5 nejoblíbenějších psích triků

Pes je nejlepším přítelem člověka. Stane se jím ovšem až poté, co ho dobře vychováte. Uvidíte, že stanovit hranice vašemu mazlíčkovi mu jenom prospěje. Jakmile zvládne základní povely, můžete přejít k těm, kterými se pak budete moci chlubit před ostatními chovateli.

Pokud máte pocit, že vycvičit psa nezvládnete sami, existují i zvířecí trenéři, kteří vám s výchovou velmi rádi poradí. Ideální je začít s povely hned, jak si pejska přinesete domů. Dříve se říkalo, že je potřeba počkat až do šestého měsíce, ale tím se neřiďte.

Do té doby vám pejsek akorát zvlčí. „Toto pravidlo vychází z klasických cvičáků, které jsou zaměřené na dril a fyzické tresty. Čekalo se pak na to, aby byl pes vůbec schopný takovéto zacházení ustát,“ míní trenér psů Robert Zlocha.

„Snažím se u každého psa vytvořit nadšení pro spolupráci s člověkem, rozvíjet ho, podporovat ve správných rozhodnutích a zároveň budovat jeho zodpovědnost a nastavit přitom správné mantinely, ve kterých by se měl pejsek pohybovat,“ tvrdí.

Pro většinu páníčků je dnes naprosto klíčové, aby s nimi byl jejich pes šťastný Zdroj: Ammit Jack / Shutterstock.com

Starého psa novým kouskům naučíš

Mezi nejpodstatnější pokyny patří třeba sedni, lehni nebo ke mně. K oblíbeným pak válení sudů, panáčkování, štěkání na povel, skákání přes překážky nebo podávání packy. Pochopitelně nelze zapomenout na aportování.

Zlocha není příznivcem fyzických trestů. Ne že by nikdy psa neplácl, ale nepreferuje to. „Nejvíce se má práce podobá pozitivním metodám, i když ne vždy tento název používám, protože kolem nich koluje mnoho mýtů, jako že pejska pořád za vše odměňujeme nebo nikdy za nic netrestáme. Což není pravda,“ podotýká trenér v rozhovoru pro život-online.cz.

„Snažím se odměňovat a podporovat jen to chování, které je správné a u pejska se mi líbí. A naopak jako trest někdy použiji odebrání toho, co právě chce, ať už je to pozornost, pamlsek, hračka nebo nahánění s pejsky,“ vysvětluje.

Pokud máte doma neposlušného pejska, který už není nejmladší, nezoufejte Zdroj: Anna Tronova / Shutterstock.com

S pomocí odborníka vše půjde jako po másle

Pokud máte doma neposlušného pejska, který už není nejmladší, nezoufejte. I ten se dá vychovat. „Měl jsem už na tréninku pejsky ve věku 11, 12 nebo i 13 let a práce s nimi byla skvělá,“ říká Zlocha a jako důkaz vypráví příběh, který se mu stal.

„Nejzajímavější v tomto ohledu byl případ 12letého jezevčíka, který trpěl 12 let silnou separační úzkostí, tzn. panickým strachem z odloučení od lidí. I když je separační úzkost velice náročné téma, za dva měsíce tvrdé práce majitelů se problém podařilo vyřešit a pejsek od té doby bez problémů prospí celou dobu, kdy jsou majitelé v práci,“ zakončuje svoje povídání.

Svého mazlíčka můžete jistě vychovat i bez trenéra, ale mějte na paměti, že s pomocí profesionála to půjde vždycky lépe.

Zdroje: zivot-online.cz, blog.mall.cz