psy poměrně velká hlava se zploštělou tlamou se silným skusem a širokými čelistmi. Často se u této rasy vyskytují vady chrupu. Na tváři mají angličtí buldoci spoustu zvlněné kůže a jejich oči jsou relativně malé, široce posazené a výrazné, ve většině případů s překrývajícími se víčky. Jsou značně náchylní na problémy s dýchacím ústrojím a trpí na kožní nemoci. Nevyhýbají se jim ani problémy s páteří a klouby a s trávicí soustavou. close Zvířata Pokud vás napadne agresivní pes – zachránit vás může jediné slovo video Mops Mopsi se dožívají v průměru 7,65 let. Jejich tělo vyniká pevnou a silnou muskulaturou. Tito psi také poměrně dost trpí na určité zdravotní komplikace. Podobně jako buldok má i roztomilý mops značně zkrácený čenich, proto má i toto plemeno sklon k dýchacím obtížím a zároveň nesnáší horko. Mops obvykle hlasitě funí a chrápe. Jeho velké oči jsou sice roztomilé, ale bohužel i náchylné na různá poranění a záněty, proto je nutné je pravidelně kontrolovat. Specifickou nemocí u mopsů je encefalitida, která se nevyskytuje u žádného jiného plemene a různé alergie, dysplazie kyčelního kloubu nebo epilepsie. close info Profimedia zoom_in Mopsi se dožívají v průměru 7,65 let. Americký buldok Toto plemeno se v průměru dožívá 7,79 let. Americký buldok, často známý jako AmBull, je velký, v některých případech obří, svalnatý a robustní pes, který je zároveň velmi obratný a rychlý. Američtí buldoci jsou inteligentní a přítulní a osvědčili se jako rodinní psi. Aby se dožili co nejvyššího věku a byli co nejdéle zdraví, je nutné jim dát zvláštní péči. Nejvíce hrozí americkým buldokům různá postižení pohybového aparátu. Je u nich běžná dysplazie kyčelního a loketního kloubu. Dalším problémem bývá hluchota a potíže s očními víčky, která jsou buď vchlípená nebo oddálená. Je potřeba také potřebná zvýšená údržba chrupu a hrozí i časté infekce uší. close Zvířata To jsou známky toho, že pes stárne video Čivava Čivava se dožívá v průměru 7,91 let. Jedná se o psa menších rozměrů, dospělí jedinci váží až 3 kg a měří 16 až 20 cm. Mezi nejčastější nemoci, které čivavy postihují, patří srdeční choroby, degenerace tracheálních chrupavek spojené s dýchacími potížemi, oční potíže jako například silná podráždění, zákal rohovky, zelený zákal a dislokace čočky. Zdroje: www.countryliving.com, www.rvc.ac.uk, www.scotsman.com

