Pes je přítel člověka. Jenže stejně jako lidi, i čtyřnozí miláčci mohou trpět nachlazením a rýmou. A stejně jako u člověka má psí rýma několik druhů. Jak poznat, kterou má zrovna váš mazlíček?

Psi jsou neuvěřitelně oddaná a úžasná stvoření. Každý druh je výjimečný a každý má něco do sebe. V určitých ohledech jsou velice podobní lidem, až na pár výjimek. Nemohou jíst čokoládu a neumí mluvit. Velcí psi se dožívají méně let než malí psi, kteří mohou strávit se svým páníčkem dobu od jeho narození až klidně do dospělosti. Podobně jako lidé mají však psi různé druhy onemocnění, ať už se jedná o nemoc genetickou, nebo virovou, jako je například rýma.

Jak poznat psí rýmu

Stejně jako člověk, i váš čtyřnohý miláček může chytit rýmu. A stejně jako u vás bude pocházet pravděpodobně z nachlazení. K tomu může váš pes přijít velice jednoduše. Dlouhá procházka v mrazivém počasí, nebo promoknutí stačí, aby se pes nachladil. Rýmu může dostat také s příchodem jara, kdy visí ve vzduchu spoustu alergií a virů. Může se také jednat o bakteriální onemocnění. Průběh je většinou stejný. Váš chlupáč začne kýchat, bude mít skleněné nebo zarudlé oči, které mohou také začít hnisat a budete si moci všimnout i výtoku z nosu. Může také dostat horečku, nebo se u něj začne projevovat kašel.

Když je váš čtyřnohý miláček nachlazený, je důležité mu dát obleček i na krátké procházky.

Jak léčit psí rýmu

Léčení rýmy není u psů nijak složité. Stačí snížit psovu aktivitu na minimum a dopřát mu hodně odpočinku a klidu, aby se mohl řádně zotavit. Procházky omezte na minimum. A pokud je venku chladné počasí, i na krátkou procházku psa oblečte do suchého a teplého oděvu. Doma bude váš miláček převážně spát, ale stejně se ujistěte, že má dostatek tekutin. Hydratace je při psí rýmě nesmírně důležitá. Dalším faktorem je teplo. Dejte svého chlupáče do místnosti, kde máte zavřená okna, do pelíšku mu dejte teplou deku a sledujte jeho stav.

