Bleskové a mimořádně dobré psí sušenky, které budou chutnat i vám

Pro naše čtyřnohé miláčky děláme takřka všechno. Kupujeme jim psí pamlsky, jdeme ven za deště i kocoviny a oni nám to vrací jejich nehynoucí láskou a oddaností. Představte si ale, že byste pro speciální dobroty nemuseli do zverimexu a dokonce si mohli dát taky? Přesně to se může stát skutečností. Přinášíme vám recepty na sušenky, na kterých si můžete pochutnat společně.

Upéct sušenky psovi, které budou chutnat i vám, není vůbec nic složitého. Postačí vám k tomu pár ingrediencí, a to ovesné vločky, vejce, arašídové máslo a banány. Postup je banálnější, než si umíte přestavit.

V mixéru rozmixujte dva hrnky ovesných vloček na jemný prach, rozmačkejte dva banány na kaši, přidejte dvě vejce a půl hrnku arašídového másla. Vše promíchejte. Předehřejte si troubu a na plech dejte pečící papír. Na ten posléze vytvarujte sušenky a pečte 20–25 minut na 180 °C. Poté vyndejte a nechte vychladnout.

Sušenky dělejte spíše menší. Pes by je měl dostat příležitostně nebo za odměnu a nikdy by, ať už se jedná o jakoukoli pochutinu, neměl sníst velké množství sladkého.

I když je pro člověka přirozené dávat do sušenek čokoládu, u těch určených i pro psa se jí vyhněte obloukem Zdroj: profimedia.cz

Sušenky dělejte vždy raději menší

I když je pro člověka přirozené dávat do sušenek čokoládu, u těch určených i pro psa se jí vyhněte obloukem. Psům může velmi uškodit. Trvá jim, než ji stráví a může jim nadělat paseku v žaludku. Čokoláda totiž obsahuje látku theobromin, který lidský organismus pojme snadno. U psů je tomu přesně naopak.

V těle se jim pak můžou hromadit toxiny. Pochopitelně záleží také na velikosti psa. Pokud mohutný pes sní tabulku čokolády, kterou vyhrabe v koši, je daleko menší pravděpodobnost, že se mu něco stane, než když stejné množství sní drobný psík. S tím je následně potřeba jet ihned k veterináři.

Sladké obecně pro psy není dobré. Dále jsou pro psy vhodné banánové sušenky s kokosovým olejem. Na ty potřebujete jeden hrnek celozrnné pšeničné mouky, jeden rozmačkaný banán (lze nahradit nastrouhaným batátem) a jednu až dvě lžičky kokosového oleje.

Pro psa může sušenka sloužit jako motivace pro splnění pokynů Zdroj: profimedia.cz

Pro vašeho pejska můžou sloužit jako odměna

Mouku smíchejte s rozmačkaným banánem a kokosovým olejem. Tím vytvoříte hladké těsto. Vytvořte s něho váleček a nakrájejte ho na malá kolečka. Pečte v troubě při teplotě 170°C po dobu 15 - 20 minut. Během pečení sušenky kontrolujte, jelikož ty menší budou pochopitelně rychleji hotové, než když vytvoříte veliké.

Uvidíte, že vaše psí lásky si na předchozích receptech jistě pochutnají. Není od věci si je rozdělit do malých pytlíčků a brát si je s sebou ven na procházku. Pro psa může sloužit jako motivace pro splnění pokynů. A ty on bude vzhledem k vidině sušenek plnit jistě rád.

