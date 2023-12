Trápí vašeho čtyřnohého miláčka psí rýma a kašel? Přestože nejde o nic závažného, je důležité mu poskytnout správnou péči.

Rýma a kašel není u psů nic neobvyklého a zpravidla jsou způsobené nachlazením, někdy se jedná i o alergické reakce. Většinou nejde o nic vážného a onemocnění mívá mírný průběh, které při adekvátní péči zmizí za několik dní. V případě, že se však stav nelepší, ale naopak zhoršuje a je provázen horečkami, neváhejte navštívit vašeho veterináře.

Na příčiny a léčbu kašle a rýmy u psů se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Top Dog Tips:

Zdroj: Youtube

Psí rýma a kašel

Obě zmíněné zdravotní nesnáze jsou u psů poměrně časté, stejně jako u lidí. Nejčastější příčinou jejich vzniku je běžné nachlazení. Stačí k tomu delší pobyt venku a prochladnutí. Prvním signálem bývá zpravidla fakt, že se váš pes necítí zcela ve formě a objeví se u něho vodnatá volně kapající rýma z čumáku a pšíkání. Zvýšenou sekrecí odcházejí z těla zvířete nežádoucí patogeny z nosní sliznice.

close info profimedia.cz zoom_in Prvním signálem bývá zpravidla fakt, že se váš pes necítí zcela ve formě a objeví se u něho vodnatá volně kapající rýma.

Další příznaky

Jakmile má pes rýmu, kromě výtoku z čumáku jsou častým projevem zarudlé a skleněné oči s větším množstvím slz, někdy mohou být i plné hnisu. Psí kašel se může projevovat hlubokým mručením, chrapláním, lapáním po dechu a celkovou dušností. Mnohdy je doprovázený zvýšenou únavou a následnou apatií.

Jak léčit rýmu u psa

Co je nejlepší dělat, když má pes rýmu a jak mu ulevit? Pro psa je v tuto chvíli nejdůležitější klid. Pravidelnou aktivitu tedy omezte na minimum, aby pes svůj organismus zbytečně nepřetěžoval a léčba nemoci probíhala rychleji. Pokud je venku chladné a sychravé počasí, psa v tomto období chraňte oblečkem proti prochlazení.

Dostatek tekutin

Poskytněte svému psovi také dostatečný a pravidelný přísun vody a běžnou stravu omezte na minimum. Po několika dnech odpočívání by měl být zase ve formě a zcela fit. Pravidelně mu měřte tělesnou teplotu. V případě, že by byla zvýšená či přecházela v horečku, anebo by mělo zvíře tendence ke zvracení či krvavý výtok z nosu, vždy neváhejte kontaktovat lékaře.

Nikdy místo u zdroje tepla

Mnozí majitelé psů mají tendence přesunout psovi pelíšek v době nachlazení k radiátoru či jinému zdroji tepla. Je to bohužel jedna z nejčastějších chyb. Suché teplo totiž zvířeti tak akorát přitíží, protože mu bude vysušovat sliznice. Pes by měl pobývat v místech s běžnou pokojovou teplotou. Pokud máte doma suchý vzduch, pravidelně větrejte nebo využijte zvlhčovač vzduchu.

close info Shutterstock zoom_in Poskytněte svému psovi také dostatečný a pravidelný přísun vody.

Nejlepší je prevence

Pokud chcete, aby se váš pes rýmě a kašli vyhnul, budujte mu správnou imunitu. Základem pevného zdraví je pravidelná strava s vyváženým poměrem živin, vitamínů a minerálů a tekutin. Stejně tak pravidelný aktivní pohyb. Pokud se vrátíte z venčení a pes má vlhkou srst, vždy ji pečlivě vysušte.

