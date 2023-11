Psi jsou oblíbenými domácími mazlíčky, kteří ale svůj původ mnohdy nezapřou. Může se to projevovat rovněž v závislosti na tom, jak dobře jsou svými páníčky vycvičení. Některá plemena však bývají mnohem agresivnější než jiná, a proto také častěji koušou. Která to jsou?

Pokousání psem se nestává příliš často, ale je zapotřebí ostražitosti v blízkosti jakéhokoliv plemene. Pes se může kdykoliv dostat do stresové situace, kdy je vystrašený a cítí se být ohrožený. Ke kousnutí ovšem může dojít i při pouhé hře, kdy jde pouze o nešťastnou náhodu. Možná vás překvapí, kterých 5 psů má na svědomí nejvíce pokousání člověka. Dejte si na ně pozor!

Ve videu na YouTube, na kanálu ViralBe můžete vidět, kterých 10 psích plemen má nejnebezpečnější kousnutí:

Zdroj: Youtube

Přítel pouze svých páníčků

Mezi velké a silné psy se bez pochyby řadí rotvajleři, kteří se při špatném výcviku mohou velmi snadno rozzuřit. Toto plemeno je ale charakteristické také vysokou mírou přátelství a ochranářství k lidem, jež tvoří jeho smečku. Pokud však nejste v rodinném kruhu rotvajlera, raději se od něj držte dál. Pokousání tímto psem totiž nemusí dopadnout dobře.

close info Elzloy / Shutterstock.com zoom_in Rotvajler patří k velmi silným plemenům, které se nebojí i kousnout.

Na velikosti nezáleží

Časté pokousání člověka si přisuzuje rovněž čivava, do které by to řekl jen málokdo. Menší plemena psů bývají často více uštěkaná a nervózní, což je dělá agresivnějšími. Následky jejich pokousání na druhou stranu nebývají tolik vážné, než když by vás pokousal mohutný pes.

Chytrý, ale nebezpečný

Německý ovčák se stal velmi nápomocným zvířetem armády či policejních složek, a to hned z několika důvodů. Je velmi chytrý, silný a nebojí se použít i své tesáky. Má rovněž silné ochranářské pudy, které ale pro okolí mohou být nebezpečné. Pokud se nechají ovládnout svými instinkty, představují vysokou hrozbu pro cizí lidi, a proto se k nim příliš nehrňte.

close info Little Moon / Shutterstock.com zoom_in Americký buldok dokáže dospělému člověku vyskočit až po krk.

Mohutné plemeno psa

Nenechte se zmást pomalejším chápáním amerického buldoka, který v čelistech dokáže uzvednout až 45 kg! I když může své páníčky sebevíc milovat, při velkém nátlaku bezpochyby pokouše nejen cizí psy a lidi, ale také své přátele. Je zde proto na místě nepodcenit správný výcvik a při setkání s cizím buldokem psa raději nijak neprovokovat.

Instinkt zabijáka

Mezi top 5 psů, kteří nejvíce koušou, nemohou chybět ani podobná plemena pitbula. Přestože tato plemena bývala šlechtěná převážně k boji, při dostatečném výcviku a dobrém způsobu chování k nim se z pitbulů mohou stát naprostí miláčci. Na ulici si ale ně dávejte raději pozor, aby vás jejich případná agrese nezaskočila.

Zdroje: neposlusnetlapky.cz, m.magazinplus.cz, vedazive.cz