Jak vypadá úpal u psů a která plemena postihuje nejčastěji?

My lidé se obvykle velmi radujeme z krásného teplého počasí, ovšem psi z toho nejsou vždy nadšení. Důvodem je to, že u psů je úpal častější než u lidí. I přes mnohá varování týkající se vysokých teplot mnoho majitelů nepřijímá v tomto směru žádná opatření. Jsou-li psi vystaveni vysokým teplotám, nebo dlouhodobému pobytu na slunci, může jim to způsobit vážné zdravotní problémy.

Zdroje: zena.aktualne.cz, wagwalking.com

Co způsobuje úpal a přehřátí u psů

Úpal, vyčerpání z tepla a hypertermie se u psů vyskytnou, když se psi příliš zahřejí. Jejich tělesná teplota nadměrně stoupne, což způsobí, že již nebudou schopni regulovat své tělesné teplo. Mírné vyčerpání teplem lze léčit doma, ale silný úpal nebo dokonce úžeh obvykle vyžaduje okamžitý zásah veterináře. Při úpalu může pes ztratit vědomí, dostat vysokou horečku nebo mu mohou dokonce selhat některé tělesné orgány.

Procházky se psem v letních vedrech omezte na kratší dobu Zdroj: Endless luck / Shutterstock.com

39,5 °C se u psa považuje za vysokou tělesnou teplotu. Nemá-li pes žádné další příznaky nemoci, teplota 41 °C u něj znamená, že byl pravděpodobně vystaven přílišnému horku. Měli byste ihned zasáhnout a neprodleně se o něj postarat. Teploty 41,5 °C a vyšší jsou pro psa kritické. Vašemu psovi by mohlo hrozit selhání orgánů nebo smrt, takže je důležité okamžitě vyhledat veterinární pomoc.

Psi nemohou regulovat svou tělesnou teplotu tak snadno jako lidé. Ochlazují se jazykem místo pocení, což není tak efektivní. Některé další faktory mohou navíc způsobit, že váš pes bude k úpalu ještě náchylnější. U psů s nadváhou, psů se silnou srstí a psů s plochým čenichem je pravděpodobnost úpalu mnohem větší. To je důvod, proč jsou všichni psi v horkých letních dnech neustále v ohrožení.

Může vás zajímat Zvířata Jak poznáte, že váš pes má epilepsii? Příznaky mohou být nenápadné Zvířata Psí plemena, která v horku nejvíce trpí a horko je může nejsnáze zabít

Jak vypadá úpal u psů

Pokud je venku horko, dávejte pozor na to, jak se váš pes chová. Pes by měl být okamžitě ochlazen, pokud vykazuje známky vyčerpání z tepla, úžehu nebo úpalu.

Některé běžné příznaky úpalu u psů

Nadměrné lapání po dechu

Jasně červený jazyk

Červené, šedé, modré nebo fialové dásně

Rychlý srdeční tep

Dehydratace

Nadměrné slintání

Lepkavé sliny

Horečka

Zvracení

Průjem

Závrať

Záchvaty

Kolaps

Vykazuje-li váš pes jeden nebo více znaků, zaveďte ho pokud možno do stínu nebo do klimatizované místnosti. Položte mu vlhký ručník na hlavu nebo břicho. To je skvělý způsob, jak mu pomoci ochladit se. Poté jej nechejte ihned zkontrolovat veterinářem.

V horku pozorujte jazyk psa, jeho barva může upozornit na úpal Zdroj: Pandas / Shutterstock.com

U kterých plemen je úpal nejpravděpodobnější

Všichni psi mohou dostat úpal, ale u určitých plemen je to mnohem častější. Největší problém je u brachycefalických (ploskolebých) psů, což se týká psů s plochým čenichem. Problémy s dýcháním jsou u těchto plemen nejzásadnějšími zdravotními problémy. Mohou snáz dostat úpal a je těžší je zchladit.

Ohroženi jsou také psi s hustou srstí nebo s dlouhou srstí. Některá plemena psů mají srst přizpůsobenou tak, aby je v zimě zahřála. Někteří majitelé psů navíc preferují, aby srst jejich psa vypadala ještě delší. Obojí může způsobit, že psi jsou v letních měsících přehřátí. Některá plemena mají dvojitou srst (podsada + pesíky), která je chrání před teplým i chladným počasím, ale i tak mohou trpět úpalem.

Mops patří mezi plemena více ohrožené úpalem. Zdroj: CHIM41 / Shutterstock.com

Plemena psů nejvíce ohrožených úpalem:

Buldok

Mops

Boxer

Kavalír King Charles Španěl

Francouzský buldoček

Akita

Bostonský teriér

Pekinéz

Americký buldok

Shih-tzu

Čau čau

Bullmastif

Portugalský vodní pes miluje vodu Zdroj: Lynda McFaul / Shutterstock.com

Téměř všechna tato plemena mají kratší čenichy než většina psů. Některé mají také extra silnou srst, například akita a čau čau. Z těchto důvodů je nebezpečné ponechávat tato plemena na slunci po dlouhou dobu. Pokud má váš pes nadváhu, také se dříve unaví. Takže byste měli být velmi opatrní, když necháte svého psa s nadváhou hrát si někde v horku.

Jak zabránit úpalu u psů

Existuje spousta způsobů, jak můžete zabránit úpalu dříve, než se objeví příznaky. Jakmile si všimnete, že pes, který je venku se přehřívá, je čas učinit další opatření, abyste udrželi vašeho psa v bezpečí.

1. Nenechávejte svého psa příliš dlouho na slunci. Venčení a procházky se psem rozdělte na kratší úseky během celého dne. Pro procházky volte místa ve stínu. Pozor na rozžhavenou dlažbu a asfaltové silnice!

Pes musí mít v horku stálý přísun vody Zdroj: Profimedia

2. Ujistěte se, že váš pes má stále dost čerstvé vody. Pes by měl mít umožněn přístup k vodě jak venku, tak uvnitř. Misky s vodou pravidelně kontrolujte a vodu vyměňujte. Někteří psi pijí jen čerstvou vodu.

3. Nikdy nenechávejte svého psa v zaparkovaném autě. Teplota v odstaveném autě na sluneční výhni rychle stoupá a dosahuje neuvěřitelně vysokých hodnot během krátké chvíle. Může stoupnout o 10 stupňů za 10 minut. Musíte si uvědomit, že psi jsou na teplo citlivější než lidé.

4. Udržujte v domě chládek. Přes den nechávejte zavřená okna a zatažené rolety. Večer a v noci vydatně větrejte. Pokud vašemu psovi nevadí zvuk větráku, nebojte se mu jej zapnout. Nevypínejte klimatizaci, pokud váš pes musí zůstat doma.

Léto může být pro psy nebezpečným ročním obdobím, ale s dostatečnou péčí a opatrností mohou přežít i velmi intenzivní vysoké teploty v naprostém bezpečí.