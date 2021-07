Časté chyby majitelů psů: Milovaným němým tvářím ubližují a neví o tom

Všichni milujeme své psy a chceme dělat to, co je pro ně nejlepší, což také znamená starat se o to, aby byli co nejšťastnější. Ale co když děláme něco, co je nevědomky činí nešťastnými nebo je trápí? Je víc než pravděpodobné, že nic z toho neděláte, ale jen pro případ, že si nejste jisti, raději nahlédněte do našeho seznamu.

1. Necvičíte svého psa

To je možná jeden z největších problémů ve vlastnictví psa. Je to pochopitelné, pokud někdo není zdravý, nebo má zdravotní postižení, které mu brání v pohybu. Ale zabránit vašemu psovi v dostatečném pohybu a výcviku je škodlivé pro jeho fyzické, ale i pro jeho duševní zdraví. Psi se musí dostat ven. A to neznamená jen jít ven na dvůr. Když vezmete svého psa na procházku, nebo si zahrajete s míčkem v parku, je to skvělý způsob, jak zajistit, aby měl váš mazlíček odpovídající pohyb, a zároveň to pomůže posílit vaše pouto s ním. Koneckonců, váš pes chce být s vámi, ne sám venku na zahradě!

Pro většinu páníčků je dnes naprosto klíčové, aby s nimi byl jejich pes šťastný Zdroj: Ammit Jack / Shutterstock.com

2. Seberete svému psovi jídlo a hračky

K tomuto chování dochází u lidí, kteří chtějí svým psům ukázat, že jsou alfou. Když pes začne agresivně chránit zdroje, jako je jídlo nebo hračky, je třeba zakročit. Často se to stává, když majitelé nestanoví svým psům jasné hranice. Někteří lidé si myslí, že musí být schopni kdykoli psovi jídlo odnést, třeba i uprostřed krmení. Bohužel je to často velmi zavádějící pokus o výchovu psů.

Všichni psi, kteří byli správně vychováni, a byly jim nastaveny jasné hranice, budou dobrovolně sdílet své jídlo nebo hračky se svými majiteli. Nebudou mít problém s tím, že jim bude cokoli z toho odebráno. Pokud svému psovi během každého krmení odeberete jídlo a pak mu ho zase vrátíte, váš pes ve vás bude vidět velkého tyrana. Jste tu vždy, abyste si odnesli, co chce on. Váš pes nechápe, proč to děláte, a ve skutečnosti může být agresivní ze stresu, protože bude čekat, že mu jídlo zase odeberete. Měli bychom spíše respektovat staré dobré pravidlo a vyhýbat se psovi, pokud jí. Jak by se vám líbilo, kdyby vám někdo vzal večeři na pár minut jen proto, že mohl?

3. Posíláte psa za trest do klece

Přepravky a klece jsou vynikajícím tréninkovým nástrojem. Hlavní myšlenkou výcviku v tomto směru je to, aby se přepravka stala zábavným a bezpečným místem pro odpočinek vašeho psa. Mnoho majitelů psů také trvá na tom, aby byla používána jako místo pro oddech psů. To vede ale pouze k tomu, že si psi toto místo zprotiví. Jakmile přepravku nebo klec budete potřebovat použít k jinému účelu, bude těžké dostat psa dovnitř. Jen tím zvýšíte hladinu jeho stresu.

Psi nerozumí trestům, které jim udělíte po vypršení časového limit. Po chvíli už váš pes nebude vědět, že se jedná o trest, nebude to považovat za nápravu svého špatného chování. Pravděpodobně ani nepochopí, že udělal něco, co se vám nelíbilo. Trest musí nastat bezprostředně po události. Psi nejsou děti, které budou sedět a přemýšlet o svých činech. Takže pokud budete používat přepravku nebo klec, ujistěte se, že je toto místo pro psa zábavné anebo mu umožní pohodlně odpočívat.

Neustálé odebírání stravy psovi není vhodné Zdroj: Jaromir Chalabala / Shutterstock.com

4. Neustále na svého psa křičíte

Představte si, že jediného, čeho se v nové práci dočkáte, je šéf, který na vás neustále křičí a napomíná vás za vaše chyby. Pravděpodobně byste opravdu nenáviděli chodit do práce! Totéž platí pro vašeho psa.

Když váš pes neustále štěká, je pravděpodobně velmi vystresovaný. Je ve stresu proto, že ví, že jste naštvaní, a nechápe proč. Takového psa nikdo nenaučil žádnému chování ani tomu, jaké chování je žádoucí. Váš pes cítí neustálé emoční napětí a proto je pravděpodobné, že váš vztah křikem poškodíte. Křičet neustále na svého psa nemá význam, ničemu to nepomůže. Je to jen způsob, jak psa vystresovat, zranit nebo dokonce ztratit.

Psi nemají rádi, když je opouštíte Zdroj: bbernard / Shutterstock.com

5. Opouštíte psa na delší dobu

Psi jsou společenská zvířata a musí trávit čas se svými rodinami. Jejich smečku tvoří celá domácnost nebo jen jediný člověk – vy. Když nedopřejete svému psovi dostatečnou socializaci, kterou všichni psi potřebují, stanou se smutnými, stresovanými a dokonce destruktivními. Je důležité, abyste se svým štěňátkem absolvovali správné množství cvičení a her, a to i když máte nabitý program. Pokud jste během dne pryč po dlouhou dobu, ujistěte se, že najdete pro psa vhodného venčitele, nebo celodenní péči, díky níž bude vaše štěně šťastné. Psi, kteří zůstávají po delší dobu sami a jejich dovednosti a schopnosti se nebudou rozvíjet, budou pravděpodobně nešťastní a nezdraví. Takže se ujistěte, že jste schopni svému psovi poskytnout lásku a péči, kterou si váš mazlíček zaslouží.

Když se pes urazí... Zdroj: Igor Normann / Shutterstock.com

Poučte se ze svých chyb

Někdo by mohli říct, že pokud děláte něco z výše uvedeného, neměli byste mít psa. Stejně jako naše úžasná štěňata i my se musíme učit. Většina z nás jsou milovníci psů. Takže pokud se potřebujeme něčemu naučit, teď je ideální čas. Nejen, že to zlepší náš vztah s naším štěnětem, ale také nám to oběma zpříjemní život.

Zdroje: doggo.com, www.prozeny.cz